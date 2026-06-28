Mundial 2026: o melhor momento da história do Canadá começou na Nazaré

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CRÓNICA ÁFRICA DO SUL 0-1 CANADÁ || Que emoção ver a roda final de Jesse Marsch, treinador que leva o Canadá ao seu maior feito como seleção

Quando o Canadá entrou neste Mundial nunca tinha vencido um jogo na maior competição do mundo.

Este domingo sai a festejar um apuramento para os oitavos de final, depois de uma partida muito renhida contra a África do Sul, que foi de menos a mais neste torneio, mostrando-se muito competitiva a partir de um jogo estranho com o México.

O golo decisivo veio de um rapaz que nasceu em Leamington, Canadá, mas que aos sete anos se mudou para Portugal, mais especificamente para a Nazaré, onde começou a dar os primeiros pontapés na bola.

No Nazarenos aprendeu a jogar futebol, esta noite atinge o momento mais alto da carreira ao serviço de um país que joga soccer. De resto, também esse país atinge o ponto mais alto da sua história futebolística.

Falamos de Stephen Eustáquio, claro, ele que marcou um golaço já nos descontos para apurar a sua seleção para os oitavos de final deste Mundial, numa partida em que voltou a utilizar a braçadeira de capitão.

É o primeiro jogo a fechar nas eliminatórias, o que dita um país em festa, mesmo que não tenha jogado com toda a vertigem que sabe e gosta de meter no jogo.

Se dúvidas houvesse, o discurso emotivo de Jesse Marsch no meio do relvado dissipou-as todas. Que emoção do selecionador canadiano, ele que aplica toda a lógica Red Bull nesta equipa, num completamente estonteante que este domingo nem se viu tanto.

Para o Canadá o sonho segue-se contra Países Baixos ou Marrocos, numa partida obviamente mais difícil e um grande teste a esta equipa, que vai ter de continuar a jogar nos Estados Unidos, mas desta vez em Houston. Acontece às 18:00 de dia 4 de julho.

Palavra também para a África do Sul, que passou num grupo muito equilibrado e deixou uma imagem interessante neste Mundial, o primeiro em que conseguiu alcançar as eliminatórias.