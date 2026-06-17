Roberto Martínez após empate: "A emoção de ganhar o Mundial não faz parte da fase de grupos"

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Treinador alertou para a importância da "autocrítica" para a equipa conseguir avaliar o desempenho diante da República Democrática do Congo e melhorar nos próximos jogos

Portugal empatou 1-1 contra a República Democrática do Congo na estreia no Mundial 2026. Após a partida, Roberto Martínez concedeu uma conferência de imprensa e analisou a atuação da equipa durante os 90 minutos. Segundo o treinador, as ações ofensivas após o primeiro golo da Seleção diminuíram devido à "emoção" de jogar um Campeonato do Mundo.

"O Mundial é um torneio em que isso acontece", disse. "Começámos muito, muito bem. Normalmente, a emoção de marcar um golo ajuda muito para continuar o controlo de jogo, para marcar o segundo golo, mas teve um efeito contrário, de tentar manter a bola, dar oportunidades à República Democrática do Congo de contra-ataque". Mesmo assim, o espanhol relembra que equipas que foram campeãs mundiais no passado, como a Argentina em 2022 e a Espanha em 2010, também não conseguiram um bom resultado na primeira partida do torneio. "Não foram desempenhos de equipas que poderiam ser vencedoras, mas foram".

Visando os próximos dois jogos na fase de grupos, o treinador reiterou que é necessário "melhorar, ter autocrítica, avaliar o jogo". Neste momento, Martínez optou por exaltar a "atitude" dos atletas durante os 90 minutos, mesmo com o resultado negativo. Além disso, o comandante da equipa nacional fez um alerta: "A emoção de ganhar o Mundial não faz parte da fase de grupos”.

Ronaldo em pauta

O desempenho de Cristiano Ronaldo foi um tema frequente durante a conferência de imprensa. O número 7 terminou a partida sem finalizações de perigo e com pouco mais de 20 participações com bola, um dos menos participativos dos que estiveram em campo. Para o treinador, isso ocorreu devido à dificuldade de criar e pressionar após o golo de João Neves. "Depois do primeiro golo, não chegámos ao último terço ao nível que precisamos para poder darmos serviço ao ponta de lança", explicou. "O ponta de lança precisa estar perto da baliza, mas precisamos procurar os espaços e chegar com a bola nessa posição" .

Após o empate diante da República Democrática do Congo, a Seleção Portuguesa joga novamente contra o Uzbequistão na terça-feira às 18:00 (de Portugal continental). Portuga ainda enfrenta a Colômbia na última jornada da fase de grupos.