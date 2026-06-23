MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Foi difícil mas aguentei-me, como aguento sempre": Cristiano Ronaldo anuncia que está de volta e ainda desvenda um truque

João Sundfeld
Há 41 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Avançado celebrou a goleada portuguesa contra o Uzbequistão e disse que Portugal já garantiu uma vaga na próxima fase do Mundial

Portugal venceu o Uzbequistão por 5-0 com grande exibição coletiva e também de Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes e foi considerado o melhor em campo. Após a partida, o avançado celebrou e gritou "I'm back [estou de volta]" às câmaras. 

Em entrevista, o jogador relembrou o resultado e a exibição menos conseguida frente à República Democrática do Congo e garantiu que "há males que vêm por bem". 

"Muito feliz. Para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos", disse o número 7. "Levámos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso ia acontecer, mas a equipa trabalhou bem. Melhoramos bastante. Há males que vêm por bem, como se costuma dizer". 

Com os golos, Ronaldo tornou-se o único jogador a marcar em seis Mundiais diferentes. Além disso, agora o jogador é o português com mais golos na história da competição, com dez, tendo ultrapassado Eusébio.

"Obviamente, falando de mim e dos recordes, é sempre bonito batê-los, mas o meu objetivo é poder ajudar a Seleção a alcançar os seus objetivos", comentou. "Nesta parte, era passar à eliminatória. Acho que com quatro pontos já passámos e estou muito feliz". 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, Ronaldo falou abertamente das críticas que sofreu após o empate contra a República Democrática do Congo. Nas redes sociais, adeptos questionavam a sua escalação como titular absoluto. 

"Sabia que meus companheiros iam ajudar também. Foi uma semana difícil, semana escura, parecia que já estava retirado do futebol. Mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que qualquer coisa. Foi difícil, mas estamos de volta". 

Por fim, o jogador exaltou o poder coletivo da Seleção portuguesa. No lance do golo de Nuno Mendes, contou Ronaldo, os jogadores conversaram para encontrar uma tática que possibilitasse enganar o guarda-redes adversário.  "No princípio, ia bater eu o livre. Mas disse: 'Nuno, vamos enganar o guarda-redes. Ele vai pensar que sou eu, e tu chutas forte e fazes o golo'".

Um truque desvendado pelo capitão, que não gostou que a última pergunta tivesse sido sobre Lionel Messi e o desempenho do argentino no Mundial até agora.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Cristiano Ronaldo Portugal Seleção
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

00:39

"Não direi mais nada que não seja 'parabéns a Portugal'": a reação do Presidente da República

Há 7 min
05:41

"Ronaldo fez dois golos, mas podia ter feito muitos mais. Alguns dos lances, com menos 10 ou 15 anos, marcava"

Há 7 min

"Ninguém fechou mais bocas no futebol do que Cristiano Ronaldo": como a imprensa internacional foi obrigada a engolir as críticas à "estátua"

Há 11 min
03:51

"Nos últimos quatro dias, aprendemos muito a fechar o barulho de fora": Roberto Martínez após o jogo contra o Uzbequistão

Há 17 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

Ontem às 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

Ontem às 14:53

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Ontem às 21:35

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Ontem às 16:51

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Ontem às 13:17

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Hoje às 09:34

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Ontem às 15:48

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Há 2h e 57min

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Hoje às 12:01

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Hoje às 12:20

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Hoje às 07:00

Como a China ajudou o mundo inteiro a evitar uma crise petrolífera ainda pior

Hoje às 08:00