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Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 20min
Adepto de Cabo Verde comemora antes do jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Cabo Verde, em Atlanta, EUA, a 15 de junho de 2026. EPA/RONALD WITTEK
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Tubarões azuis estreiam-se no Mundial contra o campeão da Europa

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⇔ FICHA DE JOGO ⇔

ESPANHA

TITULARES

Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri; Oyarzabal, Ferran Torres

 

SUPLENTES

Alex Baena, Eric García, Joan García, Alex Grimaldo, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Victor Muñoz, Mikel Merino, Yeremy Pino, Dani Olmo, Pedro Porro, David Raya, Martin Zubimendi, Marc Pubill e Nico Williams

 

CABO VERDE

TITULARES

Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Dailon Livramento e Ryan Mendes

 

SUPLENTES

Telmo Arcanjo, Benchimol, Logan Costa, Nelson Da Costa, CJ dos Santos, Deroy Duarte, João Paulo, Wagner Pina, Kevin Pires, Garry Rodrigues, Marcio Rosa, Willy Semedo, Yannick Semedo, Stopira, Helio Varela

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Temas: Mundial 2026 Espanha Cabo Verde Mundial Espanha Cabo Verde
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