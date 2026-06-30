Mundial 2026: Costa do Marfim 0-0 Noruega (ao minuto)

Grande confronto de ideias e de estilos
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
COSTA DO MARFIM
TITULARES
Yahia Fofana, Konan, Kossounou, Doué, Agbadou, Kessié, Sangaré, Oulai, Bonny, Diomandé e Pépé
SUPLENTES
Elye Wahi, Alban Lafont, Amad Diallo, Bazoumana Touré, Oumar Diakite, Evann Guessand, Wilfried Singo, Parfait Guiagon, Jean Seri, Seko Fofana, Simon Adingra, Mohamed Kone, Ousmane Diomande, Christopher Operi e Evan N'Dicka
NORUEGA
TITULARES
Nyland, Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Odegaard, Sorloth, Haaland e Nusa
SUPLENTES
Sander Tangvik, Morten Thorsby, Leo Oestigard, Fredrik Andre Bjoerkan, Andreas Schjelderup, Sondre Langas, Joergen Strand Larsen, Henrik Falchener, Thelo Aasgaard, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Oscar Bobb, Egil Selvik e Julian Ryerson