O mal-amado Carlos Queiroz ganhou uma nova vida numa viagem inesperada

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Nada disto era para acontecer, mas de repente o homem que anda entre o amor e o ódio em Portugal já é uma figura histórica dos campeonatos do mundo

Para muitos Carlos Queiroz é o treinador que levou Portugal à sua maior glória nacional no futebol em 1989 e 1991. Para outros é apenas o homem que não foi capaz de potenciar a primeira grande fase de Cristiano Ronaldo.

Agora, e noutro país, Carlos Queiroz é sinónimo de sucesso, tal como já tinha sido noutras paragens. Aos 73 anos, o treinador português está a viver uma espécie de renascimento com o Gana, equipa que sofreu, mas conseguiu a entrar no Mundial 2026, com um golo marcado nos descontos por um jogador que o FC Porto até já assumiu querer contratar.

Quando Caleb Yirenkyi marcou para o Gana a euforia tomou conta da Seleção africana, que há quatro anos se cruzou com Portugal, mas perdeu na estreia por 3-2.

Esta seleção do Gana não tem o talento de outras gerações, nomeadamente da liderada por Asamoah Gyan, e que em 2010 chegou aos quartos de final do Mundial, acabando eliminada num jogo dramático contra o Uruguai, com aquele final memorável da mão de Luis Suárez.

Essa foi a melhor participação do Gana em campeonatos do mundo, mas esta é apenas a sexta vitória da seleção africana em cinco participações. História coletiva, mas também história individual. É que Carlos Queiroz tornou-se o treinador mais velho de sempre a ganhar um jogo num Mundial, ele que já tinha estado na África do Sul com Portugal, mas também no Brasil, Rússia e Catar com o Irão.

Além disso, recorde-se, qualificou a África do Sul para o Mundial de 2002, mas deixou o cargo antes da prova.

Desta vez foi precisamente ao contrário. Isto porque as Estrelas Negras tinham Otto Addo a preparar o Mundial, mas acabaram a despedir o treinador a 31 de março, com Carlos Queiroz a entrar duas semanas depois, numa viagem inesperada que o atirou de novo para os braços da felicidade.

Consciente da relevância de uma vitória contra o Panamá num grupo que também tem Inglaterra e Croácia, equipas teoricamente mais fortes que o Gana.

Só isso já justifica que um treinador que não é propriamente conhecido pela efusividade tenha explodido de alegria no final, correndo todo o campo até aos adeptos que viajaram até Toronto, no Canadá, para ver a sua seleção, que até começou a caminhada de forma conturbada, nomeadamente depois da história de Thomas Partey, que foi impedido de entrar no país por ter pendentes acusações de violação.

Aos 73 anos, Carlos Queiroz ganha uma nova vida, uma vida longe dos holofotes e das críticas, para entrar ainda mais na história dos campeonatos do mundo.