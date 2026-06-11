Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Há 1h e 30min

A primeira fase do Mundial, com as 48 seleções divididas por 12 grupos, terá um total de 72 jogos, com os dois primeiros classificados a qualificaram-se para a fase a eliminar, juntamente com os oito melhores terceiros

FASE DE GRUPOS

Quinta-feira, 11 junho

A1: México – África do Sul, 20:00 - com transmissão na TVI

A1: Coreia do Sul – Chéquia, 03:00 de 12 junho

Sexta-feira, 12 junho

B1: Canadá – Bósnia-Herzegovina, 20:00

D1: Estados Unidos – Paraguai, 02:00 de 13 junho

Sábado, 13 junho

B1: Catar – Suíça, 20:00

C1: Brasil – Marrocos, 23:00

C1: Haiti – Escócia, 02:00 de 14 junho

D1: Austrália – Turquia, 05:00 de 14 junho

Domingo, 14 junho

E1: Alemanha – Curaçau, 18:00

F1: Países Baixos – Japão, 21:00

E1: Costa do Marfim – Equador, 00:00 de 15 junho

F1: Suécia – Tunísia, 03:00 de 15 junho

Segunda-feira, 15 junho

H1: Espanha – Cabo Verde, 17:00

G1: Bélgica – Egito, 20:00

H1: Arábia Saudita – Uruguai, 23:00

G1: Irão – Nova Zelândia, 02:00 de 16 junho

Terça-feira, 16 junho

I1: França – Senegal, 20:00

I1: Iraque – Noruega, 23:00

J1: Argentina – Argélia, 02:00 de 17 junho

J1: Áustria – Jordânia, 05:00 de 17 junho

Quarta-feira, 17 junho

K1: Portugal – República Democrática do Congo, 18:00

L1: Inglaterra – Croácia, 21:00

L1: Gana – Panamá, 00:00 de 18 junho

K1: Uzbequistão – Colômbia, 03:00 de 18 junho

Quinta-feira, 18 Junho

A2: Chéquia – África do Sul, 18:00

B2: Suíça – Bósnia-Herzegovina, 20:00

B2: Canadá – Catar, 23:00

A2: México – Coreia do Sul, 02:00 de 19 junho

Sexta-feira, 19 junho

D2: Estados Unidos – Austrália, 20:00

C2: Escócia – Marrocos, 23:00

C2: Brasil – Haiti, 02:00 de 20 junho

D2: Turquia – Paraguai, 05:00 de 20 junho

Sábado, 20 junho

F2: Países Baixos – Suécia, 18:00

E2: Alemanha – Costa do Marfim, 21:00 - com transmissão na TVI

E2: Equador – Curaçau, 01:00 de 21 junho

F2: Tunísia – Japão, 05:00 de 21 junho

Domingo, 21 junho

H2: Espanha – Arábia Saudita, 17:00

G2: Bélgica – Irão, 20:00

H2: Uruguai – Cabo Verde, 23:00

G2: Nova Zelândia – Egito, 02:00 de 22 junho

Segunda-feira, 22 junho

J2: Argentina – Áustria, 18:00

I2: França – Iraque, 22:00

I2: Noruega – Senegal, 01:00 de 23 junho

J2: Jordânia – Argélia, 04:00 de 23 junho

Terça-feira, 23 junho

K2: Portugal – Uzbequistão, 18:00 - com transmissão na TVI

L2: Inglaterra – Gana, 21:00

L2: Panamá – Croácia, 00:00 de 24 junho

K2: Colômbia – República Democrática do Congo, 03:00 de 24 junho

Quarta-feira, 24 junho

B3: Bósnia-Herzegovina – Catar, 20:00

B3: Suíça – Canadá, 20:00

C3: Escócia – Brasil, 23:00

C3: Marrocos – Haiti, 23:00

A3: Chéquia – México, 02:00 de 25 junho

A3: África do Sul – Coreia do Sul, 02:00 de 25 junho

Quinta-feira, 25 junho

E3: Curaçau – Costa do Marfim, 21:00

E3: Equador – Alemanha, 21:00

F3: Tunísia – Países Baixos, 00:00 de 26 junho

F3: Japão – Suécia, 00:00 de 26 junho

D3: Paraguai – Austrália, 03:00 de 26 junho

D3: Tur/Rom/Svq/Kos – Estados Unidos, 03:00 de 26 junho

Sexta-feira, 26 junho

I3: Noruega – França, 20:00 - com transmissão na TVI

I3: Senegal – Iraque, 20:00

H3: Uruguai – Espanha, 01:00 de 27 junho

H3: Cabo Verde – Arábia Saudita, 01:00 de 27 junho

G3: Nova Zelândia – Bélgica, 04:00 de 27 junho

G3: Egito – Irão, 04:00 de 27 junho

Sábado, 27 junho

L3: Croácia – Gana, 22:00

L3: Panamá – Inglaterra, 22:00

K3: República Democrática do Congo – Uzbequistão, 00:30 de 28 junho

K3: Colômbia – Portugal, 00:30 de 28 junho

J3: Argélia – Áustria, 03:00 de 28 junho

J3: Jordânia – Argentina, 03:00 de 28 junho

16 AVOS DE FINAL

Domingo, 28 junho

Jogo 73: 2.º Grupo A – 2.º Grupo B, 20:00

Segunda-feira, 29 junho

Jogo 76: 1.º Grupo C – 2.º Grupo F, 18:00

Jogo 74: 1.º Grupo E – 3.º Grupos A/B/C/D/F, 21:30

Jogo 75: 1.º Grupo F – 2.º Grupo C, 02:00 de 30 junho

Terça-feira, 30 junho

Jogo 78: 2.º Grupo E – 2.º Grupo I, 18:00

Jogo 77: 1.º Grupo I – 3.º Grupos C/D/F/G/H, 22:00

Jogo 79: 1.º Grupo A – 3.º Grupos C/E/F/H/I, 02:00 de 1 julho

Quarta-feira, 1 julho

Jogo 80: 1.º Grupo L – 3.º Grupos E/H/I/J/K, 17:00

Jogo 82: 1.º Grupo G – 3.º Grupos A/E/H/I/J, 21:00

Jogo 81: 1.º Grupo D – 3.º Grupos B/E/F/I/J, 01:00 de 2 julho

Quinta-feira, 2 julho

Jogo 84: 1.º Grupo H – 2.º Grupo J, 20:00

Jogo 83: 2.º Grupo K – 2.º Grupo L, 00:00 de 3 julho

Jogo 85: 1.º Grupo B – 3.º Grupos E/F/G/I/J, 04:00 de 3 julho

Sexta-feira, 3 julho

Jogo 88: 2.º Grupo D – 2.º Grupo G, 19:00

Jogo 86: 1.º Grupo J – 2.º Grupo H, 23:00

Jogo 87: 1.º Grupo K – 3.º Grupos D/E/I/J/L, 02:30 de 4 julho

OITAVOS DE FINAL

Sábado, 4 julho

Jogo 90: Vencedor Jogo 73 – Vencedor Jogo 75, 18:00

Jogo 89: Vencedor Jogo 74 – Vencedor Jogo 77, 22:00

Domingo, 5 julho

Jogo 91: Vencedor Jogo 76 – Vencedor Jogo 78, 21:00

Jogo 92: Vencedor Jogo 79 – Vencedor Jogo 80, 01:00 de 6 julho

Segunda-feira, 6 julho

Jogo 93: Vencedor Jogo 83 – Vencedor Jogo 84, 20:00

Jogo 94: Vencedor Jogo 81 – Vencedor Jogo 82, 01:00 de 7 julho

Terça-feira, 7 julho

Jogo 95: Vencedor Jogo 86 – Vencedor Jogo 88, 17:00

Jogo 96: Vencedor Jogo 85 – Vencedor Jogo 87, 21:00

Quarta-feira, 8 julho

Dia de descanso

QUARTOS DE FINAL

Quinta-feira, 9 julho

Jogo 97: Vencedor Jogo 89 – Vencedor Jogo 90, 21:00

Sexta-feira, 10 julho

Jogo 98: Vencedor Jogo 93 – Vencedor Jogo 94, 20:00

Sábado, 11 julho

Jogo 99: Vencedor Jogo 91 – Vencedor Jogo 92, 22:00

Jogo 100: Vencedor Jogo 95 – Vencedor Jogo 96, 02:00 de 12 julho

Domingo, 12 julho

Dia de descanso

Segunda-feira, 13 julho

Dia de descanso

MEIAS-FINAIS

Terça-feira, 14 julho

Jogo 101: Vencedor Jogo 97 – Vencedor Jogo 99, 20:00

Quarta-feira, 15 julho

Jogo 102: Vencedor Jogo 99 – Vencedor Jogo 100, 20:00

Quinta-feira, 16 julho

Dia de descanso

Sexta-feira, 17 julho

Dia de descanso

JOGO DE APURAMENTO DO TERCEIRO E QUARTO LUGARES

Sábado, 18 julho

Vencido do jogo 101 – Vencido do jogo 102, 22:00

FINAL

Domingo, 19 julho

Vencedor Jogo 101 – Vencedor Jogo 102, 20:00