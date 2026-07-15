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Caderneta do Mundial, dia 32: o futebol é tão simples que até Messi pode cair

António Guimarães
Há 1h e 33min
Mundial 2026: jogadores franceses lamentam eliminação nas «meias» frente à Espanha (FOTO: EPA/ALBERT PENA)
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Faltam horas para conhecermos a final do Mundial e o França-Espanha baralhou-nos a todos

História do dia

O futebol é mesmo simples. Tão simples que até quando temos os olhos embaciados eles rapidamente voltam a ver claro. A campeã mundial certa? A França. Era a resposta de quase toda a gente e era difícil de dizer uma coisa diferente, já que ninguém parecia estar ao nível que Kylian Mbappé e companhia se estavam a exibir.

Mas havia uma outra equipa ainda por aparecer. Falamos de Espanha, que no Euro 2024 mostrou sem grandes dúvidas ser o melhor coletivo em termos de seleções.

Só que neste Mundial o Tiki Taka 2.0 ainda não tinha aparecido e sobrava pouco mais do que um punhado de dúvidas de uma seleção que não estava a jogar o mesmo e que, para seu próprio mal, ainda se via privada do melhor Lamine Yamal ou da verticalidade de Nico Williams, que vai entrando, mas não está em forma.

Nas meias-finais do Mundial tudo isso foi diferente. Espanha apareceu finalmente com aquilo que pode mostrar e eclipsou por completo uma França que pareceu banal perante o poderio de La Roja.

Pode encontrar a crónica do jogo aqui e perceber como é que Espanha está, 16 anos depois, na final de um Mundial.

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Quem cai agora?

A lógica do França-Espanha é fácil: ganhou a melhor equipa. E isso levanta agora uma dúvida: quem é a melhor equipa? Argentina ou Inglaterra. Nenhuma das equipas vem a fazer um torneio especialmente brilhante e podiam perfeitamente já ter caído, mas estão ambas nas meias-finais para um jogo que é mais do que isso, dado o caráter político que envolve esta rivalidade.

Será que o talento de Lionel Messi vai voltar a chegar, ou vai ser preciso mais para lidar com a intensidade de Inglaterra? Será que Harry Kane ou Jude Bellingham vão voltar a salvar?

Respostas para conhecer esta quarta-feira, mas com a certeza de que, como nos mostrou Espanha, todos podem cair, até Lionel Messi.

Frase do dia

"França tem os melhores do mundo, mas defrontaram a melhor equipa do mundo", afirmou Luis de la Fuente depois do jogo. Leitura perfeita do selecionador espanhol.

Jogador do dia

Julián Álvarez e Jude Bellingham. É caso para dizer finalmente, com os melhores de cada seleção a aparecerem para lá das figuras maiores de Lionel Messi e Harry Kane.

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Julián Álvarez atirou a Argentina para estas meias-finais ao marcar um dos melhores golos do torneio frente à Suíça. Andava desaparecido, mas parece ter-se reencontrado com a sua seleção. A tempo e horas, claro, de ser decisivo.

Jude Bellingham já vinha sendo notícia, mas a exibição dominadora com a Noruega transporta-o para um novo nível neste Mundial. O médio do Real Madrid vai ser essencial para Inglaterra tentar a final.

Camisola do dia

É um clássico: a Argentina apresenta sempre dos equipamentos mais bonitos, combinando o mítico azul-celeste com o branco. Esta camisola da Adidas pretende evocar o legado futebolístico do país, acrescentando a inédita terceira estrela conseguida no Catar.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)
Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Não é a camisola mais bonita de sempre, mas é branco sem grandes invenções e isso chega. A Nike fala de um equipamento que pretende evocar a herança do futebol inglês, mas com um toque de modernidade.

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Os pormenores de diabos e chamas não passam ao lado (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

María Becerra - AUTOMÁTICO | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um reggaeton muito ao estilo da Argentina com um dos fenómenos recentes do país.

Jamie XX - Obvs | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A ascensão do produtor do Reino Unido aconteceu de tal forma que já nem é assim tão arriscado atirar que é maior do que os próprios The XX.

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Temas: Mundial 2026 França Espanha Inglaterra Argentina

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