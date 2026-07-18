MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: França 0-4 Inglaterra (siga aqui)

CNN Portugal
Há 1h e 52min
Jude Bellingham no Inglaterra-RD Congo (RONALD WITTEK/EPA)
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É aquele jogo que ninguém quer jogar, mas tem que ser: franceses e espanhóis disputam o terceiro e quarto lugar do Mundial

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GOLOS

Golo de D. Rice aos 3', de E. Konsa aos 19' e bis de B. Saka aos 37' e 46'.

 

FRANÇA

TITULARES

Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernández; Zaire-Emery, Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

 

SUPLENTES

Brice Samba (gr), Robin Risser (gr), Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Lucas Hernandez, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta.

 

 

INGLATERRA

TITULARES

Dean Henderson; Jarrel Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ivan Toney.

 

SUPLENTES

Jordan Pickford (gr), James Trafford (gr), Nico O'Reilly, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Harry Kane, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke.

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Temas: Mundial 2026 França-Inglaterra França Inglaterra
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