Caderneta do Mundial, dia 14: ele está de volta, estamos todos tão de volta

Há 39 min

Jogo perfeito de Portugal em que tudo correu bem. Até o golo do dia é nosso, é dele

Quantas vidas tem um monstro? Cristiano Ronaldo é isto, é o jogador que se levanta do chão onde parecia estar mais do que espezinhado para nos surpreender tudo e todos outra vez. Foi o que aconteceu esta terça-feira com o Uzbequistão.

História do dia

Estamos a contá-la pela enésima vez. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador português de todos os tempos, um dos maiores da história do futebol. Desta vez deixou isso mais vincado ao tornar-se no primeiro atleta a marcar em seis campeonatos do mundo, num recorde que foi batido à boleia da passagem a Eusébio como jogador português com mais golos em Mundiais.

Falamos de dois golos contra o Uzbequistão, mas não falamos de golos fáceis ou de penáltis. O adversário não era de ponta, é verdade, mas o sentido de oportunidade e a finalização no primeiro golo são dignas do Cristiano Ronaldo prime. Mesmo a classe do remate que lhe deu o bis, com um desvio notável do guarda-redes depois de uma excelente exploração do espaço, são dos melhores tempos.

Pelo meio ainda teve a humildade e a inteligência de perceber que podia ser útil de outra forma, neste caso a não fazer nada. É que as atenções do adversário em Cristiano Ronaldo são tantas que os restantes jogadores até são esquecidos. Foi o que aconteceu no 2-0, num livre batido por Nuno Mendes que o próprio capitão admitiu ter sido combinado entre os dois.

"No princípio, ia bater eu o livre. Mas disse: 'Nuno, vamos enganar o guarda-redes. Ele vai pensar que sou eu, e tu chutas forte e fazes o golo'", confessou. Foi o que aconteceu.

Como o próprio desabafou no final da partida, esta foi uma semana difícil para os jogadores, mas Portugal está de volta. Ele está de volta.

Outro português em foco

A vitória do Gana contra o Panamá já era algo que se podia esperar e se calhar até foi mais difícil do que muitos pensariam, mas travar uma Inglaterra potente é outra coisa.

Sólida a defender, a seleção treinada por Carlos Queiroz deu uma autêntica lição tática a Thomas Tüchel, empatando o adversário para conseguir um ponto que lhe deverá garantir a presença nos 16 avos de final.

De resto, o Gana vai mesmo entrar para a última jornada a sonhar com o primeiro lugar, ainda que para isso tenha de vencer uma difícil Croácia. Em todo o caso, é mais uma surpresa neste Mundial.

Os outros jogos do dia

A Croácia entrou para a partida com o Panamá a saber que uma vitória a relançava totalmente na rota do apuramento, mas também com o conhecimento de que o Gana tinha surpreendido e empatado com a Inglaterra.

Talvez por isso a equipa que tem histórico nos Mundiais recentes tenha entrado algo errática e nervosa. Acabou por ganhar à seleção mais fraca do grupo, mas não foi fácil.

Croácia e Gana partem agora para a última jornada na disputa da segunda vaga do grupo, tendo em conta que dificilmente a Inglaterra vai perder com o Panamá. Em todo o caso, o Gana já estará apurado, uma vez que quatro pontos devem chegar para ser um dos melhores terceiros. Tem então de se chegar à frente a Croácia, nem que seja para um empate que permita os tais quatro pontos.

Numa partida com mais implicações para Portugal, a Colômbia venceu a República Democrática do Congo, garantindo o apuramento para a próxima fase e obrigando a Seleção a ganhar a última jornada para passar em primeiro. Veja a crónica dessa partida aqui.

Golo do dia

É mais um golo cheio de simbolismo neste Mundial. Grande cruzamento de João Cancelo e uma finalização de outro nível de Cristiano Ronaldo.

Frase do dia

"Sabia que meus companheiros iam ajudar também. Foi uma semana difícil, semana escura, parecia que já estava retirado do futebol. Mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que qualquer coisa. Foi difícil, mas estamos de volta", afirmou Cristiano Ronaldo depois da grande exibição.

Jogador do dia

Este nome não chega com um jogo de atraso, chega com pelo menos dois. Johan Manzambi não foi titular nos dois primeiros jogos da Suíça, mas dificilmente ficará de fora das opções no que restar do Mundial.

Quem viu as meias-finais do SC Braga com o Friburgo na Liga Europa já tinha ficado com um cheirinho, mas foi a partir a loiça toda na partida da segunda jornada frente à Bósnia, em que fez dois golos, que ficou ainda mais evidente.

É um dos grandes médios do futebol europeu, apresentando um manancial de recursos físicos e técnicos difíceis de igualar.

Camisola do dia

Como escreve a Adidas no seu site, esta camisola foi feita para enviar uma mensagem. As sombras vibrantes e as riscas azuis muito finas dão uma classe especial a um equipamento que ainda fica melhor com o símbolo retro da marca alemã.

Sombras vibrantes que se aliam a finas listas (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Dino Merlin - Dobro veče, tugo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Sempre cheio de estilo, este artista é conhecido na Bósnia como "O Feiticeiro", sendo um dos nomes de maior sucesso do país saído da Jugoslávia.

Winterburn - Sinner's Swing | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma banda de metal e Catar não parecem ser um encontro muito provável, mas os Winterburn desafiaram a lógica.

Sophie Hunger - Le vent nous portera | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Começou quase adolescente e é um dos rostos da vaga multi-instrumentalista que chegou no novo século. Esta compositora da Suíça é capaz de apresentar músicas variadas e até em idiomas diferentes.

Arcade Fire - Afterlife | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A banda fundada pelo casal Win Butler e Régine Chassagne está constantemente a reinventar-se e dispensa apresentações.

Amon Tobin - Stoney Street | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Amon Adonai Santos de Araujo Tobin nasceu no Rio de Janeiro, mas foi em Londres que cresceu para a música, sendo um dos nomes mais importantes da fusão que traz drum and bass, jazz ou hip hop para o mesmo sítio.

Belle and Sebastian - Get Me Away from Here, I'm Dying | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Da escócia chega-nos uma banda indie que também vai ao folk. São de Glasgow e a influência do rock anterior, nomeadamente bandas como os The Smiths, são claramente nítidas.

Hoba Hoba Spirit - Maradona | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma música chamada Maradona? Queremos, tem tudo que ver com Mundial. Esta banda de Marrocos é altamente experimentalista e aborda vários estilos.

Tropicana d'Haiti - Bann jouda yo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma autêntica orquestra caribenha, esta vinda do Haiti.

Antonín Dvořák - I. Adagio - Allegro molto | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É o nome maior da música da Chéquia, passem quantos anos passarem. Aqui apresentamos uma série de interpretações que passam pelas orquestras de Viena ou Nova Iorque.

Café Tacvba - Las Flores | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma banda de transição entre os anos 80 e 90 que nos mostra toda essa fúria vinda do México com um rock alternativo bem vincado.

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana (Edit) | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta música faz toda a gente dançar nas pistas mundiais desde que saiu. Peggy Gou não é da Coreia do Sul, é do mundo.

Hugh Masekela - Minawa | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Este homem nunca podia ser visto sem um trompete. Nem ele deixava, provavelmente. Da África do Sul para o mundo, mais uma das grandes influências do jazz daquele país.