Final do Mundial 2026: Espanha 0-0 Argentina (siga aqui)

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Rodri, Álex Baena, Lamine Yamal e Unai Simón de Espanha, Emiliano Martínez, Lionel Messi, Julián Álvarez e Enzo Fernández da Argentina (FIFA/FIFA via Getty Images)
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A Argentina, campeão mundial em título, pode vencer a competição pela quarta vez. Fê-lo em 1978, 1986 e 2022. Já a Espanha tem apenas uma estrela no currículo, aquela icónica edição de 2010, realizada na África do Sul.

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⇔ FICHA DE JOGO ⇔

 

GOLOS

Ainda sem golos.

 

ESPANHA

TITULARES

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri , Dani Olmo, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

 

SUPLENTES

Joan Garcia, David Raya, Eric García, Marc Pubill, Álex Grimaldo, Pedri González, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pablo Gavi, Borja Iglesias, Ferran Torres, Nico Williams, Yéremy Pino, Víctor Muñoz

 

 

ARGENTINA

TITULARES

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristián Romero, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Alvarez, Nicolás González

 

SUPLENTES

Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nahuel Molina, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Marcos Senesi, Leandro Paredes, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Flaco López

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