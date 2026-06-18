Caderneta do Mundial, dia 8: o comprimido que Portugal nos deu para dormir bateu num choque de adrenalina

Há 1h e 32min

O melhor jogo deste Mundial chegou depois da desilusão portuguesa

Chegámos ao fim da primeira jornada e, como seria de esperar, há surpresas, desilusões e confirmações. Portugal está, infelizmente, nas primeiras duas, já que desiludiu no surpreendente empate contra a República Democrática do Congo, seleção que não parava por estas andanças desde 1974, na altura ainda como Zaire.

Desta vez foi um desaire, mas de Portugal, que terá de fazer bem mais para conseguir ultrapassar o Uzbequistão e, sobretudo, a Colômbia.

História do dia

Os primeiros cinco minutos do jogo deixavam a entender algo completamente diferente. Na redação da CNN Portugal houve quem tivesse antecipado até uma goleada, até porque aquilo que é considerado o mais difícil nestes jogos estava feito. Grande cruzamento de Pedro Neto e cabeçada vencedora de João Neves, a entrar de rompante qual ponta de lança. O problema foi que o jogo depois adormeceu de tal forma que funcionou como um autêntico comprimido para todos, até para os jogadores da Seleção.

Numa competição em que há mais equipas a passar do que a ficar de fora, é difícil imaginar que Portugal possa ser eliminado, até porque tem obrigação de vencer o Uzbequistão, sendo que esses quatro pontos à partida chegarão quase de certeza para passar, nem que seja como um dos melhores terceiros qualificados.

O problema é o jogo seguinte, com a Colômbia. A julgar pelo sofrimento que vai tomando conta da defesa da Seleção, jogadores como Luis Díaz ou Luis Suárez farão Portugal abanar por todos os lados.

A reconstrução deve acontecer precisamente por aí, pela defesa, nomeadamente na reabilitação da figura de um líder que encaixa na perfeição em Rúben Dias. Esperemos que esteja disponível.

Se a ironia e sarcasmo da imprensa portuguesa podem parecer injustos para com a Seleção, basta ver o que se diz lá fora desta exibição para perceber que há sintonia.

Um jogo bom para acordar

Tirando para os portugueses, o Inglaterra-Croácia era o jogo do dia. Era até um dos jogos da jornada, provavelmente a par do Brasil-Marrocos, França-Senegal ou Argentina-Argélia. E quem assistiu ao primeiro confronto europeu deste Mundial não deve ter dado o tempo por perdido. Era mesmo a injeção de adrenalina que se estava a pedir.

Aliás, quem tiver feito a transição entre o jogo de Portugal e a partida seguinte deve ter achado que eram até desportos diferentes. Tanto Inglaterra como Croácia mostraram ter ideias e vontade de as aplicar, sobretudo num plano ofensivo.

É assim fácil de explicar que o resultado tenha acabado num animado 4-2. A Inglaterra esteve sempre em vantagem, mas a Cróacia empatou duas vezes ainda na primeira parte.

Logo a abrir o segundo tempo a seleção orientada por Thomas Tüchel foi novamente para cima e conseguiu o 3-2. Acabou por conseguir controlar melhor o jogo e estancar a rebeldia croata, dando a machadada final nos últimos minutos da partida. Nota clara para Harry Kane, provavelmente o melhor ponta de lança do mundo, que assinou um bis.

Os outros jogos do dia

O Gana-Panamá foi um jogo pouco entusiasmante e sem sal, sem muito a apontar para lá da vitória da seleção africana, que marcou nos descontos por Caleb Yirenkyi, médio que André Villas-Boas já confirmou que está no radar do FC Porto, mas que será difícil de conseguir contratar ao Nordsjælland.

É sobretudo um aviso à navegação para Portugal. A partida entre Uzbequistão e Colômbia mostrou que os dois adversários que aí vêm podem trazer rasteiras por razões diferentes. Pode ler mais sobre a análise à partida a crónica da CNN Portugal.

Golo do dia

Que golaço à ponta de lança de um pequeno entre gigantes. O cruzamento é bom, mas a entrada e a finalização de João Neves estão ao nível dos melhores.

Frase do dia

"Dizer que vamos ganhar o Mundial não ajuda. A ambição de ganhar o Mundial não faz parte da fase de grupos", afirmou Roberto Martínez depois de uma estreia complicada contra a República Democrática do Congo

Jogador do dia

Na semana passada um, nesta semana outro. A Bósnia tem nas fileiras o quarentão Edin Džeko, mas há quem entusiasme entre os jovens. É o caso de Esmir Bajraktarevic, ala do PSV Eindhoven que foi titular e é uma das esperanças ofensivas da seleção dos Balcãs.

Apesar de jogar pela Bósnia, este jogador que até tem um nome de origem turca nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente em Appleton, no estado do Wisconsin. É por lá que é conhecido como o "Messi do Milwaukee", uma comparação que começa logo nas aparências físicas, mas que também ganha forma pelo aveludado pé esquerdo.

Na prática, é como se um clássico número 10 andasse pelas alas a deambular, o que faz dele um jogador capaz de jogar nos três corredores. Agora com 21 anos e depois de três épocas discretas na Major League Soccer, nos New England Revolution, começa a despontar na Europa.

Camisola do dia

Esta não é uma camisola qualquer, já que recua até 2010 para ir buscar inspiração ao Mundial que a África do Sul organizou.

É a alternativa dos Bafana Bafana para este Mundial e seria bom poder vê-la em ação, ainda que os adversários na fase de grupos não se prestem muito a isso.

Os pormenores a dourado caem perfeitamente na conjugação de verde da camisola (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Julieta Venegas - Canciónes de Amor | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Julieta Venegas iniciou a carreira musical ainda no século passado como vocalista de uma banda que andava entre o ska e o reggae. Rapidamente a artista percebeu que o seu futuro no México e no mundo estava a solo, o que já lhe valeu até uma vitória nos Grammy Awards.

Ladysmith Black Mambazo - Hello My Baby | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ficaram conhecidos por participarem num álbum com Paul Simon, mas aí já esta banda era amplamente ouvida na África do Sul, onde se tornou um ícone que transportou a herança do país e ajudou a reunir comunidades.

Shim Joong Hyun - A Cup of Coffe | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Na Coreia do Sul é conhecido como "O Padrinho do Rock", mas a carreira deste artista começou de forma peculiar, nomeadamente através de concertos dados em bases militares que os Estados Unidos instalaram no país depois da guerra que dividiu a península.

Ewa Farna - Tělo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ganhou fama ao ganhar um concurso de jovens talentos na Chéquia e nunca parou de subir na popularidade que trouxe à música do país.

Softcult - When A Flower Doesn't Grow | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A banda destas duas irmãs gémeas lançou o primeiro álbum este ano e já está a encantar. Esta é a música que destacamos, mas vale a pena ouvir o disco que também dá o nome a esta música.

Safet Isović - Sevdahom Sam Goru Okitio | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Como outros artistas que temos trazido, quando Safet Isović nasceu o país ainda se chamava Jugoslávia. Apenas com cinco anos foi um dos milhões de refugiados da Segunda Guerra Mundial, sendo obrigado a fugir da casa que tinha na Bósnia. Mais tarde tornou-se um símbolo de todos os Balcãs, mas é especialmente recordado em Sarajevo.

Fahad Al Kubaisi - جمال-الروح | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um sucesso que vai bem para lá das fronteiras do Catar, sendo adorado em todos os Estados do Golfo Pérsico e até no Magrebe.

Nora en Pure - Morning Dew | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É o nome artístico de Daniela Di Lillo, uma das artistas mais proeminentes da cena eletrónica da Suíça.