MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Costa do Marfim 0-0 Noruega (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 4min
Os jogadores da Noruega comemoram após o jogo do Grupo I do Campeonato do Mundo de futebol contra o Senegal, em East Rutherford, N.J., perto de Nova Iorque, na segunda-feira, 22 de junho de 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

 

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COSTA DO MARFIM

TITULARES

Yahia Fofana, Konan, Kossounou, Doué, Agbadou, Kessié, Sangaré, Oulai, Bonny, Diomandé e Pépé

 

SUPLENTES

Elye Wahi, Alban Lafont, Amad Diallo, Bazoumana Touré, Oumar Diakite, Evann Guessand, Wilfried Singo, Parfait Guiagon, Jean Seri, Seko Fofana, Simon Adingra, Mohamed Kone, Ousmane Diomande, Christopher Operi e Evan N'Dicka

 

NORUEGA

TITULARES

Nyland, Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Odegaard, Sorloth, Haaland e Nusa

 

SUPLENTES

Sander Tangvik, Morten Thorsby, Leo Oestigard, Fredrik Andre Bjoerkan, Andreas Schjelderup, Sondre Langas, Joergen Strand Larsen, Henrik Falchener, Thelo Aasgaard, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Oscar Bobb, Egil Selvik e Julian Ryerson

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Temas: Mundial 2026 Costa do Marfim Noruega Ao minuto Jogo ao vivo
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