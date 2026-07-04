Mundial 2026: Canadá 0-0 Marrocos

É o arranque os oitavos-de-final do Mundial 2026. O jogo, que tem inicio marcado para as 18h, decorre em Houston. Quem avançar medirá forças com o vencedor do jogo entre Paraguai e França
Jogo para acompanhar em direto no MAISFUTEBOL - SIGA AQUI.
Quem avançar medirá forças com o vencedor do jogo entre Paraguai e França. Podendo, ainda, apanhar Portugal nas «meias».
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Ainda sem golos.
CANADÁ
TITULARES
Crepeau, Jphnston, DE Fougerolles, Bombito, Laryea, Niko Sigur, Estáquio, Jonathan David, Oluwasyi, Buchanan e Ali Ahmed.
SUPLENTES
St. Clair, Goodman, Alfie Jones, Joel Waterman, Cornelius, Alphonso Davies, Mathieu Choiniere, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Cyle Larin, Promise David e Jayden Nelson.
MARROCOS
TITULARES
Bounou, Hakimi, Mazraoui, Issa Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui e Brahim Diaz.
SUPLENTES
El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Chadi Riad, Yousseft Belammari, Salah Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Amine Sbai, El Kaabi e Amainmouni.