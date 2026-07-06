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Pedro Santos Guerreiro
Jornalista. Diretor executivo CNN Portugal

Cabo Verde é um coração limpo, esta FIFA é uma vergonha

Há 46 min
O presidente Donald Trump mostra um cartão vermelho durante uma reunião com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao centro, e o presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, Carlos Cordeiro, à esquerda, no Salão Oval da Casa Branca, na terça-feira, 28 de agosto de 2018, em Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
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Uma seleção sem dinheiro nem estrelas, de um país sem poder nem influência, jogando limpo e aberto, sem cinismo nem calculismo, sem medo de perder nem medo de ganhar, Cabo Verde é a equipa que reduz Gianni Infantino a breve líder de longas corrupções em que a FIFA descaradamente se tornou. A anulação de decisões de árbitros a pedido de Trump é tão grave que o vermelho saiu do cartão para corar as faces de vergonha

Cabo Verde nunca na vida ganhará com a vergonha que é esta FIFA. Nem Cabo Verde nem nenhum país que não envolva millhões de dólares.

A FIFA é um órgão que se diz sem fins lucrativos e a quem faltam princípios desportivos, que abre os braços ao poder e as pernas ao dinheiro, dobrando-se em ridentes autogolos. A FIFA capta redes mas não tem balizas, precisaria de um Vozinha a guarda-lhe a decência ou de uma vozinha na consciência que perdeu algures. A suspensão do castigo ao avançado Folarin Balogun a pedido (a mando?) de Donald Trump é uma destruição a céu aberto do desporto. Como a de Ronaldo, mais discreta, também foi. Com esta FIFA vinga o quero, pago e mando. E nada nem ninguém põe cobro à perfídia deste infante sem tino, nobre sucessor do desonrado Sepp Blatter, rico sucessor do subornado João Havelange.

A história de escândalos de corrupção, fraudes e subornos na FIFA é tão vasta quanto as suspeitas de fuga aos impostos após lucros astronómicos, que se concentram nas organizações dos Mundiais.

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Uma empresa comprada pela FIFA que tinha os direitos de transmissão dos Mundiais de 2002 e 2006 foi acusada de fraude, falsificação de documentos e pagamentos ilegais a responsáveis da FIFA: o ex-presidente da FIFA João Havelange terá recebido subornos de milhões de dólares. Em 2015, sete gestores da FIFA foram acusados de corrupção e de receberem subornos de 150 milhões ao longo de décadas. Em causa estiveram também as decisões duvidosas da atribuição do Mundial de 2018 à Rússia e do Mundial de 2022 ao Catar. Um dos países perdedores da disputa acusou a FIFA de ter sido comprada pelo Catar: foram os Estados Unidos, que organizam o Mundial de 2026, escolha que o Le Monde há dias insinuava ser uma compensação pela escolha de 2022.

Foi assim que o Mundial foi crescendo, de 16 para 24 equipas em 1982, para 32 em 1998, para 48 em 2026. Só há uma razão: dinheiro, mais dinheiro, muito dinheiro, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteira, publicidade, merchandising, etc.

Mas a cupidez e a falta transparência não explicam tudo. A retirada do castigo disciplinar ao norte-americano Folarin Balogun, depois de terem sido noticiadas pressões de Donald Trump, é uma vergonha sem tamanho. É o fim da neutralidade política da FIFA e da independência da arbitragem. Noutros tempos, os árbitros entrariam hoje em greve. Mas quem recusa os elevados pagamentos que (também) os árbitros recebem? 

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O caso de Cristiano Ronaldo, que em novembro viu reduzida a suspensão de três para um jogo depois de um cartão vermelho contra a República da Irlanda, também é grave, mas por outra razão. Não foi o "poder político", foram os milhões que um astro movimenta. 

Esta FIFA lambuza-se em dinheiro e o dinheiro está à volta das grandes estrelas e das grandes equipas, são elas que enchem estádios a preços caríssmos. E é por isso que Gianni Infantino mal disfarçava a sua felicidade com o apuramento da Argentina no jogo contra Cabo Verde. Cabo Verde é um país pequeno, sem estrelas, sem poder, sem influência, sem riqueza, a única utilidade que Cabo Verde tem para a FIFA é que, paradoxalmente, vai servir-lhe para justificar o alargamento do Mundial.

É isso que os croatas dizem que Portugal foi beneficiado no golo anulado por um cabelo para que Ronaldo continuasse no Mundial. A FIFA precisa de Ronaldo a jogar, de Messi a golear, de Haaland a despontar, de Mbappé a acumlar, de Kane a marcar, são eles que mais lucro geram.

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Nesta gigante negociata a que antes chamávamos futebol, o descrédito abate-se sobre o desporto.

E não, não foi sempre assim. No Mundial de 1982 houve um acontecimento extraordinário: o Kuwait estava a levar um baile da França e, ao quarto golo sofrido, o sheikh Fahad Al-Ahmand Al-Sabah, irmão do emir do Kuwait, desatou a protestar, desceu ao relvado rodeado de militares, ameaçando mandar a equipa do Kuwait embora e exigindo a anulação do golo por fora de jogo. Uma loucura. O golo acabou por ser anulado logo ali pelo árbitro, que terá temido pela vida. No dia seguinte, o árbitro foi suspenso, não devia ter anulado o golo. 

Podemos imaginar Donald Trump a passar-se num estádio se os Estados Unidos estivessem a perder por muitos. A diferença é que não precisaria de descer ao relvado rodeado de militares, talvez bastasse olhar para Gianni Infantino.

É aqui que entra Cabo Verde. É a seleção que brilha como equipa, não como indíviduos mais ou menos astrais, É a seleção anti-FIFA, não serve para nada a esta máquina de fazer dinheiro de Infantino mas serve a todos os que amam futebol - e todos os que amam a alegria e a vida. Que lição e inspiração deram a todo o mundo.

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Espero que os Estados Unidos percam o jogo contra a Bélgica. Não por vingança, mas para que os golpes não compensem. Este desejo não tem nada de desportivo, só de político. Eles começaram primeiro: Trump e Infantino transformaram este Mundial num espetáculo de vícios de bastidores. E quando o futebol se confronta com a política, a política tem de perder.

 

 

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