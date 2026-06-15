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Quando a melhor exibição da carreira chega aos 40 anos e um 10 merecido: (as notas dos jogadores de Cabo Verde)

João Sundfeld
Há 30 min
Cabo Verde empatou com a Espanha na estreia do Mundial 2026 (AP Photo/Erik S. Lesser)
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Equipa africana permaneceu no 0-0 diante dos campeões europeus e garantiu um ponto no confronto mais difícil do grupo

Vozinha - 9
Atuação da vida de Vozinha, que provou que a idade (40 anos!) é apenas um número. Fez defesas importantes que impediram todos os ímpetos espanhóis ao longo dos 90 minutos. Se Cabo Verde pontuou contra a campeã europeia, o guarda-redes é, sem dúvidas, o principal responsável.

Steven Moreira - 7
Fez uma boa partida pela lateral-direita. Durante a primeira parte, encontrou dificuldades para fechar os espaços no setor, mesmo com a ajuda (pouco eficiente) de Ryan Mendes. Na segunda parte, teve um posicionamento ligeiramente diferente, o que significou em menos oportunidades de ataque para a Espanha pelo setor.  

Pico - 7
Foi consistente ao longo dos 90 minutos. Não cometeu grandes erros e conseguiu ganhar os dois duelos aéreos dos quais participou.

Pico, central de Cabo Verde, em disputa de bola contra a Espanha pelo Mundial 2026 (AP Photo/Erik S. Lesser) 

Diney Borges - 8
Um dos principais destaques. Apesar de alguns erros que resultaram em finalizações de perigo, liderou a defesa cabo-verdiana e engoliu os avançados adversários. Seja pelo ar ou pelo chão, levou a melhor na maior parte das vezes em que foi acionado.

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Sidny Lopes Cabral - 7
Foi um dos grandes responsáveis por conter o lado direito do ataque espanhol. Mesmo sem Yamal, um setor ofensivo com Oyarzabal, Ferran Torres - e ainda as participações de Llorente e Fabián Ruiz - não é simples de se marcar. O jogador que já deixou o Benfica depois de uma passagem curta conseguiu fazê-lo com bastante eficiência. Cortou espaço, recuperou a bola e ainda conseguiu puxar alguns poucos contra-ataques em velocidade.

Pina - 6
Não foi uma partida de grande destaque, mas também não foi um desastre. Participou pouco ofensivamente - assim como todos os companheiros da equipa -, e cortou alguns espaços em frente à área. Conseguiu ganhar duelos pelo chão, duas recuperações, mas pecou na saída de bola, com apenas 60% de precisão nos passes.

Laros Duarte - 5
Assim como Pina, não contribuiu ofensivamente. No entanto, não foi de grande ajuda na solidez defensiva de Cabo Verde que parou o poderoso ataque espanhol. Além disso, quando teve uma oportunidade de arrancar em liberdade, tomou decisões erradas e atrapalhou uma rara oportunidade de ataque.  

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Ryan Mendes - 5
Foi, possivelmente, o pior jogador de Cabo Verde. Durante a primeira parte, errou diversas vezes no posicionamento defensivo. Estava a ser engolido por Cucurella, que recebia sempre com liberdade para chegar à linha de fundo e cruzar. Nos últimos 45 minutos, mudou de posicionamento e melhorou.

Jamiro Monteiro - 7
Considerado o grande nome desta Seleção de Cabo Verde, demonstrou mais qualidade tática do que técnica. Jogando distante da baliza adversária, e sem conseguir trabalhar a bola em velocidade para ter chances de finalizações ou assistências, teve uma atuação voltada para a consistência no meio-campo. Neste quesito, foi importante e contribuiu positivamente para o resultado.

Jovane Cabral - 6
Teve uma atuação também voltada para a defesa. Assim como Ryan Mendes, tentou ocupar o espaço lateral - neste caso, do lado esquerdo, auxiliando Sidny Lopes Cabral. Também teve uma atuação positiva, mas saiu lesionado na segunda parte.

Livramento - 5
Quase não participou do jogo. Esteve isolado no ataque durante a maior parte do tempo e não teve oportunidades enquanto esteve em campo.

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Jogadores de Cabo Verde celebram empate com Espanha na estreia do Mundial (AP Photo/Erik S. Lesser)

Deroy Duarte - 5
Entrou na segunda parte para dar fôlego ao meio-campo. Conseguiu cortar espaços e dificultar os ataques espanhóis, mas não teve uma contribuição marcante.

Nuno da Costa - 5
Atuação similar à de Livramento. Isolado no ataque, pouco pôde contribuir no jogo.

Willy Semedo - 6
Entrou na segunda parte para continuar o trabalho feito por Jovane. No entanto, teve uma atuação abaixo do companheiro. Teve de lidar com Yamal enquanto esteve em campo e não correspondeu como poderia: perdeu a maioria dos duelos pelo solo e teve apenas uma recuperação.

João Paulo - 7
Teve uma missão ainda mais ingrata que a de Sidny: impedir os avanços de Yamal. Não foi capaz de conter por completo o avançado espanhol, mas foi consistente e ganhou os dois duelos pelo solo em que participou.

Bubista - 10
Montou uma equipa para não perder. E não perdeu. Cabo Verde teve uma atuação organizada, correta e sofreu pouco frente uma Espanha campeã europeia. Merece os louros do trabalho competente que garantiu um ponto no confronto mais difícil do grupo.

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Treinador de Cabo Verde durante a partida contra a Espanha (AP Photo/Erik S. Lesser)
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Temas: Mundial 2026 Desporto Futebol Cabo Verde Espanha

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