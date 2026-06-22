Faz hoje 40 anos: o momento mais sublime e o golo mais escandaloso dos Mundiais. Rui Miguel Tovar leva-o numa viagem alucinante

Há 16 min

"Sou Diego Armando Maradona, desonesto de profissão", respondeu o génio com dois pés de ouro e uma mão de Deus. Ele que não marcou um mas três golos com a mão, um "hat trick" na carreira. Mas há histórias do arco da velha só neste jogo de 22 de junho de 1986. Incluindo miuta superstição e muita cábala

Prometo. Arghhhhh. Não consigo fazer, mil desculpas. Não consigo prometer. Ia escrever isto aqui, ó: "Prometo falar do meu pai pela última vez até à final do Mundial". Missão impossível. E ainda bem, há muito para contar. Ai há, há. Como, por exemplo, a sua tendência para dizer presente aos eventos futebolísticos mais sonantes da história do futebol, quiçá dos anos 80.

Golo mais icónico na história dos Europeus? Van Basten, Holanda vs. URSS 1988. Munique. O meu pai está lá, acompanhado pela minha mãe, e telefona-me no fim do jogo, no Estádio Olímpico. Dérbi mais desequilibrado na história de Portugal? Sporting 7:1 Benfica. O meu pai está lá, no José Alvalade, e é por isso que não me acompanha na habitual festa de Natal para os empregados da RTP, ali no Coliseu (creio). Momento mais sublime na história dos Mundiais? Maradona 2:1 Inglaterra, 1986. O meu pai está lá, no Azteca, e não me telefona no fim do jogo, tsssss tsssss.

Rui Tovar estava lá: 25 de junho de 1988, Alemanha Ocidental. Na foto, o russo Vasyl Rats não consegue bloquear o remate do holandês Marco van Basten, que marca o segundo golo da Holanda, enquanto os russos Sergei Aleinikov e Vagiz Khidiyatullin se limitam a assistir, durante a final do Euro 1988 da UEFA entre a União Soviética e a Holanda, disputada no Olympiastadion, em Munique, na Alemanha Ocidental. A Holanda venceu o jogo por 2-0. Foto de Bongarts/Getty Images

Rui Tovar estava lá: 22 de junho de 1986, México. Na foto, o argentino Diego Maradona está prestes a marcar o seu segundo golo contra a Inglaterra, durante o jogo das quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol, na Cidade do México, México. O inglês Terry Butcher, à esquerda, tenta desarmar Maradona, enquanto o guarda-redes inglês Peter Shilton está no chão. Neste dia: Maradona marca aquele que muitos consideram ser o melhor golo individual da história do Mundial, ajudando a Argentina a derrotar a Inglaterra por 2-1. Foto AP/Arquivo

O dia é hoje, 22 Junho. Faz quarenta anos, data redonda, bodas de qualquer coisa, imagino. Quando lhe pergunto sobre a marotice e, depois, magia de Maradona, nem me responde direito. Limita-se a encolher os ombros, como quem diz ‘e então?’. Revejo esse movimento em câmara lenta como na tv e acabo por imitá-lo no encolher os ombros. Porque lembro-me bem do seu desinteresse na minha pessoa no regresso de uma viagem qualquer, fosse um dia e meio em Barcelona para ver Ronaldinho a bailar sobre o Chelsea de Mourinho em Camp Nou ou um mês inteirinho a saltar da Ucrânia para a Polónia a acompanhar o Euro-2012. Não me fazia nem uma pergunta sobre a viagem, alimentação, voos, dormidas, aventuras, desaventuras. Nada, zero.

Simplesmente contemplava-me e, digo eu, sossegava-se. O eu estar ali, ao vivo e a cores, era o suficiente para ele. Na altura, admito, ficava piurso. Estilo ‘mas então ele não quer saber como cheguei à fala com o Belanov?’ ou ‘mas então ele não quer saber de como é Chernobyl?’. Com o tempo (o tempo, a cena mais importante da nossa vida, sejamos cinquentões ou recém-nascidos), aprendi. E, mais tarde, arrependi-me. Arrependi-me da minha… da minha quê, nem sei bem… vou ser simpático, fofinho: arrependi-me da minha brutalidade. Em 2019, resolvi investir dinheiro numa viagem ao México para entrevistar um dos grandes seres humanos do futebol.. Isso mesmo, Pedro Caixinha. Who else? É craque dos cinco sentidos.

Pedro Caixinha ergue a Taça do México, em 2018. EPA/Miguel Serra

Aterro na Cidade do México e passo os dois primeiros dias on my own, enquanto Caixinha está a competir nos EUA. Nessas 48 horas, faço de Capucho. Que é como quem diz, faço de vagabundo de um lado para o outro, com o esférico (coração) controlado, a ziguezaguear por ruas nunca vistas. E dou por mim a pensar, nunca fiz uma única pergunta ao meu pai sobre o México, sobre a Cidade do México, sobre esta estátua dourada no meio de uma avenida larguíssima, sobre o trânsito, sobre o trabalho, sobre o envio dos trabalhos, sobre os directos, sobre as regies, sobre os estúdios de televisão, sobre os estádios, sobre o sol a pique, sobre os restaurantes. Nada, zero. Miserável, eu.

Prometo. Agora, sim. O meu pai sai de cena e entra Maradona. Hoje é dia 22 Junho, caramba! Como diria o outro, o maior herói de Portugal, hoje é feriado, c******! Muito se falou já sobre o golo do século, o slalom antes do meio-campo, com 12 toques na bola, todos com o pé esquerdo, numa corrida desenfreada por um batatal (ya, o Azteca mais se parece com um pano meu esburacado do Subbuteo) em 10,6 segundos. Pelo caminho, cinco ingleses prestam-lhe vassalagem.

Antes, dois minutos antes, o 1:0. Diego combina com Valdano, só que o 11 recebe mal a bola e é Fenwick quem a atrasa atabalhoadamente para Shilton. O guarda-redes faz uso da sua envergadura (1,85 m) e sai-se à bola com o punho direito. Maradona, bem mais pequeno (1,65 m), atira-se com a mão esquerda. E é golo. Com a mão, insisto.

Rui Tovar estava lá: 22 de junho de 1986. O argentino Diego Maradona antecipa-se ao guarda-redes inglês Peter Shilton numa bola alta e marca o primeiro dos seus dois golos nos quartos de final do Campeonato do Mundo de futebol, na Cidade do México, a 22 de junho de 1986. Este golo ficou conhecido como a "Mão de Deus", pois Maradona utilizou o punho esquerdo para desviar a bola para lá de Shilton. El Gráfico, Buenos Aires via AP/Arquivo

(abro parêntesis para falar dos golos de Maradona em toda a sua história, 356 ao todo, 208 de bola corrida, 88 de penálti, 59 de livre directo e um de canto directo; 321 com o pé esquerdo, seis com direito e 29 de cabeça).

Cabeça, 29? Olha olha, a mim não me enganas tu, ó Diego. Rectificação: 26 de cabeça, um dos quais fora da área, vs. Milan (4:1 para o grandioso Nápoles), e três com a mão. Três!!! Hat-trick de marotices, isso sim. O primeiro de todos é pelo Argentinos Juniors. Porque Diego é levado da breca e a imprevisibilidade é uma constante, razão pela qual anda sempre de mãos dadas com a polémica. E é neste pé que estamos. Ou melhor, na mão. A esquerda.

1873, Diego Armando Maradona, aqui com 12 anos, na equipa juvenil Los Cebollitas, sentado no chão, em Buenos Aires, Argentina, em 1973. Foto de Eduardo Comesaña/Editorial Abril/Getty Images

12 de setembro de 1977, Buenos Aires. Diego Maradona, então com 16 anos, nos o Argentinos Juniors. Maradona nasceu a 30 de outubro de 1960 em Villa Fiorito, um dos bairros mais pobres de Buenos Aires. Começou a jogar aos nove anos, no seu primeiro clube, o Cebollitas, equipa de juniores do Argentinos Juniors. Devido ao seu talento, rapidamente ganhou a alcunha de "Pibe de Oro", que significa literalmente "Menino de Ouro". Jogou na equipa de juniores até aos 15 anos. Aos 16 anos, estreou-se no futebol profissional com o Argentinos Juniors. E, poucos meses depois, já se tinha estreado na seleção nacional da Argentina. Foto da AFP via Getty Images

Acaba 2:2, no campo do Racing, em 1977. Uns dias depois, Maradona dá uma entrevista à revista ‘El Gráfico’ e esclarece a situação. ‘Já sei que não está bem fazer um golo assim, mas uma coisa é dizer aqui a frio, a beber um café, e outra, muy distinta, é dentro de campo. Não posso assegurar que não voltarei a fazer, porque nunca se sabe no calor do momento. No afã de marcar golo, a mão está solta e tudo pode acontecer. Não está bem, eu sei, mas também não está bem quando me tocam no pé de apoio e o árbitro nada assinala.’

Atenção, o próprio Diego indica nessa entrevista que já marcara com a mão, pelo Cebollitas [camadas jovens]. ‘Foi no Parque Saavedra. Os jogadores adversários viram e saltaram para cima do árbitro. E nada, o árbitro validou o golo. Montou-se uma confusão bárbara. É o que te digo, um golo com a mão é irregular e não está bem, mas a mão salta-nos como se não fizéssemos por isso. É o instinto, sabes? Quando entro na área, penso no golo em primeiro lugar, no golo em segundo lugar e no golo em terceiro lugar.’

O segundo golo com a mão só aparece em Itália, oito anos depois, em 1985. Antes, é obrigatório falar da chegada de Diego a Nápoles. É todo um hino ao improviso. Em dose dupla, ainda por cima. Primeiro em Roma, depois em Nápoles. Ainda não vestira a camisola azul celeste e já é um ídolo para todos. Assim de repente, nascem 120 Diego Maradona em Nápoles e os compactos "Tango a Dieguito" mais "Inno a Maradona" vendem-se aos pontapés. As apostas na lotaria com a terminação 10 também sobem a olhos vistos.

5 de julho de 1984. Diego Armando Maradona entra pela primeira vez no Estádio San Paolo, em Nápoles. Foto de Edoardo Fornaciari/Getty Images

É a loucura. Como a viagem do aeroporto de Nápoles para o Estádio San Paolo, naquela inesquecível quinta-feira, 5 Julho. O povo está com ele. O povo é como ele. E ele, Diego, é do povo. No fundo, Nápoles é como se fosse uma extensão da Villa Fiorito. Nunca seria possível ver Diego numa cidade fria como Turim, ou snob com Milão ou intrigante como Roma. Não, nada disso, Diego é made in Nápoles. A euforia é desmedida, nas ruas e no estádio (75 mil pessoas), mais parece um cenário do filme Gladiador. As pessoas acotovelam-se para ver e tocar. Diego, descontraído por natureza, sente o carinho da gente desde o primeiro segundo. E, claro, acomoda-se.

Logo ali é baptizado de scugnizzo, o rufia dos subúrbios. Vestido com calças de fato de treino azul (como convém) e t-shirt branca, Diego entra no estádio e vai directo para uma sala improvisada de imprensa, por debaixo do relvado. Os jornalistas acotovelam-se, os fotógrafos nem se fala. A primeira pergunta é um desastre, sobre a influência e o dinheiro da Camorra nas negociações do contrato do genial 10. Em bom português, Nápoles é uma das três cidades mais pobres da Europa de topo e acaba de aterrar o jogador mais caro de sempre. A cara de Diego é um poema. O presidente Corrado Ferlaino assume o microfone – e a responsabilidade da resposta. Faz o dois-em-um: nega o envolvimento da máfia e expulsa o jornalista francês. ‘Nápoles é uma cidade que produz, é uma cidade de gente de bem. Defendo nesta sede, Nápoles e os napolitanos. Quanto à Camorra, existe uma polícia séria. Não podemos aceitar essa pergunta’.

A cara de Diego continua um poema, como quem diz ‘onde é que vim parar?’. Logo ele que admitira desconhecer por completo a realidade futebolística do Nápoles, salvo in extremis da despromoção para a 2.ª divisão nas três épocas anteriores. ‘Uma coisa há que sei, os defesas italianos não batem tanto como os espanhóis e são melhores tecnicamente.’ Todo um desafio. Só mais uma coisa. ‘Quiero convertirme en ídolo de los chicos pobres de Nápoles, porque ellos son como yo era en Buenos Aires’. Feitas as apresentações, Diego sobe ao relvado entre uma série de curiosos no relvado. O cenário repete-se: os jornalistas acotovelam-se, os cameramen nem se fala. O Nápoles cobra 30 mil dólares (trocado por miúdos, quatro milhões de escudos) a cada canal de televisão pela transmissão do evento. Até que a bola aparece. Diego dá oito toques, três com o pé direito e cinco com o esquerdo, antes de despachá-la para o ar azul (como convém). Na hora de falar livremente, diz de sua justiça: “Buonasera napoletani, sono molto felice di essere con voi.’ Basta isto, é o delírio da massa associativa. Literalmente.

No dia seguinte, Diego almoça em casa do vice-presidente do Nápoles. A ideia passa por conhecer melhor o braço-direito de Corrado Ferlaino e começar a visitar casas. Quando chega, Diego vê uma laranja caída perto do laranjal no quintal de Antonio Juliano e vai a dar toques até à porta, sem a deixar cair. ‘O meu filho estava louco, aos pulos, completamente vidrado naquele artista’. Na jornada de abertura da Serie A, em Verona, há cartazes corrosivos de ‘bem-vindo à Itália’. Diego, marcadíssimo em cima pelo alemão Briegel, apercebe-se da realidade social italiana, em que o Norte trata o Sul como lixo. Aliás, nenhuma equipa do Sul ganhara até então qualquer campeonato italiano.

O primeiro Nápoles de Maradona acaba a liga italiana em oitavo lugar, a três pontos da Taça UEFA – o melhor marcador da equipa é Diego, graças aos 17 golos, 14 na 1.ª divisão e três na Coppa. Um deles é com a mão. Verdade. É na penúltima jornada, 2:2 aos 88 minutos. O árbitro Giancarlo Pirandola nada assinala e motiva a ira do brasileiro Zico, capitão da Udinese a fazer o último jogo em Udine antes de embarcar novamente para o Rio de Janeiro, rumo ao Flamengo. Com a bola no meio-campo, à espera do reinício do jogo, Zico confronta Diego: “Se és um homem honesto, diz ao árbitro que marcaste com a mão.” O argentino responde com a irreverência de sempre: “Sou Diego Armando Maradona, desonesto de profissão.”

O hat-trick de golos do desonesto de profissão é em pleno Mundial e faz hoje 40 anos. Ainda hoje, Peter Shilton não o aceita. Tanto ao golo como a Diego. E disso mesmo dá conta em 2005, a propósito de um convite do próprio Maradona a um programa da sua autoria na Argentina, chamado ‘La Noche del Diez’. A ideia é levar Shilton para Buenos Aires e falar sobre a carreira do guarda-redes inglês. Este só impõe uma condição para ir: se Diego disser em directo que o golo é ilegal. Jajajajajajaja. É assim que os argentinos se riem no Whatsapp. E é assim que Diego se deve rido de Shilton.

Um ano depois, num torneio de golfe organizado em Vilamoura, no Algarve, com a presença do patrono Bobby Robson, calha-me tropeçar em Shilton, um dos convidados de honra, juntamente com o nosso Frederico, um dos centrais de Portugal no memorável 1:0 vs. Inglaterra no México. Peço-lhe umas palavras sobre os autores dos golos a Peter desse Mundial. Algo enfadado, Shilton chuta Maradona para canto. “Fiz duas/três defesas na carreira que fizeram história, participei em três fases finais dos Mundiais… mas as pessoas sabem sempre a história do golo de Maradona com a mão.” Pronto, pronto. Então e o golo de Carlos Manuel. A resposta é, vá, enviesada. “Imagine os golos que sofri ao longo da carreira. Não posso saber os nomes deles todos...”

1986, a seleção de Inglaterra para o Mundial. Bobby Robson, o selecionador (a vermelho) e o guarda-redes Peter Shilton (de amarelo, à esquerda). Arquivo AP

Para melhor compreender esse Argentina-Inglaterra de há quarenta anos, aconselho vivamente a leitura do livro “El Partido”, da autoria de Andrés Burgo. Eu li, em 2023. E reli, ainda em 2023. E voltei a ler. Ya, em 2023. É uma delícia com infinitos detalhes. Só para se ter uma ideia, tenho 70 screenshots estacionados no telemóvel com as páginas dessa bíblia. A palavra mais vista do livro é cábala. O que é uma cábala? É um ritual ou acção realizada por alguém com a esperança de atrair sorte, sem explicação lógica, simplesmente ‘por las dudas’.

Os argentinos, reis e senhores da cábala. No centro de treinos do América, bem perto do Azteca, não há quarto 13 – do 12 salta para o 14. Banal, vá. Antes de cada jogo, almoço de assado para todos. Depois de cada jogo, jantar de frango no mesmo restaurante, pertencente a um amigo do seleccionador Bilardo, seu companheiro de equipa no Estudiantes, argentino de coração e naturalizado mexicano.

No autocarro, a caminho do treino, Maradona tem de ser o primeiro a entrar e dizer à porta, com a cabeça de fora, hasta luegoooo, com muitos ós. Só depois entram os restantes elementos, com Bilardo a sentar-se na primeira fila, à esquerda, juntamente com um preparador físico. Na última fila, só vai o médico. No balneário, Maradona estende o equipamento completo no chão e ninguém pode passar por cima. Bilardo dá o papel do onze mais os respectivos bilhetes de identidade a um administrador da federação argentina, cuja missão é despedir-se do balneário com um insulto generalizado antes de fechar a porta. Os jogadores juntam-se, com Bilardo, e ficam à espera do toque do telefone de parede – estamos em 1986, ok, malta? Ainda hoje, ninguém sabe quem telefona. Pode atender qualquer um e diz 'está lá?'. Zero resposta e desliga-se a chamada.

No túnel de acesso ao relvado, só há duas certezas: Maradona vai à frente e Burruchaga é o último da fila. Os restantes nove elementos dançam de posição consoante a altura dos adversários, já alinhados à hora marcada. Qual é então a manha? Bilardo sai com Maradona, à frente de todos, e inspecciona a altura dos ‘maus’ da fita. Acto contínuo, Olarticoechea pede autorização ao árbitro para ir fazer xixi. ‘Nunca tinha vontade, mas uma cábala é uma cábala’, diz o jogador. Bilardo aproveita o tempo ‘morto’ para alinhar os jogadores argentinos. Pormenor: em 1989, Maradona casa-se e Bilardo pede à mulher de Brown para dançar perto da de Careca (avançado brasileiro do Nápoles) e à de Ruggeri para bailar perto da de Ferrara (defesa italiano do Nápoles). No ano seguinte, por obra do destino, a Argentina encontra-se com Brasil e Itália no Mundial Itália-90.

Por falar em rituais, Tapia, eterno suplente dessa selecção e 10 do Boca Juniors, tem de fazer a barba em todos os dias de jogo. Mesmo que não tenha um único pêlo à vista. Só o faz com uma condição: tem de esperar que o guarda-redes Pumpido chegue ao balneário para lhe pedir o creme de barbear. Quando se levanta da cama, Maradona vai logo tomar banho, barbeia-se depois e só então é que está ‘autorizado’ a falar com Valdano – os dois andam às turras durante o primeiro jogo, vs. Coreia do Sul, e não se falam por 11 dias. É o próprio Valdano quem se desloca ao quarto de Maradona para selar a paz.

Maradona marca um livre, apontando para a barreira defensiva da Inglaterra. Foto AP

Já agora, é engraçado lembrar uma coincidência engraçada: entrevisto Valdano em Madrid no dia 22 Junho. Ele só pode nesse dia, eu faço-me ao piso e encontramo-nos no Eurobuilding. Apresento-me ao serviço uma hora antes do combinado, e agora? À frente do hotel, a cadeia VIPS. Sento-me na esplanada e vejo sair uma multidão de jovens sub15. À cabeça, um com a camisola do Nápoles, patrocínio Mars, número 10. Não é possível? Ou é? Bate-me uma coisa na cabeça e pergunto-me que dia é hoje? Vinte e dois. Vinte e dois? Então mas isso não é o dia do? Ligo o portátil, vejo sair do VIPS outras camisolas, como Pires do Arsenal e Vini Jr do Real Madrid. Faço world cup 1986 wiki, scroll down e, eureka, Argentina-Inglaterra é dia 22. Às 13, sentado numa cadeira entre a recepção e o bar, uma pessoa aproxima-se com um sorriso rasgado. ‘Rui Miguel?’ Por supuesto.

Valdano, mais Valdano. Já agora, é bom saber que a relação entre Valdano e Maradona não é top top top. Antes do Mundial, quero dizer. Valdano é do grupo de Passarella, como Bochini, o artista genial do Independiente. Atenção, Passarella é o capitão do grandioso Mundial-78 e sente a sombra de Maradona. Daí à confusão é um passo. Antes do Mundial, há uma reunião crucial dentro do centro de treinos do América. Com a língua afiada, Passarella acusa Maradona de ser um drogado. Assim mesmo, às claras. Diego admite o vício, adquirido em 1983, enquanto jogador do Barcelona, mas diz estar limpo.

E arruma Passarella, sem dó nem piedade. Acusa-o de ser um queixinhas, obriga-o a pagar do seu bolso as chamadas telefónicas internacionais em vez de usar o plafond do plantel e, crème de la crème, expõe o capitão do Mundial-78 de andar a ver às escondidas uma mulher de um colega da selecção. Valdano muda de lado e já é de Diego.

Maio de 1986, Cidade do México. Diego Maradona e Daniel Passarella, da Argentina, posam com um sombrero antes do Campeonato do Mundo da FIFA, no campo de treino do Club América. Foto: Archivo El Gráfico/Getty Images)

O seleccionador Bilardo só toma conhecimento da reunião na manhã seguinte e esfrega as mãos de contente. Simples. ‘O Passarella parecia um avançado, marcava golos e mais golos. A sua passada era firme e larga, sempre de cabeça levantada. Daí a alcunha Kaiser, como se fosse um Benckenbauer. Só que a minha missão era ganhar o Mundial e, para tal, tinha de ressuscitar um morto: Diego. Aquele Mundial-82 fez-lhe mal e era preciso reabilitá-lo, por assim dizer. Maradona é Maradona, sempre foi assim. Ele nunca se foi abaixo, mas a braçadeira de capitão deu-lhe um plus. Aumentou-lhe a grandeza e isso notou-se ao longo do torneio.”

Como um mal nunca vem só, Passarella passa ao lado de todo o Mundial-86. Até porque sofre do mal de Moctezuma: vai seis vezes por dia à casa de banho com diarreia, é hospitalizado e perde seis quilos. Ainda volta aos treinos e até marca um golo de cabeça antes do segundo jogo, vs. Itália, mas sofre uma lesão muscular, a segunda da carreira, a primeira desde 1976. Na hora do Argentina-Inglaterra, o capitão de 1978 está a soro no hospital, vetado ao esquecimento.

29 de junho de 1986, final contra a Alemanha. à entrada, Karl Heinz Rummenigge e Harald "Yoni" Schumacher lideram a seleção alemã, Maradona à frente da Argentina. Bongarts/Getty Images

Diego Maradona ergue o troféu após a vitória da Argentina por 3-2 sobre a Alemanha Ocidental, no Estádio Azteca, na Cidade do México. AP Photo/Carlo Fumagalli

Cábala. Só mais uma? Só mais uma! No caminho do centro de treino até ao estádio, a mesma cassete com três músicas: Total Eclipse of the Heart (Bonnie Tyler), Eye of the Tiger (Survivor) e Gigante Chiquito (Sergio Denis). Se o autocarro for adiantado à música, é o próprio Bilardo a pedir ao motorista para abrandar. Como tal, os dois motoqueiros da polícia mexicana à sua frente também têm de travar o andamento. Quem são esses dois? Sempre os mesmos: Julio e Jesus.

Quarenta anos, quarenta velas para o Argentina-Inglaterra de 1986. Daí para cá, a Argentina só joga mais uma vez para o Mundial no dia 22 Junho. Em 2010, na África do Sul. Adivinhe lá quem é o seleccionador? Pois é, Diego Maradona (2:0 vs. Grécia, treinada por um alemão, país a quem Maradona e os seus súbditos ganham na final de 1986). Tantas cábalas. Hoje é dia de Argentina vs. Áustria. De que nacionalidade é Ralf Rangnick, seleccionador da Áustria? A-l-e-m-ã-o. Jajajajajajaja.

22 de junho de 2010. Diego Maradona, selecionador da Argentina, comemora o segundo golo da sua equipa no jogo do Campeonato do Mundo contra a Grécia, no Estádio Peter Mokaba, em Polokwane, África do Sul. AP Photo/Michael Sohn

