Os maus hábitos da Espanha ficaram à vista e pode ser um sinal de alerta

Há 43 min

À medida que o tempo se esgotava no final do jogo Espanha - Cabo Verde, é compreensível que a tensão tenha atingido o seu clímax natural. Os gigantes do desporto tentaram forçar a situação e pressionaram ansiosamente pelo que consideravam ser-lhes por direito, enquanto os corajosos underdogs se defenderam valentemente, como se as suas vidas estivessem em jogo.

Quando o árbitro Adham Makhadmeh apitou, confirmando o surpreendente empate a 0-0, o Mercedes-Benz Stadium explodiu de alegria com o triunfo jubilante de Cabo Verde: a equipa menos favorita conseguiu. David tinha ferido Golias. O mundo inteiro parecia celebrar aquele momento - todos, isto é, exceto a La Roja e os seus adeptos.

O que será certamente um dos grandes momentos deste Mundial foi o resultado de um pouco de sorte e de muita defesa heróica, é verdade, mas grande parte da culpa - ou do mérito, dependendo do ponto de vista de cada um - recai sobre a delegação espanhola.

A Espanha tem talento mais do que suficiente no plantel para vencer Cabo Verde e, apesar da ausência de dois dos seus melhores jogadores, a equipa deveria ter saído vencedora. Mas uma série de problemas acabou por fazer com que a La Roja perdesse os três pontos - e, o que é mais preocupante, aponta para alguns hábitos potencialmente negativos que poderão custar a esta equipa a oportunidade de conquistar o seu segundo título mundial.

Uma performance preocupante

Para esclarecer logo: o empate, por si só, não é, de forma alguma, o fim do mundo. Na verdade, isso também não é particularmente preocupante. Se a Espanha vencer os seus próximos dois jogos, será, muito provavelmente, a vencedora do grupo.

Além disso, há precedentes que mostram que um ou dois deslizes no início não têm grande importância nos grandes torneios recentes. A Argentina venceu o último Mundial depois de ter perdido o seu jogo de estreia contra a modesta Arábia Saudita; Portugal venceu o Euro 2016 depois de ter passado aos oitavos de final por um triz, após três empates na fase de grupos; e a Espanha venceu o Mundial de 2010 depois de ter perdido o seu jogo de estreia contra a Suíça.

O problema, se fores adepto da La Roja, é praticamente tudo, menos o resultado.

O Rodri esteve muito aquém do seu nível habitual neste jogo. Bernadett Szabo/Reuters

A equipa que venceu o Euro 2024 revelou-se dinâmica, com um jogo fluido e voltada para o ataque, com um meio-campo muito forte e grande ênfase num jogo pelas alas incrível: em particular por parte das jovens estrelas Lamine Yamal e Nico Williams. A ausência da equipa titular contra Cabo Verde de Yamal, que está a ser gradualmente reintegrado na rotação após uma lesão nos isquiotibiais que pôs fim à sua época no clube no final de abril, e de Williams— que também sofreu uma lesão nos isquiotibiais na reta final da época - fez-se sentir profundamente, uma vez que estes dois jovens jogadores proporcionam o dinamismo e a amplitude em que esta equipa se baseia.

No seu lugar, o selecionador da Espanha, Luis de la Fuente, optou, de forma um tanto desconcertante, por escalar a dupla do Barcelona, Ferrán Torres e Gavi, como substitutos.

Torres joga normalmente como avançado-centro e, nesta época, disputou apenas 158 minutos em quatro jogos (de um total de 47) na ala direita, em todas as competições. Gavi regressou recentemente após uma lesão no menisco que o manteve afastado dos relvados durante mais de seis meses. Além disso, é utilizado principalmente como médio-centro no Barça— embora tenha sido escalado na ala esquerda pelo treinador dos Blaugrana, Hansi Flick, durante 109 minutos ao longo de dois jogos nesta época— e não é particularmente conhecido pela sua aceleração ou velocidade capazes de decidir jogos, sobretudo após a cirurgia ao joelho.

Ambos tiveram um desempenho fraco: Gavi não conseguiu dar velocidade pela ala para quebrar a estrutura defensiva de Cabo Verde e Torres desperdiçou várias oportunidades de colocar a Espanha em vantagem– incluindo uma ocasião clara que provavelmente teria aberto o caminho para mais golos, se não tivesse batido na barra. A falta de precisão de Torres perante a baliza deu mesmo origem a inúmeros memes nas redes sociais de língua espanhola, criados por adeptos frustrados e por observadores neutros divertidos.

As redes sociais ficaram repletas de memes sobre a falta de eficácia de Ferrán Torres perante a baliza. Stew Milne/AP

A outra parte da gloriosa seleção espanhola de 2024 que brilhou intensamente naquela vitória no torneio foi um meio-campo incrível, mas, apesar de contar com Rodri e Fabián Ruiz, que já tinham participado na vitória na final do Euro, e com a incorporação de um Pedri em plena forma, também teve um desempenho muito abaixo das expectativas em Atlanta.

Tanto o jogador do Manchester City - que parecia particularmente lento e nada parecido com o vencedor da Bola de Ouro de 2024, nem mesmo com a forma como terminou a última época no clube - como Ruiz não estiveram à altura e não proporcionaram passes suficientemente incisivos e penetrantes para fazer a diferença na maior parte do jogo, parecendo passar a bola e manter a posse apenas pelo simples facto de a terem. Prova disso é o facto de o avançado titular Mikel Oyarzabal se ter tornado o primeiro jogador registado desde o torneio de 1966 a não tocar na bola sequer uma vez nos primeiros 30 minutos contra os tubarões azuis, de acordo com a Opta Stats.

O único ponto positivo do meio-campo foi a presença sólida de Pedri, que jogou fora da sua posição e, mesmo assim, teve um desempenho geral razoável, mas até ele foi criticado por muitos nas redes sociais por ter caído numa armadilha já conhecida.

Ecos das decepções passadas no Mundial

A equipa, no seu conjunto, pareceu um pouco lenta e pareceu ter-se esquecido da forma como jogou na vitória no Campeonato da Europa, optando, em vez disso, por um estilo quase retro de tiki-taka semelhante ao das falhas passadas no Mundial (2014, 2018 e 2022). Não se verificou qualquer tipo de passe ou movimento incisivo para tentar ultrapassar o bloco defensivo baixo de Cabo Verde - a Espanha realizou 734 passes bem-sucedidos, que na sua maioria pareciam ser laterais ou para trás - e, em vez disso, houve muita esperança de que os seus adversários africanos cometessem um erro.

Infelizmente para eles, não o fizeram, e é provável que também não resulte contra adversários mais fortes.

O jornalista espanhol Miguel Quintana afirmou no seu programa de rádio na Marca: "O resultado pode enganar-nos." O que nunca falha é o estilo de jogo e, ontem, a Espanha deixou de se parecer com a equipa de 2024 e começou a assemelhar-se à Espanha dos piores momentos de 2022 e 2018."É isso que nos deve preocupar e é isso que deve preocupar o Luis de la Fuente."

Aymeric Laporte e a defesa espanhola não tiveram muito trabalho contra Cabo Verde. Buda Mendes/Getty Images

A formação escolhida por De la Fuente para o início do jogo de segunda-feira parecia, de certa forma, quase demasiado confiante - com uma atitude do tipo "Nós somos a Espanha e vocês são Cabo Verde" -, colocando em campo os referidos "extremos" em vez de opções mais adequadas, como Víctor Muñoz (se estivesse em plena forma), Yéremy Pino ou Álex Baena; e à medida que o jogo avançava e se tornava evidente que as coisas não estavam a correr nada bem, essa impressão só parecia confirmar-se.

O treinador da La Roja não reagiu com a rapidez necessária à situação, optando, em vez disso, por continuar com a mesma estratégia após o intervalo - confiando, com ou sem razão, nos seus jogadores titulares, que em grande parte o levaram até este ponto - e só fez uma substituição aos 71 minutos. Nessa altura, já era tarde demais, mesmo com a entrada de Yamal e o seu impacto claro e imediato no jogo.

De la Fuente tem sido alvo de muitas críticas por parte dos meios de comunicação e dos adeptos espanhóis nas redes sociais devido ao desempenho de segunda-feira, e há uma grande saudade do antigo treinador adjunto Pablo Amo, que deixou a comissão técnica em fevereiro de 2025, mas que, segundo muitos, foi o verdadeiro artífice da seleção do Euro 2024. No entanto, o Amo não vai regressar e o de la Fuente tem de agir com mais urgência e adaptar-se. O selecionador da Espanha,

Luis de la Fuente, foi alvo de muitas críticas por parte dos meios de comunicação e dos adeptos espanhóis nas redes sociais devido à sua escolha de alinhamento e à incapacidade de se adaptar ao jogo. Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

Na verdade, toda a equipa tem de se empenhar mais. A França precisou de uma primeira parte de futebol abaixo do habitual contra o Senegal para mudar de ritmo e começar a jogar à altura do seu potencial - a Espanha tem de fazer o mesmo.

A La Roja precisa de uma circulação mais rápida da bola e dos seus jogadores, de uma maior adaptação ao que o adversário está a fazer (a Arábia Saudita não vai jogar de forma livre e aberta depois de ver o que resultou) e de ser mais implacável. A Espanha não marca um golo no Mundial desde o golo de Álvaro Morata na derrota por 2-1 frente ao Japão, na fase de grupos de 2022, apesar de ter completado 2.500 passes e rematado 49 vezes à baliza, segundo a BBC.

O avançado Oyarzabal reconheceu após o jogo que a equipa terá de fazer alguns ajustes para o resto do torneio: "Temos de manter a calma, ter confiança em nós próprios e analisar o que é preciso corrigir, porque tenho a certeza de que há muitas coisas a corrigir neste jogo, e seguir em frente."

Gavi disse ao AS na quinta-feira: "Cabo Verde não é brincadeira". "Não jogámos tão bem como gostaríamos, a velocidade com que movimentámos a bola foi lenta e os nossos passes foram demasiado pesados… Podemos jogar muito melhor do que jogámos."

O defesa Marc Cucurella reiterou essa opinião na quinta-feira, numa entrevista ao El Mundo: "Cometemos alguns erros, nem sempre fizemos o que era certo, fomos um pouco imprecisos e, contra essas equipas - quando não se começa bem - tudo se complica".

"O lado positivo é que este susto aconteceu no primeiro jogo da fase de grupos - se acontecer na fase a eliminar, estamos fora. E temos tempo para resolver isso. É melhor que o que aconteceu com Cabo Verde tenha acontecido agora e que, pouco a pouco, a situação vá melhorando."

Vencer os próximos dois jogos e terminar o Grupo H na liderança é crucial, uma vez que terminar em segundo lugar significaria, provavelmente, um jogo impensável nos 32.º de final contra Lionel Messi e a Argentina. É verdade que é preciso vencer os melhores para ser o melhor, mas esta equipa vai querer ganhar impulso antes de enfrentar os outros favoritos do torneio.

É claro que há quem diga que o resultado não foi assim tão mau e que não se deve dar demasiada importância ao assunto. De la Fuente não pareceu muito incomodado com o resultado, afirmando: "Somos uma equipa com uma fiabilidade extraordinária. Não perdemos há 32 jogos. No próximo jogo vamos estar melhores, com certeza… Estamos tranquilos. Este é um torneio longo e, na nossa cabeça, ainda temos sete jogos pela frente."

O guarda-redes campeão do Mundo, Iker Casillas, afirmou no X: "Acho que (a Espanha) jogou bem". Foi um daqueles jogos que só acontecem uma vez em cada dez… Compreendo que as pessoas tenham dúvidas, mas não é esse o caso. Relaxa."

A mi juicio @SEFutbol jugó bien. De esos partidos que pasan 1 de cada 10. Creas ocasiones y no entran. Entiendo que la gente tenga dudas pero no es el caso. Calma. Aguantar el chaparrón y a pensar en Arabia Saudí. 🇸🇦 — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 16, 2026

Talvez tenham razão. Afinal, o domínio estatístico era bastante evidente. A Espanha registou 27 remates, dos quais sete foram à baliza, e um valor de golos esperados superior a 2,1. E o guarda-redes de Cabo Verde, Vozinha, fez o jogo da sua vida.

Se as circunstâncias tivessem sido mais favoráveis à Espanha, com um remate mais certeiro ou um erro de um defesa de Cabo Verde, o resultado teria sido diferente e grande parte das discussões que se estão a verificar neste momento (incluindo aqui) provavelmente não estariam a ocorrer.

Além disso, parecia que o Yamal - no pouco tempo que esteve em campo - estava quase no seu melhor. O jogo mudou quando ele entrou em campo aos 71 minutos e a La Roja começou finalmente a parecer um pouco mais perigosa no geral.

Se a superestrela do Barça estiver a caminho do seu melhor estado físico e começar os jogos, então grande parte deste alarido poderá tornar-se irrelevante. Cucurella, por seu lado, encarou o resultado de forma positiva. "Acho que a melhor coisa que nos podia ter acontecido foi passar por este susto logo no início."

"Porque se tivéssemos ganho o jogo, teríamos esquecido tudo e teríamos dito: “Bem, ganhámos, está tudo bem”", disse ao El Mundo. "Mas com este susto, percebemos que temos de estar no nosso melhor nível em todos os jogos, que não vai ser nada fácil, que vamos ter de superar momentos difíceis e que o mais importante é estarmos unidos e darmos o nosso melhor em todos os jogos."

Ainda assim, apesar do otimismo da equipa, o jogo despertou muitas memórias desagradáveis na mente dos adeptos espanhóis em todo o mundo, na véspera daquilo que muitos consideravam poder ser uma excelente oportunidade para conquistar o segundo título mundial do país. Resta saber se a La Roja vai conquistar mais uma estrela ou se vai voltar à realidade.