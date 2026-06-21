MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Curaçau consegue primeiro ponto de sempre ao anular Equador

Agência Lusa , NM
Há 2h e 3min
Equador Curaçau (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Caribenhos vinham de uma derrota pesada por 7-1 frente à Alemanha

O estreante Curaçau conseguiu no sábado o primeiro ponto de sempre em Mundiais de futebol, ao empatar a zero com o Equador, em encontro da segunda jornada do Grupo E da edição de 2026.

Depois de ser goleado por 7-1 pela Alemanha, os caribenhos conseguiram segurar a igualdade sem golos face aos segundos classificados da zona sul-americana de qualificação, que também se tinham estreado com uma derrota (0-1 com a Costa do Marfim).

Após a segunda jornada, a Alemanha, que soma seis pontos, assegurou, com este resultado, a vitória no agrupamento, no qual é secundado pela Costa do Marfim, com três, enquanto Equador e Curaçau somam ambos um.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Curaçau Equador
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

VÍDEO: Tunísia goleada pelo Japão e eliminada (com novo selecionador)

Há 25 min

Os maus hábitos da Espanha ficaram à vista e pode ser um sinal de alerta

Há 37 min

VÍDEO: exibição histórica de Eloy Room dita nulo entre Equador e Curaçao

Há 1h e 3min

Caderneta do Mundial, dia 11: um barco com rumo que pede a força de todos nós

Há 1h e 11min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Pânico no resort: incêndio em hotel de luxo na República Dominicana mata turista e obriga centenas de pessoas a fugir

Ontem às 03:50

Temperaturas podem chegar aos 42 graus. Há três distritos sob aviso laranja

Ontem às 14:20

Hospital investiga "prisão" de funcionária com fita-cola: diretor de recursos humanos suspenso de funções

19 jun, 16:39

São já 21 os portugueses retirados de hotel atingido por incêndio na República Dominicana

Ontem às 18:58

Este restaurante é tão bom que há pessoas proibidas por lei de irem lá comer

Ontem às 12:00

Mais de mil milhões de barris de petróleo 'desapareceram' durante o bloqueio no Estreito de Ormuz

19 jun, 10:37

Ameaça de Vance é o mais recente sinal de que os EUA podem estar a romper com Israel

Ontem às 10:50

Tamara retirou as mamas, os ovários e o útero para escapar ao cancro. “Se um avião tivesse uma possibilidade de se despenhar de 97% embarcava no voo?”

Há 2h e 41min

Macron e Merz juntam-se contra Costa após contactos com o Kremlin que estão a dividir a União Europeia

19 jun, 23:01

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

18 jun, 16:21

Há várias formas de perder um jogo e o Brasil apanhou pela frente a versão Ícaro do Mundial

Ontem às 04:02

Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

Ontem às 22:55