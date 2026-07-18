Mundial 2026: França 0-4 Inglaterra (siga aqui)

É aquele jogo que ninguém quer jogar, mas tem que ser: franceses e espanhóis disputam o terceiro e quarto lugar do Mundial
Jogo para acompanhar ao minuto no MAISFUTEBOL - SIGA AQUI
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Golo de D. Rice aos 3', de E. Konsa aos 19' e bis de B. Saka aos 37' e 46'.
FRANÇA
TITULARES
Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernández; Zaire-Emery, Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé.
SUPLENTES
Brice Samba (gr), Robin Risser (gr), Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Lucas Hernandez, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta.
INGLATERRA
TITULARES
Dean Henderson; Jarrel Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ivan Toney.
SUPLENTES
Jordan Pickford (gr), James Trafford (gr), Nico O'Reilly, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Harry Kane, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke.