Fraudes online com cromos do Mundial 2026 disparam e já há mais de 60 queixas em Portugal

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REVVISTA DE IMPRENSA | Têm sido reportados vários casos de sites que se fazem passar por lojas oficiais e que disponibilizam cadernetas e cromos para venda

O aumento da procura por cromos do Mundial de 2026 está a ser acompanhado por um crescimento de esquemas de burla na internet, segundo alerta do Portal da Queixa, que já recebeu mais de 60 reclamações no mercado português.

De acordo com a plataforma, citada pelo Jornal de Notícias, têm sido reportados vários casos de sites que se fazem passar por lojas oficiais e que disponibilizam cadernetas e cromos para venda, mas que depois não entregam os produtos após o pagamento. Em algumas situações, os consumidores indicam ainda que lhes são pedidos valores adicionais, como alegadas taxas de desalfandegamento.

Entre os exemplos identificados nas denúncias surgem páginas que reproduzem o aspeto de lojas associadas à marca Panini, utilizada nas coleções oficiais de cromos, o que aumenta a dificuldade em distinguir os sites legítimos dos fraudulentos.