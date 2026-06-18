Mundial 2026: Chéquia 1-0 África do Sul (ao minuto)

À procura dos primeiros pontos
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Golos
Chéquia - Sadilek (6')
CHÉQUIA
TITULARES
Kovar, Holes, Hranac, Coufal, Krejci; Darida, Cerve, Sadilek, Sojka; Hlozek e Patrick Schick
SUPLENTES
Stanek, Hornicek, David Zima, Chaloupek, Zeleny, Doudera, Provod, Soucek, Sochurek, Kuchta, Chytil, Sulc, Chory e Visinsky
ÁFRICA DO SUL
TITULARES
Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Mbatha, Adams; Appolis, Maseko e Rayners
SUPLENTES
Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Kabini, Sibisi, Makhanya, Cross, Moremi, Foster, Mofokeng, Magkopa e Sebelebele