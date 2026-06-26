Caderneta do Mundial, dia 16: o futebol são 11 contra 11 e no fim não ganha a Alemanha

Há 28 min

Já é conhecido o adversário do Brasil e há duelo escaldante marcado para os 16 avos

História do dia

Era a seleção mais azarada do dia e a lógica mandava que fizessem as malas pouco depois de jogarem a terceira jornada. O futebol são 11 contra 11 e depois ganha a Alemanha, como tanta gente gosta de dizer, mas o futebol também são surpresas, e esta terceira jornada recebeu a maior delas.

O Equador, que chegou aqui depois de uma extraordinária qualificação na América do Sul e de dois jogos azarados contra Costa do Marfim e Curaçau, conseguiu transcender-se e vencer aquela que é sempre uma das mais fortes candidatas ao título mundial. Veja aqui a crónica do jogo.

Mesmo tendo entrado a perder, a equipa sul-americana não se vergou, partindo para a frente em busca do empate primeiro, e depois da vitória.

Ela chegou de forma épica por Gonzalo Plata, extremo que poderá lembrar-se pela passagem no Sporting, e que na seleção é um dos nomes fortes na frente.

Não é a história do dia, é mesmo uma das histórias deste Mundial. Pelo menos até agora. Mesmo tendo ficado em terceiro lugar, o Equador tem já garantia de passagem, uma vez que há pelo menos quatro equipas piores no mesmo posto nos outros grupos.

Grande duelo e Brasil conhece a sorte

Os grupos vão começando a fechar-se e já é conhecido o primeiro grande jogo dos 16 avos de final. É um escaldante Países Baixos-Marrocos, confirmado depois do primeiro lugar dos neerlandeses, que voltaram a vencer, desta vez a Tunísia, e fizeram sete pontos.

No outro jogo do grupo Japão e Suécia não foram além de um empate, o que coloca a seleção asiática no caminho do Brasil, enquanto os europeus têm de esperar para saber se defrontam França ou Venezuela.

Os outros jogos do dia

Era um jogo estranho para ambas as equipas. Curaçau fazia aqui a última dança de uma grande história, enquanto a Costa do Marfim sabia que dificilmente conseguiria algo de muito diferente em relação ao segundo lugar.

Ainda assim, a seleção africana cumpriu a sua missão, assentando o jogo num bis de Nicolas Pépé. Como esperado, ficou em segundo lugar do grupo, estando agora na calha para apanhar Noruega ou França.

Quanto a Curaçau, tem de se orgulhar pela vertigem e diversão contra a Alemanha e pela resistência frente a Equador, que lhe valeu um ponto histórico. História bonita do país mais pequeno de sempre a participar num Mundial.

Golo do dia

Entra diretamente para o topo das melhores jogadas deste Mundial. Grande rendilhado do Japão que, na altura, valeu a liderança sobre a Suécia.

Frase do dia

"Acho que acaba por ser uma motivação extra, acaba por deixar um sabor ainda melhor no sentido em queremos ajudá-lo a conseguir esse objectivo. É uma coisa que lhe falta e que ele quer muito, tanto como nós queremos. Por isso, acho que é mais uma motivação, para nós conseguimos dar esse último gosto, depois de ele nos ter também dado tantos a nós", disse Pedro Neto sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo estar a jogar o seu último Mundial.

Jogador do dia

Já não é um desconhecido, mas ainda só tem 21 anos. Antonio Nusa é figura no RB Leipzig e na seleção da Noruega. É por causa dele que Andreas Schjelderup não joga mais, por exemplo.

O ala despontou no Club Brugge há cinco anos, tornando-se numa presença habitual no onze aos 17.

Namorado por clubes da Premier League, acabou a rumar à Bundesliga, onde faz parelha nas alas com o estonteante Yan Diomandé, que também está a encantar, mas pela Costa do Marfim.

Camisola do dia

É difícil recordar uma camisola feia de França, mas o que a Nike fez com o equipamento principal não está ao nível de outras edições. Talvez por isso, a classe e até serenidade deste verde mar que entra nesta malha é de um destaque claro. Falhou um pouco o primeiro, acertou em cheio o segundo.

Um tom diferente para o segundo equipamento da vice-campeã do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

a-ha - Take On Me | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É aquela época dos cabelos, das roupas, são os anos 80. E são os a-ha, banda que anima qualquer noite. Sabe de onde vêm? Da Noruega.

Air - La femme d'argent | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Proclamam trazer "amor, imaginação e sonho". São os Air, vêm de França e trazem um poderosíssimo sintetizador nesta mulher caça-fortunas à moda gaulesa.

Youssou N'Dour - Set | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Podia ser no Festival das Músicas do Mundo de Sines, mas é no Senegal. Som tão típico deste homem, uma das figuras do país africano.

Mala Gestión - Noche de Casino (This Gambling Man) | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Chamam-lhe ñunk, que é o mesmo que dizer uma mistura de rock, punk e rap. Este grupo fundado em Valência, Espanha, por cinco amigos, explica-lhe melhor nesta música eletrizante.

El Cuarteto de Nos - Enamorado Tuyo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É rock, sim, mas tem uma influência eletrónica e de sintetizadores fácil de perceber, além de que vai ao toque romântico. Esta banda é um dos ícones do Uruguai.

Cesária Évora - Sodade | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ninguém quer que assim seja e todos acreditamos que assim não será, mas aquela que pode ser a última dança de Cabo Verde no Mundial só pode ter uma banda sonora.

Naseer Shamma - Bab Al-Amal | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Toca o oud como poucos. Nascido nas margens do rio Tigre, no Iraque, este artista domina um dos mais importantes instrumentos do Médio Oriente.

Sound of Ruby - Sound of Ruby | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Música poderosa da Arábia Saudita a partir de uma das bandas mais icónicas do país

Unknown Mortal Orchestra - Multi-Love | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Rock psicadélico da Nova Zelândia através de uma banda que rapidamente conseguiu chegar a todo o mundo.

Stromae - Alors on danse | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É uma festa autêntica a chegar da Bélgica. Sem mais a fazer, então dançemos.

Sharmoofers - Khalas Hasaytar | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Há uma mistura de tudo nesta banda que chega do Egito.

O-Hum - Darvish | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Foi na transição de século que apareceram no Irão com um som altamente inovador. Apesar da influência ocidental, há espaço para notas dos instrumentos mais típicos do país.