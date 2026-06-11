Caderneta do Mundial, dia 1: começa aqui a volta ao globo

Há 31 min

A CNN Portugal lança a Caderneta do Mundial, trazendo-lhe num compacto tudo aquilo que não pode perder no dia a dia de um mês de loucos

O que é que o futebol tem de melhor? Os golos, claro. E vai poder ver os melhores todos os dias aqui, na Caderneta do Mundial. A partir desta quinta-feira, e todos os dias até à final, vai também poder conhecer as melhores histórias do dia, conhecer os jogadores que deve manter debaixo de olho, ver as camisolas mais icónicas ou dar música ao seu dia à boleia dos países que entram em campo. Quem sabe não possa também colecionar alguns destes cromos que lhe apresentamos.

Pontapé nos quatro cantos do mundo

Nem uma volta muito grande permite fugir. A história do dia, uma das histórias do ano, começa esta quinta-feira, dia 11 de junho, e acaba apenas a 19 de julho, mais de um mês depois, o que torna este o maior Mundial de sempre. Esperemos também que o mais espetacular - a julgar pelas emoções do México 1970 e do México 1986 já estamos a ganhar à partida.

É precisamente na capital mexicana que arranca o Mundial de 2026, com a seleção da casa a receber no mítico e renovado Azteca uma curiosa equipa da África do Sul, que chega com tanta boa disposição como incógnitas.

À primeira vista, o grupo A é mesmo um dos mais equilibrados de todo o Mundial, já que nenhuma das quatro equipas parece ser brutalmente superior às outras. Além de México e África do Sul, Coreia do Sul e Chéquia completam o quadro, com uma equipa de cada continente, naquele que é um dos grupos mais heterogéneos em termos de diferenças geográficas e culturais.

De resto, se formos ver os pontos no mapa, o México fica na ponta esquerda, a Coreia do Sul na ponta direita, a África do Sul na ponta de baixo e a Chéquia não anda muito longe da ponta mais acima. Não há, de resto, nenhum grupo que tenha tanta distância geográfica, ainda que o grupo K, onde está Portugal, também seja dos mais diferenciados desse ponto de vista.

História do dia

Rui Miguel Tovar escreve-nos no presente, mas a partir do passado, de um postal enviado pelo seu pai, o saudoso Rui Tovar, a partir do Mundial de 1986, no México. Uma competição que se tornou polémica em Portugal pelo escândalo de Saltillo, com os jogadores da Seleção envolvidos em vários episódios e até numa greve contra a Federação.

É a partir desse postal que Rui Miguel Tovar nos abre a sua arca dos tesouros, arrancando com uma colaboração com a CNN Portugal que vai durar todo o mês.

Leia o texto: De Tovar para Tovar para si: como um postal do México 86 nos lança no Mundial. "É o meu pai, caraças"

Frase do dia

"A ideia não é ganhar 5-0 ou fazer um jogo brilhante", disse Roberto Martínez após a vitória sobre a Nigéria.

E a ideia pode até nem ser essa - no Euro 2016 poucos foram os jogos ganhos nos 90 minutos, mas ficou a sensação de que vai ser preciso um salto para chegar mesmo à tal condição de favorito ou de candidato.

Jogador do dia

Um jogador que aos 17 anos já tem oito internacionalizações e vários jogos disputados na equipa A de um dos campeonatos mais competitivos do mundo chama logo a atenção. Sem Giovani dos Santos, Chicharrito Hernández ou até Hugo Sánchez - para quem quiser ir mais atrás -, esta é uma seleção do México com menos magia para mostrar, mas há um atleta que promete dar a volta a isso.

Gilberto Mora é já um dos talentos mais entusiasmantes da sua geração, sendo difícil de imaginar que possa ficar muito mais tempo no Club Tijuana.

Caso isso não bastasse, é atualmente o jogador mais jovem de sempre a marcar na Liga MX, o jogador mais jovem de sempre a estrear-se pelo México numa competição oficial, tendo até vencido a Gold Cup pela sua seleção, além de ser ainda o jogador mais jovem de sempre a conquistar um torneio internacional de séniores. Tinha 16 anos e… nove horas.

Não é claro que Gilberto Mora seja titular de caras, mas é nome a ter debaixo de olho.

Camisola do dia

Nem é por ser anfitrião, é mesmo porque o México tem dos conjuntos de camisolas mais bonitas deste Mundial. É verdade que os traços quase tribais e ancestrais do equipamento principal chamam a atenção, mas a classe que veste o segundo equipamento é qualquer coisa.

É difícil fazer um mau equipamento em branco e a Adidas confirmou isso neste caso, acrescentando ainda o pormenor do símbolo retro da Adidas.

A espetacular camisola alternativa do México para este Mundial (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Nortec Collective - Tengo la Voz | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Banda nascida no início do século e que representa na perfeição a chamada "música norteña" do México, que se carateriza pelos sons ouvidos perto da fronteira com os Estado Unidos.

Black Coffee - Superman | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos DJ's da cena internacional e aparece aqui com a sua habitual sofisticação, representando a África do Sul numa onda de dança bem-disposta e tranquila.

Park Hye Jin - F****d Up | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Na Coreia do Sul já não é segredo para ninguém, mas as portas já se abriram também para lá da fronteira, até porque tem forte inspiração norte-americana, nomeadamente numa eletrónica a puxar para o hip hop.

Tata Bojs - Jaro | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta bem-disposta música da Chéquia é um dos grandes sucessos nacionais há quase 30 anos, num rock que também roça o pop.