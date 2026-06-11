Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

A primeira fase do Mundial, com as 48 seleções divididas por 12 grupos, terá um total de 72 jogos, com os dois primeiros classificados a qualificaram-se para a fase a eliminar, juntamente com os oito melhores terceiros
FASE DE GRUPOS
Quinta-feira, 11 junho
A1: México – África do Sul, 20:00 - com transmissão na TVI
A1: Coreia do Sul – Chéquia, 03:00 de 12 junho
Sexta-feira, 12 junho
B1: Canadá – Bósnia-Herzegovina, 20:00
D1: Estados Unidos – Paraguai, 02:00 de 13 junho
Sábado, 13 junho
B1: Catar – Suíça, 20:00
C1: Brasil – Marrocos, 23:00
C1: Haiti – Escócia, 02:00 de 14 junho
D1: Austrália – Turquia, 05:00 de 14 junho
Domingo, 14 junho
E1: Alemanha – Curaçau, 18:00
F1: Países Baixos – Japão, 21:00
E1: Costa do Marfim – Equador, 00:00 de 15 junho
F1: Suécia – Tunísia, 03:00 de 15 junho
Segunda-feira, 15 junho
H1: Espanha – Cabo Verde, 17:00
G1: Bélgica – Egito, 20:00
H1: Arábia Saudita – Uruguai, 23:00
G1: Irão – Nova Zelândia, 02:00 de 16 junho
Terça-feira, 16 junho
I1: França – Senegal, 20:00
I1: Iraque – Noruega, 23:00
J1: Argentina – Argélia, 02:00 de 17 junho
J1: Áustria – Jordânia, 05:00 de 17 junho
Quarta-feira, 17 junho
K1: Portugal – República Democrática do Congo, 18:00
L1: Inglaterra – Croácia, 21:00
L1: Gana – Panamá, 00:00 de 18 junho
K1: Uzbequistão – Colômbia, 03:00 de 18 junho
Quinta-feira, 18 Junho
A2: Chéquia – África do Sul, 18:00
B2: Suíça – Bósnia-Herzegovina, 20:00
B2: Canadá – Catar, 23:00
A2: México – Coreia do Sul, 02:00 de 19 junho
Sexta-feira, 19 junho
D2: Estados Unidos – Austrália, 20:00
C2: Escócia – Marrocos, 23:00
C2: Brasil – Haiti, 02:00 de 20 junho
D2: Turquia – Paraguai, 05:00 de 20 junho
Sábado, 20 junho
F2: Países Baixos – Suécia, 18:00
E2: Alemanha – Costa do Marfim, 21:00 - com transmissão na TVI
E2: Equador – Curaçau, 01:00 de 21 junho
F2: Tunísia – Japão, 05:00 de 21 junho
Domingo, 21 junho
H2: Espanha – Arábia Saudita, 17:00
G2: Bélgica – Irão, 20:00
H2: Uruguai – Cabo Verde, 23:00
G2: Nova Zelândia – Egito, 02:00 de 22 junho
Segunda-feira, 22 junho
J2: Argentina – Áustria, 18:00
I2: França – Iraque, 22:00
I2: Noruega – Senegal, 01:00 de 23 junho
J2: Jordânia – Argélia, 04:00 de 23 junho
Terça-feira, 23 junho
K2: Portugal – Uzbequistão, 18:00 - com transmissão na TVI
L2: Inglaterra – Gana, 21:00
L2: Panamá – Croácia, 00:00 de 24 junho
K2: Colômbia – República Democrática do Congo, 03:00 de 24 junho
Quarta-feira, 24 junho
B3: Bósnia-Herzegovina – Catar, 20:00
B3: Suíça – Canadá, 20:00
C3: Escócia – Brasil, 23:00
C3: Marrocos – Haiti, 23:00
A3: Chéquia – México, 02:00 de 25 junho
A3: África do Sul – Coreia do Sul, 02:00 de 25 junho
Quinta-feira, 25 junho
E3: Curaçau – Costa do Marfim, 21:00
E3: Equador – Alemanha, 21:00
F3: Tunísia – Países Baixos, 00:00 de 26 junho
F3: Japão – Suécia, 00:00 de 26 junho
D3: Paraguai – Austrália, 03:00 de 26 junho
D3: Tur/Rom/Svq/Kos – Estados Unidos, 03:00 de 26 junho
Sexta-feira, 26 junho
I3: Noruega – França, 20:00 - com transmissão na TVI
I3: Senegal – Iraque, 20:00
H3: Uruguai – Espanha, 01:00 de 27 junho
H3: Cabo Verde – Arábia Saudita, 01:00 de 27 junho
G3: Nova Zelândia – Bélgica, 04:00 de 27 junho
G3: Egito – Irão, 04:00 de 27 junho
Sábado, 27 junho
L3: Croácia – Gana, 22:00
L3: Panamá – Inglaterra, 22:00
K3: República Democrática do Congo – Uzbequistão, 00:30 de 28 junho
K3: Colômbia – Portugal, 00:30 de 28 junho
J3: Argélia – Áustria, 03:00 de 28 junho
J3: Jordânia – Argentina, 03:00 de 28 junho
16 AVOS DE FINAL
Domingo, 28 junho
Jogo 73: 2.º Grupo A – 2.º Grupo B, 20:00
Segunda-feira, 29 junho
Jogo 76: 1.º Grupo C – 2.º Grupo F, 18:00
Jogo 74: 1.º Grupo E – 3.º Grupos A/B/C/D/F, 21:30
Jogo 75: 1.º Grupo F – 2.º Grupo C, 02:00 de 30 junho
Terça-feira, 30 junho
Jogo 78: 2.º Grupo E – 2.º Grupo I, 18:00
Jogo 77: 1.º Grupo I – 3.º Grupos C/D/F/G/H, 22:00
Jogo 79: 1.º Grupo A – 3.º Grupos C/E/F/H/I, 02:00 de 1 julho
Quarta-feira, 1 julho
Jogo 80: 1.º Grupo L – 3.º Grupos E/H/I/J/K, 17:00
Jogo 82: 1.º Grupo G – 3.º Grupos A/E/H/I/J, 21:00
Jogo 81: 1.º Grupo D – 3.º Grupos B/E/F/I/J, 01:00 de 2 julho
Quinta-feira, 2 julho
Jogo 84: 1.º Grupo H – 2.º Grupo J, 20:00
Jogo 83: 2.º Grupo K – 2.º Grupo L, 00:00 de 3 julho
Jogo 85: 1.º Grupo B – 3.º Grupos E/F/G/I/J, 04:00 de 3 julho
Sexta-feira, 3 julho
Jogo 88: 2.º Grupo D – 2.º Grupo G, 19:00
Jogo 86: 1.º Grupo J – 2.º Grupo H, 23:00
Jogo 87: 1.º Grupo K – 3.º Grupos D/E/I/J/L, 02:30 de 4 julho
OITAVOS DE FINAL
Sábado, 4 julho
Jogo 90: Vencedor Jogo 73 – Vencedor Jogo 75, 18:00
Jogo 89: Vencedor Jogo 74 – Vencedor Jogo 77, 22:00
Domingo, 5 julho
Jogo 91: Vencedor Jogo 76 – Vencedor Jogo 78, 21:00
Jogo 92: Vencedor Jogo 79 – Vencedor Jogo 80, 01:00 de 6 julho
Segunda-feira, 6 julho
Jogo 93: Vencedor Jogo 83 – Vencedor Jogo 84, 20:00
Jogo 94: Vencedor Jogo 81 – Vencedor Jogo 82, 01:00 de 7 julho
Terça-feira, 7 julho
Jogo 95: Vencedor Jogo 86 – Vencedor Jogo 88, 17:00
Jogo 96: Vencedor Jogo 85 – Vencedor Jogo 87, 21:00
Quarta-feira, 8 julho
Dia de descanso
QUARTOS DE FINAL
Quinta-feira, 9 julho
Jogo 97: Vencedor Jogo 89 – Vencedor Jogo 90, 21:00
Sexta-feira, 10 julho
Jogo 98: Vencedor Jogo 93 – Vencedor Jogo 94, 20:00
Sábado, 11 julho
Jogo 99: Vencedor Jogo 91 – Vencedor Jogo 92, 22:00
Jogo 100: Vencedor Jogo 95 – Vencedor Jogo 96, 02:00 de 12 julho
Domingo, 12 julho
Dia de descanso
Segunda-feira, 13 julho
Dia de descanso
MEIAS-FINAIS
Terça-feira, 14 julho
Jogo 101: Vencedor Jogo 97 – Vencedor Jogo 99, 20:00
Quarta-feira, 15 julho
Jogo 102: Vencedor Jogo 99 – Vencedor Jogo 100, 20:00
Quinta-feira, 16 julho
Dia de descanso
Sexta-feira, 17 julho
Dia de descanso
JOGO DE APURAMENTO DO TERCEIRO E QUARTO LUGARES
Sábado, 18 julho
Vencido do jogo 101 – Vencido do jogo 102, 22:00
FINAL
Domingo, 19 julho
Vencedor Jogo 101 – Vencedor Jogo 102, 20:00