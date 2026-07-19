Suar e chorar não chegam para sempre (ou como Espanha roubou o título à Argentina)

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CRÓNICA ESPANHA 1-2 ARGENTINA || Jogo de empates para cada um dos lados, mas com um a equipa a ter mais uma ajuda para disparar

Quando ninguém quer ganhar, o melhor vencedor é quem quis mais. Claro que Espanha foi beneficiada pelo disparate de Enzo Fernández, que viu um cartão vermelho quando não devia, mas é merecido que seja Espanha, a melhor equipa deste torneio, a sagrar-se campeã mundial.

Como se esperava, Espanha teve a superioridade tática, mas a Argentina teve a superioridade emocional, só que só uma prevaleceu. Foi a primeira, pela primeira vez neste Mundial.

A crença e envolvência da Argentina não chegaram para fazer frente a uma Espanha que manteve sempre a compostura, que foi sempre capaz, mesmo que pouco atrevida.

O Mundial acaba com o fim de uma era, a de Lionel Messi, e o início de uma outra, a de Lamine Yamal, o futuro melhor jogador do mundo durante anos.

A perder, a Argentina nunca mostrou argumentos para mais, fazendo cair máscara de quem acredita até ao fim.

A ganhar, a Espanha foi capaz de controlar e mostrar sempre perigo, garantindo o segundo Mundial da sua história.

A Argentina acionou o modo emergência, sim, mas de nada valeu contra a melhor seleção do mundo. Aquela que joga melhor, entenda-se, a que sabe melhor o que é para fazer com a bola, quando fazer o quê com a bola.

Suar e chorar chegam muitas vezes, mas não chegam sempre.

Não chegaram desta vez, depois de terem dado para Egito, Suíça ou Inglaterra.

Mesmo a jogar com mais um, Espanha ganha, e ganha bem, ainda que não tivesse sido tudo o que foi contra França.

É a melhor seleção do mundo, porque é mesmo. O que fazer perante isso? Jorge Jesus que responda.

Olhando para o que jogaram os jogadores da Argentina ou para o que suou o treinador da seleção das Pampas, suar e chorar não chegam para sempre. Pelo menos não chegam para hoje. Não chegam para 2026.