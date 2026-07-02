Mundial 2026: Espanha 0-0 Áustria (siga aqui)

Vencedor deste jogo será o próximo adversário de Portugal na fase seguinte, caso vença a Croácia e passe para os oitavos de final
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
ESPANHA
TITULARES
Unai Simón, Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal
SUPLENTES
Joan García, Raya, Eric García, Grimaldo, Zubimendi, Fabián Ruiz, Pubill, Mikel Merino, Llorente, Víctor Muñoz, Ferrán Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Borja Iglesias e Gavi
ÁUSTRIA
TITULARES
Schlager, Posch, Danso, Alaba e Laimer; Seiwald e Schlager; Schmid, Wanner e Sabitzer; Gregoritsch
SUPLENTES
Wiegele, Pentz, Affengruber, Friedl, Grillitsch, Kalajdzic, Lienhart, Ljubicic, Mwene, Prass, Arnautovic, Chukwuemeka, Schopf, Svoboda e Wimmer