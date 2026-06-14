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Escócia vence Haiti na estreia - mas agora vem a parte difícil

Agência Lusa , AG
Há 23 min
Escócia - Haiti (Greg M. Cooper/EPA)
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Brasil e Marrocos seguem-se no calendário

A Escócia, que não comparecia a uma fase final há 28 anos, venceu no sábado o Haiti por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo D do Mundial de futebol de 2026, disputado em Foxborough.

Um golo solitário de John McGinn, apontado aos 29 minutos, valeu o triunfo aos escoceses, perante um conjunto do Haiti que somou o quarto desaire em outros tantos jogos em Mundiais, depois dos três averbados na estreia, em 1974.

Com este triunfo, a Escócia assumiu a liderança isolada do agrupamento, uma vez que, no outro encontro, o Brasil e Marrocos empataram a um golo.

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Temas: Mundial 2026 Escócia Haiti Escócia Haiti
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