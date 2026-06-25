Já é uma das histórias do Mundial: grande surpresa dá segunda vida a equipa que estava morta

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CRÓNICA EQUADOR 2-1 ALEMANHA || Jogo emocionante no estádio que vai receber a final deste Mundial. A perder desde cedo, a seleção sul-americana nunca, mas nunca desistiu

Jogo da raça, da resistência e do querer. O Equador entrou para esta última jornada do Mundial com a eliminação ainda na fase de grupos a ser um cenário real, mas até já conseguiu apurar-se como melhor terceiro, depois de um resultado histórico e inacreditável.

A seleção equatoriana conseguiu, finalmente, mostrar tudo aquilo que vale, vencendo de reviravolta a Alemanha, que ainda assim mantém o primeiro lugar do grupo onde a Costa do Marfim acaba em segundo lugar, com Curaçau em último.

Num jogo intenso e de constante parada e resposta, o Equador até começou a perder aos dois minutos, depois de Leroy Sané ter feito golo.

Mas o Equador nunca se deixou atemorizar e igualou forças, para depois igualar o resultado. Foi aos por Nilson Angulo.

A seleção sul-americano sabia que precisava de mais, precisava mesmo de ganhar, uma vez que o empate dava apenas dois pontos, claramente insuficientes para seguir em frente.

Numa partida divivida, o Equador acabou por chegar ao golo já a caminho do fim. Ao minuto 77 apareceu um tal de Gonzalo Plata, jogador que passou de forma estranha pelo Sporting, mas que na seleção ganha outra dimensão.

Manuel Neuer já não O Manuel Neuer, mas é emocionante ver este golo e como uma nação vibrou nas bancadas com a perspetiva do apuramento.

Grande jogo, um dos melhores e, certamente, um dos mais emocionantes deste Mundial até ao momento, com o Equador a ganhar uma segunda vida para este torneio quando tudo apontava no sentido contrário, mesmo que de forma imerecida. É que a equipa sul-americana não foi pior que a Costa do Marfim, mas perdeu no fim, e foi muito melhor que Curaçau, mas não conseguiu marcar nenhum golo.

É verdade que o Equador acaba em terceiro, mas tem quatro pontos e isso já chega para ser um dos melhores oito, já que há quatro equipas que já não vão fazer melhor.