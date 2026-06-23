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Trump vai entregar troféu juntamente com Infantino ao vencedor do Mundial 2026

Agência Lusa , NM
Há 46 min
Gianni Infantino e Donald Trump (AP)
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final da competição está agendada para 19 de julho

O presidente norte-americano, Donald Trump, vai entregar o troféu ao vencedor do Mundial2026 de futebol, após a final da competição, agendada para 19 de julho, confirmou esta terça-feira a FIFA à agência AFP.

De acordo com a agência noticiosa francesa, Trump irá entregar a taça juntamente com o presidente do organismo que tutela o futebol mundial, Gianni Infantino.

“Estarei lado a lado com o presidente [Trump] a assistir à final e, claro, para entregarmos o troféu ao vencedor”, tinha afirmado anteriormente Infantino durante a participação no programa ‘Fox and Friends’, da cadeia norte-americana Fox News.

A final do Mundial2026 terá lugar em 19 de julho, no estádio MetLife-East Rutherford, perto de Nova Iorque.

O Campeonato do Mundo está a decorrer nos Estados Unidos, no México e no Canadá desde o dia 11 de junho.

Donald Trump ainda não assistiu a qualquer jogo da competição.

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Temas: Mundial 2026 Donald Trump
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