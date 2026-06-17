A primeira reação de Cristiano Ronaldo à estreia no Mundial

Há 57 min

Levantar a cabeça e foco no próximo jogo é a receita

Cristiano Ronaldo lamentou o mau arranque de Portugal neste Mundial 2026, mas pediu força para os próximos jogos, garantindo que a participação da Seleção ainda está "longe de ter acabado".

Depois de um jogo que, à imagem de quase toda a Seleção, foi pobre, o capitão português pediu que se levante a cabeça e se coloque o foco já no próximo jogo, contra o Uzbequistão.

Veja a publicação feita por Cristiano Ronaldo depois do empate contra a República Democrática do Congo.