Mundial 2026: França 0-0 Espanha (siga aqui)

Quem é o primeiro finalista?
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FRANÇA
TITULARES
Mike Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Tchouameni, Barcola, Olise, Dembele e Mbappé
SUPLENTES
Maxence Lacroix, Robin Risser, Koné, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta, Désiré Doué, Rayan Cherki, Theo Hernández, Lucas Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Warren Zaire-Emery, Brice Samba, N'Golo Kante e Maghnes Akliouche
ESPANHA
TITULARES
Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena e Mikel Oyarzabal
SUPLENTES
David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Gavi, Martin Zubimendi, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Victor Múñoz e Borja Iglesias