Mundial 2026: Espanha 0-0 Bélgica (ao minuto)

Equipas europeias procuram marcar lugar com a França nas meias-finais
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ESPANHA
TITULARES
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Baena, Yamal e Oyarzabal
SUPLENTES
David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Gavi, Martin Zubimendi, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Victor Múñoz e Borja Iglesias
BÉLGICA
TITULARES
Courtois; Mechel, De Cuyper, Castagne, Ngoy; De Bruyne, Tielemans, Raskin; Trossard, Doku e De Ketelaere
SUPLENTES
Senne Lammens, Mike Penders, Arthur Theate, Thomas Meunier, Koni De Winter, Joaquin Seys, Axel Witsel, Diego Moreira, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio e Matias Fernandez-Pard