Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (ao minuto)

Tubarões azuis estreiam-se no Mundial contra o campeão da Europa
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
ESPANHA
TITULARES
Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri; Oyarzabal, Ferran Torres
SUPLENTES
Alex Baena, Eric García, Joan García, Alex Grimaldo, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Victor Muñoz, Mikel Merino, Yeremy Pino, Dani Olmo, Pedro Porro, David Raya, Martin Zubimendi, Marc Pubill e Nico Williams
CABO VERDE
TITULARES
Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Dailon Livramento e Ryan Mendes
SUPLENTES
Telmo Arcanjo, Benchimol, Logan Costa, Nelson Da Costa, CJ dos Santos, Deroy Duarte, João Paulo, Wagner Pina, Kevin Pires, Garry Rodrigues, Marcio Rosa, Willy Semedo, Yannick Semedo, Stopira, Helio Varela