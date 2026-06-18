MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Chéquia 1-0 África do Sul (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 2min
Chéquia-África do Sul, Mundial 2026 (FOTO: Getty/Molly Darlington)
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Golos

Chéquia - Sadilek (6')

CHÉQUIA

TITULARES

Kovar, Holes, Hranac, Coufal, Krejci; Darida, Cerve, Sadilek, Sojka; Hlozek e Patrick Schick

 

SUPLENTES

Stanek, Hornicek, David Zima, Chaloupek, Zeleny, Doudera, Provod, Soucek, Sochurek, Kuchta, Chytil, Sulc, Chory e Visinsky

 

ÁFRICA DO SUL

TITULARES

Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Mbatha, Adams; Appolis, Maseko e Rayners

 

SUPLENTES

Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Kabini, Sibisi, Makhanya, Cross, Moremi, Foster, Mofokeng, Magkopa e Sebelebele

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Temas: Mundial 2026 Chéquia África do Sul Chéquia África do Sul
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