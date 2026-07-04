MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Canadá 0-0 Marrocos

CNN Portugal
Há 30 min
Gessime Yassine, de Marrocos, à esquerda, comemora com Soufiane Rahimi (9) e Bilal El Khannouss (23) após estes terem marcado o quarto golo durante o jogo do Grupo C do Campeonato do Mundo de Futebol entre Marrocos e o Haiti, em Atlanta, na quarta-feira, 24 de junho de 2026. (AP Photo/Mike Stewart)
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É o arranque os oitavos-de-final do Mundial 2026. O jogo, que tem inicio marcado para as 18h, decorre em Houston. Quem avançar medirá forças com o vencedor do jogo entre Paraguai e França

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Quem avançar medirá forças com o vencedor do jogo entre Paraguai e França. Podendo, ainda, apanhar Portugal nas «meias».

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

Ainda sem golos. 

 

CANADÁ

TITULARES

Crepeau, Jphnston, DE Fougerolles, Bombito, Laryea, Niko Sigur, Estáquio, Jonathan David, Oluwasyi, Buchanan e Ali Ahmed.

 

SUPLENTES

St. Clair, Goodman, Alfie Jones, Joel Waterman, Cornelius, Alphonso Davies, Mathieu Choiniere, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Cyle Larin, Promise David e Jayden Nelson.

 

MARROCOS

TITULARES

Bounou, Hakimi, Mazraoui, Issa Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui e Brahim Diaz.

 

SUPLENTES

El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Chadi Riad, Yousseft Belammari, Salah Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Amine Sbai, El Kaabi e Amainmouni.

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Temas: Mundial 2026 Canadá Marrocos
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