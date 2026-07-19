Final do Mundial 2026: Espanha 0-0 Argentina (siga aqui)

A Argentina, campeão mundial em título, pode vencer a competição pela quarta vez. Fê-lo em 1978, 1986 e 2022. Já a Espanha tem apenas uma estrela no currículo, aquela icónica edição de 2010, realizada na África do Sul.
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⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Ainda sem golos.
ESPANHA
TITULARES
Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri , Dani Olmo, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
SUPLENTES
Joan Garcia, David Raya, Eric García, Marc Pubill, Álex Grimaldo, Pedri González, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pablo Gavi, Borja Iglesias, Ferran Torres, Nico Williams, Yéremy Pino, Víctor Muñoz
ARGENTINA
TITULARES
Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristián Romero, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Alvarez, Nicolás González
SUPLENTES
Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nahuel Molina, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Marcos Senesi, Leandro Paredes, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Flaco López