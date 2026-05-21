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Fraudes online com cromos do Mundial 2026 disparam e já há mais de 60 queixas em Portugal

CNN Portugal , TFR
Há 53 min
Algumas das cadernetas de Europeus e Mundiais de Hugo Miguel (Foto: Ricardo Jorge Castro)
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REVVISTA DE IMPRENSA | Têm sido reportados vários casos de sites que se fazem passar por lojas oficiais e que disponibilizam cadernetas e cromos para venda

O aumento da procura por cromos do Mundial de 2026 está a ser acompanhado por um crescimento de esquemas de burla na internet, segundo alerta do Portal da Queixa, que já recebeu mais de 60 reclamações no mercado português.

De acordo com a plataforma, citada pelo Jornal de Notícias, têm sido reportados vários casos de sites que se fazem passar por lojas oficiais e que disponibilizam cadernetas e cromos para venda, mas que depois não entregam os produtos após o pagamento. Em algumas situações, os consumidores indicam ainda que lhes são pedidos valores adicionais, como alegadas taxas de desalfandegamento.

Entre os exemplos identificados nas denúncias surgem páginas que reproduzem o aspeto de lojas associadas à marca Panini, utilizada nas coleções oficiais de cromos, o que aumenta a dificuldade em distinguir os sites legítimos dos fraudulentos.

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Temas: Mundial 2026 Cromos Queixas Portal da Queixa
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Crime e Justiça

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