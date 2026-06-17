MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

CNN , Jennifer Hansler e Kyle Feldscher
Há 50 min
O guarda-redes Vozinha, de Cabo Verde, agita a bandeira nacional de Cabo Verde após o jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Cabo Verde, em Atlanta, EUA, a 15 de junho de 2026. EPA/RONALD WITTEK
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Cabo Verde é um dos 50 países cujos cidadãos são obrigados pela administração Trump a pagar uma caução que pode chegar aos 15 mil dólares. Mas a medida não se aplica aos familiares de jogadores

O Departamento de Estado dos Estados Unidos está a tentar ajudar a mãe do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha a viajar para os Estados Unidos para assistir ao Mundial, afirmou esta terça-feira um responsável do Departamento de Estado.

Após o surpreendente empate de Cabo Verde frente à Espanha, na segunda-feira, Vozinha disse que a mãe não conseguiu assistir ao jogo porque não tinha condições para pagar a caução exigida para a obtenção do visto.

“Ela não conseguiu estar aqui por causa do visto… do dinheiro que temos de pagar pelo visto”, disse aos jornalistas após o encontro. “Não conseguimos tratar de tudo a tempo e eu gostava que ela estivesse aqui.”

Cabo Verde é um dos 50 países cujos cidadãos são obrigados pela administração Trump a pagar uma caução que pode chegar aos 15 mil dólares, devido a alegações de elevadas taxas de permanência ilegal após o fim da validade dos vistos.

Questionado sobre as declarações de Vozinha, o responsável norte-americano afirmou que não existe qualquer registo de um pedido de visto por parte da mãe do jogador. O mesmo responsável sublinhou ainda que a caução é dispensada para “todos os familiares dos jogadores”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O Departamento de Estado dos Estados Unidos não tem qualquer registo de esta pessoa ter solicitado um visto. Todos os familiares dos jogadores são elegíveis para isenção da caução associada ao visto e o Departamento está a contactar ativamente a família deste jogador para prestar assistência nos serviços de vistos”, afirmou.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que, segundo o seu entendimento, a mãe de Vozinha não possui atualmente um passaporte válido e está a tratar da obtenção de um.

O Departamento de Estado refere no seu site que “a exigência de caução será dispensada para atletas e membros das equipas — incluindo treinadores, pessoas que desempenhem funções de apoio essenciais e familiares diretos — que sejam nacionais de países participantes no Mundial FIFA 2026 e demonstrem cumprir todos os requisitos para a obtenção do visto”.

Trata-se de uma ascensão meteórica para Vozinha, de 40 anos, que joga na segunda divisão portuguesa [termina contrato com o Desp. Chaves este mês]. O guarda-redes fez sete defesas frente à Espanha, travando uma das principais favoritas ao título no primeiro jogo de sempre de Cabo Verde num Campeonato do Mundo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Muitos esperavam que Vozinha e Cabo Verde fossem facilmente derrotados pelos campeões europeus, à semelhança da vitória da Alemanha por 7-1 sobre os estreantes de Curaçau no domingo. Em vez disso, Vozinha e os seus defesas frustraram durante 90 minutos o talentoso ataque espanhol e seguraram o resultado mais importante da história do futebol do país.

O guarda-redes de Cabo Verde, Vozinha, faz uma defesa frente à Espanha, na segunda-feira. (Mike Stewart/AP)

A nação de cerca de 530 mil habitantes celebrou o resultado e grande parte do mundo juntou-se à festa, o que levou a uma rápida subida de popularidade de um guarda-redes até agora pouco conhecido.

Com algum incentivo de uma emissora brasileira, a conta de Instagram de Vozinha passou de cerca de 50 mil seguidores para mais de 9,7 milhões até à tarde de terça-feira.

Cabo Verde volta a entrar em campo no domingo, às 23:00 (hora de Portugal continental), frente ao Uruguai, em Miami.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Campeonato do Mundo Vozinha Cabo Verde Seleções estreantes mundial

Relacionados

"Arruinou" a estreia de Espanha com os seus "tremendos reflexos": jornais espanhóis rendem-se a Vozinha após exibição histórica no Mundial

Começou tudo no Brasil: como 90 minutos fizeram Vozinha ter mais seguidores do que Cabo Verde habitantes

A "óra dja txiga" para Cabo Verde. Vozinha salva o tubarão e mostra que não é só Cristiano Ronaldo que consegue enganar o tempo

Quando a melhor exibição da carreira chega aos 40 anos e um 10 merecido: (as notas dos jogadores de Cabo Verde)
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

04:32

Porque é que até quem não liga ao futebol acaba por ver os jogos da Seleção?

Há 2 min

VÍDEO: Messi arriscou-se a ver cartão vermelho na estreia no Mundial 2026 

Há 6 min

Mundial 2026: GNR alerta para burlas com bilhetes e cadernetas de cromos

Há 11 min

SONDAGEM: qual deve ser a dupla de centrais de Portugal contra a RD Congo?

Há 24 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

15 jun, 12:25

"A nossa prioridade é estarmos prontos para esse choque, já esta noite": general francês alerta para o risco crescente de conflito com a Rússia

Ontem às 12:08

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28