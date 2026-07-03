Mundial 2026: Austrália 0-1 Egito (ao minuto)

Vencedor deste jogo vai encontrar Argentina ou Cabo Verde nos oitavos de final
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Egito: Emam Ashour (13')
AUSTRÁLIA
TITULARES
Beach, Circati, Souttar, Herrington, Bos, O'Neill, Irvine, Behich, Volpato, Metcalfe e Irankunda
SUPLENTES
Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Burgess, Devlin, Okon-Engstler, Mohamed Touré, Hrustic, Mabil, Velupillay e Yengi
EGITO
TITULARES
Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Fathy, Attia, Ashour, Salah, Ziko e Marmoush
SUPLENTES
El Shenawy, Soliman, Alaa, Abdelmaguid, Tarek Alaa, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Ibrahim Adel e Zizo