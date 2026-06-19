MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: EUA 0-0 Austrália (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 20min
Balogun marca pelos Estados Unidos no Mundial 2026 (Mark J. Terrill/AP)
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Anfitriões tentam dar sequência à grande entrada

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ESTADOS UNIDOS

TITULARES

Matt Freese, Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston Mckennie, Malik Tillman, Ricardo Pepi e Folarin Balogun

 

SUPLENTES

Matt Turner, Chris Brady, Miles Robinson, Mark McKenzie, Auston Trusty, Joe Scally, Cristian Roldán, Álex Zendejas, Giovanni Reyna, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Haji Wright, Max Arfsten

 

AUSTRÁLIA

TITULARES

Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess, Aiden Oneill, Paul Okon-Engstler, Mathew Leckie, Mohamed Toure e Nishan Velupillay

 

SUPLENTES

Mathew Ryan, Paul Izzo, Jason Geria, Kai Trewin, Lucas Herrington, Milos Degenek, Aziz Behich, Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Awer Mabil, Cristian Volpato, Tete Yengi, Nestory Irankunda

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Temas: Mundial 2026 EUA Austrália Estados Unidos Mundial
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