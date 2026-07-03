MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Austrália 0-1 Egito (ao minuto)

CNN Portugal , NM
Há 37 min
Austrália-Egito (FOTO: Julio Cortez/AP)
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Vencedor deste jogo vai encontrar Argentina ou Cabo Verde nos oitavos de final

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GOLOS

Egito: Emam Ashour (13')

AUSTRÁLIA

TITULARES

Beach, Circati, Souttar, Herrington, Bos, O'Neill, Irvine, Behich, Volpato, Metcalfe e Irankunda

 

SUPLENTES

Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Burgess, Devlin, Okon-Engstler, Mohamed Touré, Hrustic, Mabil, Velupillay e Yengi

 

EGITO

TITULARES

Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Fathy, Attia, Ashour, Salah, Ziko e Marmoush

 

SUPLENTES

El Shenawy, Soliman, Alaa, Abdelmaguid, Tarek Alaa, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Ibrahim Adel e Zizo

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Temas: Mundial 2026 Egito Austrália
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