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Já é uma das histórias do Mundial: grande surpresa dá segunda vida a equipa que estava morta

António Guimarães
Há 32 min
Equador-Alemanha (Foto: AP Photo/Frank Franklin II)
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CRÓNICA EQUADOR 2-1 ALEMANHA || Jogo emocionante no estádio que vai receber a final deste Mundial. A perder desde cedo, a seleção sul-americana nunca, mas nunca desistiu

Jogo da raça, da resistência e do querer. O Equador entrou para esta última jornada do Mundial com a eliminação ainda na fase de grupos a ser um cenário real, mas até já conseguiu apurar-se como melhor terceiro, depois de um resultado histórico e inacreditável.

A seleção equatoriana conseguiu, finalmente, mostrar tudo aquilo que vale, vencendo de reviravolta a Alemanha, que ainda assim mantém o primeiro lugar do grupo onde a Costa do Marfim acaba em segundo lugar, com Curaçau em último.

Num jogo intenso e de constante parada e resposta, o Equador até começou a perder aos dois minutos, depois de Leroy Sané ter feito golo.

Mas o Equador nunca se deixou atemorizar e igualou forças, para depois igualar o resultado. Foi aos por Nilson Angulo.

A seleção sul-americano sabia que precisava de mais, precisava mesmo de ganhar, uma vez que o empate dava apenas dois pontos, claramente insuficientes para seguir em frente.

Numa partida divivida, o Equador acabou por chegar ao golo já a caminho do fim. Ao minuto 77 apareceu um tal de Gonzalo Plata, jogador que passou de forma estranha pelo Sporting, mas que na seleção ganha outra dimensão.

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Manuel Neuer já não O Manuel Neuer, mas é emocionante ver este golo e como uma nação vibrou nas bancadas com a perspetiva do apuramento.

Grande jogo, um dos melhores e, certamente, um dos mais emocionantes deste Mundial até ao momento, com o Equador a ganhar uma segunda vida para este torneio quando tudo apontava no sentido contrário, mesmo que de forma imerecida. É que a equipa sul-americana não foi pior que a Costa do Marfim, mas perdeu no fim, e foi muito melhor que Curaçau, mas não conseguiu marcar nenhum golo.

É verdade que o Equador acaba em terceiro, mas tem quatro pontos e isso já chega para ser um dos melhores oito, já que há quatro equipas que já não vão fazer melhor.

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Temas: Mundial 2026 Equador Alemanha Equador Alemanha
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