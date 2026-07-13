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Das chuteiras rosas à disputa entre Nike e Adidas: o que os números nos dizem sobre os equipamentos neste Mundial

João Sundfeld
Há 1h e 57min
O francês Jules Koundé (5) chuta a bola enquanto a água salpica o relvado, na sequência de um atraso devido às condições meteorológicas, durante o jogo do Grupo I do Campeonato do Mundo de Futebol entre a França e o Iraque, em Filadélfia, na segunda-feira, 22 de junho de 2026. (AP Photo/Derik Hamilton)
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As duas principais empresas de produtos para desporto no mundo dominaram a competição e disputam entre si lugares na final da competição: Argentina e Espanha representam a Adidas; França e Inglaterra vestem Nike

Este Mundial contou com diversas marcas como fornecedoras desportivas e um destaque especial para as chuteiras cor-de-rosa. Segundo um levantamento da Dentsu Sports que usou SofaScore e Reuters como fontes, Nike e Adidas foram as empresas que mais patrocinaram seleções e atletas durante a competição.  

A Adidas foi responsável por produzir os equipamentos de 14 equipas nacionais, enquanto a Nike esteve presente em 12 países diferentes. As duas agora vão defrontar-se nas meias-finais: Espanha e Argentina representam a marca alemã, enquanto França e Inglaterra possuem o emblema da americana na camisola.  

Em terceiro lugar na lista está a Puma, com 11 seleções, dentre as quais estão Portugal, Marrocos e Suíça. As restantes empresas forneceram equipamentos para poucas federações: a Kelme, por exemplo, fica em 4.º lugar, mas trabalhou apenas com Jordânia e Bósnia e Herzegovina.  

Considerando também dados de audiência, a ordem entre as três primeiras colocadas mantém-se. A Adidas chegou aos 3,9 milhões de telespectadores em Portugal, seguida pela Nike (3,5 milhões) e Puma (3,1 milhões).  

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Quando o assunto é as chuteiras utilizadas pelos jogadores, as posições mudam levemente. A empresa americana passa a liderar a lista, com 232 atletas patrocinados, seguida de Adidas (218) e Puma (44). Os três modelos mais utilizados, inclusive, foram da Nike: Mercurial (144), Phantom (55) e Tiempo (31).  

Não há, contudo, surpresas em relação à cor deste equipamento mais presente no Mundial. A CNN noticiou a 22 de junho os motivos para as principais empresas investirem na produção de chuteiras rosas, e aquela cor dominou a competição. Foram 365 atletas a utilizar sapatilhas de futebol cor-de-rosa na primeira partida do Campeonato do Mundo, enquanto 163 escolheram outras opções - branco (56) e azul (48) completam o Top 3. 

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Temas: Mundial 2026 Campeonato do Mundo 2026 Nike Adidas Chuteiras

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