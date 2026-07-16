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Trump vai à final do Mundial entre Espanha e Argentina

António Guimarães
Há 1h e 52min
Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson/AP)
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Presidente norte-americano vai voltar ao MetLife Stadium depois de lá ter visto, há um ano, a final do Mundial de Clubes

O presidente dos Estados Unidos vai marcar presença na final do Mundial de futebol, que se realiza no próximo domingo, a partir das 20:00 de Portugal continental.

De acordo com a Casa Branca, Donald Trump estará mesmo presente na final entre Espanha e Argentina, que se vai jogar no estádio de Nova Jérsia/Nova Iorque.

A confirmação foi dada pela secretária de imprensa da presidência norte-americana, Karoline Leavitt.

Depois de todas as polémicas em que esteve direta ou indiretamente envolvido, nomeadamente o cartão vermelho retirado a Folarin Balogun, dos Estados Unidos, Donald Trump vai finalmente a assistir a um jogo daquilo a que o seu povo chama de soccer.

Cúmplice do presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente norte-americano repete assim a presença que teve há um ano, na altura no Mundial de Clubes, numa final ganha pelo Chelsea ao Paris Saint-Germain, e que também foi jogada no MetLife Stadium.

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Temas: Mundial 2026 Final Espanha Argentina Donald Trump EUA
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