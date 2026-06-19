Mundial 2026: EUA 0-0 Austrália (ao minuto)

Anfitriões tentam dar sequência à grande entrada
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
ESTADOS UNIDOS
TITULARES
Matt Freese, Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston Mckennie, Malik Tillman, Ricardo Pepi e Folarin Balogun
SUPLENTES
Matt Turner, Chris Brady, Miles Robinson, Mark McKenzie, Auston Trusty, Joe Scally, Cristian Roldán, Álex Zendejas, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Haji Wright, Max Arfsten
AUSTRÁLIA
TITULARES
Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess, Aiden Oneill, Paul Okon-Engstler, Mathew Leckie, Mohamed Toure e Nishan Velupillay
SUPLENTES
Mathew Ryan, Paul Izzo, Jason Geria, Kai Trewin, Lucas Herrington, Milos Degenek, Aziz Behich, Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Awer Mabil, Cristian Volpato, Tete Yengi, Nestory Irankunda