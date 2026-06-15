Mundial tem jogo decidido em cima dos 90 após entrada de suplente

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Costa do Marfim nunca passou a fase de grupos, mas ganha aqui uma grande oportunidade de o fazer

A Costa do Marfim entrou no domingo da melhor forma no Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Equador por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo E, disputado em Filadélfia.

Um golo do suplente Amad Diallo, jogador do Manchester United, aos 90 minutos, assistido por Wilfried Singo, selou o triunfo dos africanos, que nas três presenças anteriores ficaram-se sempre pela fase de grupos.

Na classificação do Grupo E, a Costa do Marfim juntou-se na frente à Alemanha, que no primeiro jogo goleou o estreante Curaçau por 7-1.