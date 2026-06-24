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Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

António Guimarães
Há 1h e 36min
Colômbia-RD Congo (Foto: Fernando Llano/AP)
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CRÓNICA COLÔMBIA 1-0 RD CONGO || Muita densidade ofensiva da Colômbia num aviso claro para Portugal, que entra quase obrigado a ganhar o jogo da terceira jornada se quiser ter um caminho teoricamente mais fácil

Duas más notícias: a Colômbia tem muito mais volume ofensivo que a República Democrática do Congo e isso pode fazer sofrer uma defesa portuguesa que tem mostrado debilidades claras neste início de Mundial; Portugal entra para a última jornada desta fase de grupos obrigado a vencer para terminar em primeiro, sendo que isso é decisivo em toda a caminhada.

São duas grandes conclusões que os portugueses podem tirar do jogo entre Colômbia e República Democrática do Congo, que acabou com vitória da seleção sul-americana, que esteve por cima da partida quase todo o tempo, mas só conseguiu marcar já depois da segunda pausa para hidratação.

Naquela que até parecia ser a melhor fase da República Democrática do Congo, a Colômbia, que já tinha criado oportunidades de sobra para justificar a vantagem, aproveitou um esquecimento e a natural propensão ofensiva do seu lateral direito para fazer o único golo da partida. Depois de ter feito o golo inaugural contra o Uzbequistão, Daniel Muñoz voltou a fazer o gosto ao pé.

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Tal como contra Portugal, a seleção africana deu prioridade à defesa, até porque esteve grande parte do tempo empatada, o que nem sequer a obrigou a ir para cima do adversário até sofrer o golo. Ainda assim, e com um cansaço aparente da Colômbia, conseguiu ter maiores e melhores momentos de troca de bola na segunda parte, o que também deu para confirmar que não é uma equipa talhada para jogar em posse.

A sensação de que Portugal devia ter vencido a República Democrática do Congo não desaparece, mas a ideia de que a seleção africana podia ter causado ainda mais dissabores também se confirma.

Pegando nesse empate inesperado da primeira parte encontramos uma ponte importante para outro pensamento. Cristiano Ronaldo afirmou que já estávamos apurados para a próxima fase, o que provavelmente é verdade - 4 pontos chegarão, nem que seja para ser um dos melhores terceiros -, mas a vitória da Colômbia torna o segundo lugar algo quase impossível de perder. Além disso, e num cenário ainda assim não desejável, o empate com a Colômbia garante-nos o segundo lugar independentemente do resultado do outro jogo. É a notícia positiva que se pode retirar deste resultado.

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Claro que a Seleção quer, e com toda a legitimidade, entrar na última jornada para passar em primeiro - para isso temos de ganhar, como já se viu -, mas a quase certeza de que o segundo lugar não escapa também pode dar algum conforto.

Teorizando os cenários, uma derrota de Portugal contra a Colômbia e uma vitória da República Democrática do Congo contra o Uzbequistão deixa a Seleção empatada com os africanos, é verdade, mas a diferença de golos, em grande parte pelos 5-0 aplicados esta terça-feira, é-nos claramente favorável.

Em todo o caso, a melhor ideia é mesmo olhar para cima, já que uma qualificação em primeiro lugar nos permite duas coisas que podem ser importantes: mais um dia de descanso para os 16 avos de final e um caminho teoricamente mais fácil até aos quartos de final. A partir daí, já se sabe, é a escaldar, havendo até a real possibilidade de um duelo com a Argentina nessa fase. Para isso acontecer, reforce-se, Portugal terá sempre de passar em primeiro do grupo.

Olhando para os jogadores da Colômbia tem e para a densidade ofensiva que tem, fica claro que Portugal vai ter momentos de sofrimento, sobretudo se Luis Díaz estiver endiabrado. Fica a faltar perceber de que forma vai a seleção sul-americana abordar o jogo, já que entra com a perspetiva de jogar com dois resultados.

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Temas: Mundial 2026 Colômbia RD Congo Portugal Luis Díaz

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