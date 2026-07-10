MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Espanha 0-0 Bélgica (ao minuto)

CNN
Há 1h e 36min
Mikel Merino marca no Portugal-Espanha (FOTO: Julio Cortez/AP)
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Equipas europeias procuram marcar lugar com a França nas meias-finais

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ESPANHA

TITULARES

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Baena, Yamal e Oyarzabal

 

SUPLENTES

David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Marcos Llorente, Mikel Merino, Gavi, Martin Zubimendi, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Victor Múñoz e Borja Iglesias

 

BÉLGICA

TITULARES

Courtois; Mechel, De Cuyper, Castagne, Ngoy; De Bruyne, Tielemans, Raskin; Trossard, Doku e De Ketelaere

 

SUPLENTES

Senne Lammens, Mike Penders, Arthur Theate, Thomas Meunier, Koni De Winter, Joaquin Seys, Axel Witsel, Diego Moreira, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio e Matias Fernandez-Pard

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Temas: Mundial 2026 Espanha Bélgica Ao minuto
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Mundial 2026

Mundial 2026: Espanha 0-0 Bélgica (ao minuto)

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