Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

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Cabo Verde é um dos 50 países cujos cidadãos são obrigados pela administração Trump a pagar uma caução que pode chegar aos 15 mil dólares. Mas a medida não se aplica aos familiares de jogadores

O Departamento de Estado dos Estados Unidos está a tentar ajudar a mãe do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha a viajar para os Estados Unidos para assistir ao Mundial, afirmou esta terça-feira um responsável do Departamento de Estado.

Após o surpreendente empate de Cabo Verde frente à Espanha, na segunda-feira, Vozinha disse que a mãe não conseguiu assistir ao jogo porque não tinha condições para pagar a caução exigida para a obtenção do visto.

“Ela não conseguiu estar aqui por causa do visto… do dinheiro que temos de pagar pelo visto”, disse aos jornalistas após o encontro. “Não conseguimos tratar de tudo a tempo e eu gostava que ela estivesse aqui.”

Cabo Verde é um dos 50 países cujos cidadãos são obrigados pela administração Trump a pagar uma caução que pode chegar aos 15 mil dólares, devido a alegações de elevadas taxas de permanência ilegal após o fim da validade dos vistos.

Questionado sobre as declarações de Vozinha, o responsável norte-americano afirmou que não existe qualquer registo de um pedido de visto por parte da mãe do jogador. O mesmo responsável sublinhou ainda que a caução é dispensada para “todos os familiares dos jogadores”.

“O Departamento de Estado dos Estados Unidos não tem qualquer registo de esta pessoa ter solicitado um visto. Todos os familiares dos jogadores são elegíveis para isenção da caução associada ao visto e o Departamento está a contactar ativamente a família deste jogador para prestar assistência nos serviços de vistos”, afirmou.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que, segundo o seu entendimento, a mãe de Vozinha não possui atualmente um passaporte válido e está a tratar da obtenção de um.

O Departamento de Estado refere no seu site que “a exigência de caução será dispensada para atletas e membros das equipas — incluindo treinadores, pessoas que desempenhem funções de apoio essenciais e familiares diretos — que sejam nacionais de países participantes no Mundial FIFA 2026 e demonstrem cumprir todos os requisitos para a obtenção do visto”.

Trata-se de uma ascensão meteórica para Vozinha, de 40 anos, que joga na segunda divisão portuguesa [termina contrato com o Desp. Chaves este mês]. O guarda-redes fez sete defesas frente à Espanha, travando uma das principais favoritas ao título no primeiro jogo de sempre de Cabo Verde num Campeonato do Mundo.

Muitos esperavam que Vozinha e Cabo Verde fossem facilmente derrotados pelos campeões europeus, à semelhança da vitória da Alemanha por 7-1 sobre os estreantes de Curaçau no domingo. Em vez disso, Vozinha e os seus defesas frustraram durante 90 minutos o talentoso ataque espanhol e seguraram o resultado mais importante da história do futebol do país.

O guarda-redes de Cabo Verde, Vozinha, faz uma defesa frente à Espanha, na segunda-feira. (Mike Stewart/AP)

A nação de cerca de 530 mil habitantes celebrou o resultado e grande parte do mundo juntou-se à festa, o que levou a uma rápida subida de popularidade de um guarda-redes até agora pouco conhecido.

Com algum incentivo de uma emissora brasileira, a conta de Instagram de Vozinha passou de cerca de 50 mil seguidores para mais de 9,7 milhões até à tarde de terça-feira.

Cabo Verde volta a entrar em campo no domingo, às 23:00 (hora de Portugal continental), frente ao Uruguai, em Miami.