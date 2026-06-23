"Foi difícil mas aguentei-me, como aguento sempre": Cristiano Ronaldo anuncia que está de volta e ainda desvenda um truque

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Após os golos contra o Uzbequistão, perguntaram a Ronaldo sobre Messi. A resposta: "Ó pá, quero lá saber"

"Foi uma semana difícil, a crítica foi muito forte, principalmente a mim": a primeira reação de Cristiano Ronaldo à goleada

Avançado celebrou a goleada portuguesa contra o Uzbequistão e disse que Portugal já garantiu uma vaga na próxima fase do Mundial

Portugal venceu o Uzbequistão por 5-0 com grande exibição coletiva e também de Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes e foi considerado o melhor em campo. Após a partida, o avançado celebrou e gritou "I'm back [estou de volta]" às câmaras.

Em entrevista, o jogador relembrou o resultado e a exibição menos conseguida frente à República Democrática do Congo e garantiu que "há males que vêm por bem".

"Muito feliz. Para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos", disse o número 7. "Levámos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso ia acontecer, mas a equipa trabalhou bem. Melhoramos bastante. Há males que vêm por bem, como se costuma dizer".

Com os golos, Ronaldo tornou-se o único jogador a marcar em seis Mundiais diferentes. Além disso, agora o jogador é o português com mais golos na história da competição, com dez, tendo ultrapassado Eusébio.

"Obviamente, falando de mim e dos recordes, é sempre bonito batê-los, mas o meu objetivo é poder ajudar a Seleção a alcançar os seus objetivos", comentou. "Nesta parte, era passar à eliminatória. Acho que com quatro pontos já passámos e estou muito feliz".

Além disso, Ronaldo falou abertamente das críticas que sofreu após o empate contra a República Democrática do Congo. Nas redes sociais, adeptos questionavam a sua escalação como titular absoluto.

"Sabia que meus companheiros iam ajudar também. Foi uma semana difícil, semana escura, parecia que já estava retirado do futebol. Mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que qualquer coisa. Foi difícil, mas estamos de volta".

Por fim, o jogador exaltou o poder coletivo da Seleção portuguesa. No lance do golo de Nuno Mendes, contou Ronaldo, os jogadores conversaram para encontrar uma tática que possibilitasse enganar o guarda-redes adversário. "No princípio, ia bater eu o livre. Mas disse: 'Nuno, vamos enganar o guarda-redes. Ele vai pensar que sou eu, e tu chutas forte e fazes o golo'".

Um truque desvendado pelo capitão, que não gostou que a última pergunta tivesse sido sobre Lionel Messi e o desempenho do argentino no Mundial até agora.