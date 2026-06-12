MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Canadá 0-0 Bósnia (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 5min
Cerimónia de abertura do Mundial 2026 no Azteca, na Cidade do México (Natacha Pisarenko/AP)
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Mais um anfitrião a estrear-se frente a uma das incógnitas deste Mundial

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CANADÁ

TITULARES

Crepeau, Johnston, Fougerolles, Laryea, Eustáquio, Kone, Millar, Jonathan David, Oluwaseyi e Buchanan

 

SUPLENTES

St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Osorio, Nathan Saliba, Larin, Ahmed, Promise David e Jayden Nelson

 

BÓSNIA E HERZEGOVINA

TITULARES

Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Amar Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Demirovic, Bajraktarevic e Lukic

 

SUPLENTES

Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Edin Dzeko, Alajbegovic e Tabakovic

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Temas: Mundial 2026 Canadá Bósnia Canadá Bósnia Ao minuto
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