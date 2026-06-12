Mundial 2026: Canadá 0-0 Bósnia (ao minuto)

Mais um anfitrião a estrear-se frente a uma das incógnitas deste Mundial
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
CANADÁ
TITULARES
Crepeau, Johnston, Fougerolles, Laryea, Eustáquio, Kone, Millar, Jonathan David, Oluwaseyi e Buchanan
SUPLENTES
St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Osorio, Nathan Saliba, Larin, Ahmed, Promise David e Jayden Nelson
BÓSNIA E HERZEGOVINA
TITULARES
Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Amar Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Demirovic, Bajraktarevic e Lukic
SUPLENTES
Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Edin Dzeko, Alajbegovic e Tabakovic