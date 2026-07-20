Caderneta do Mundial, dia 33: o menino contra o homem

Há 18 min

Chegou a final e está tudo preparado. Até há quem diga que é um "presente dos deuses"

História do dia

O início de uma carreira que pode ser mágica ou mais uma cereja no topo do bolo de um astro. Lamine Yamal e Lionel Messi encontram-se este domingo na escaldante final do Mundial 2026. O menino a quem uma vez o homem deu banho encontra o ídolo.

Espanha e Argentina chegam em situações completamente diferentes, as duas melhores seleções do mundo, embora em contextos completamente diferente. Espanha é melhor tática e tecnicamente, sabe tudo do jogo e o que quer fazer em cada momento. A Argentina tem o momento mais difícil de controlar, o emocional, o irracional, que vai valendo de eliminatória em eliminatória.

Serão essas duas forças da natureza que estarão frente a frente no MetLife Stadium a partir das 20:00.

Sem nada a perder

Não fica a melhor imagem da França na despedida de Didier Deschamps, mas fica um jogo louco à procura dos recordes de Kylian Mbappé, que dificilmente não ficará para a história, pelo menos a de um futuro próximo, como o melhor marcador de sempre em Mundiais.

Com os dois golos à Inglaterra superou Lionel Messi e, mesmo que o argentino venha a faturar mais do que uma vez na final com a Espanha, dificilmente o francês vai passar o Mundial de 2030 sem marcar.

Sem nada a perder, e naquele jogo que ninguém quer jogar, a Inglaterra entrou de cara lavada e chegou a estar a ganhar por 4-0. Reagiu Kylian Mbappé, lá está, e no final um 6-4 de loucos que, de certa forma, dignificou um jogo pouco apetecível.

Frase do dia

"É um presente dos deuses do futebol", afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre a final. Esperemos que esteja certo.

Camisola do dia

É um clássico: a Argentina apresenta sempre dos equipamentos mais bonitos, combinando o mítico azul-celeste com o branco. Esta camisola da Adidas pretende evocar o legado futebolístico do país, acrescentando a inédita terceira estrela conseguida no Catar.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

A camisola de Espanha é, segundo a Adidas, um tributo à paixão e à herança do futebol espanhol. As cores da bandeira aparecem de forma vibrante num design que foi pensado para também poder ser utilizado fora do relvado.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Recuperamos as músicas iniciais que trouxeram estas seleções até aqui.

Rosalía - Berghain | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É provavelmente a melhor artista de Espanha da atualidade, uma das melhores da Europa e do mundo. Rosalía chega aqui com uma canção em vários idiomas.

Los Fabulosos Cadillacs - Matador | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda da Argentina vai a quase todo o lado. O estilo principal é o ska, mas os Los Fabulosos Cadillacs também tocam jazz, salsa, tango, reggae e até samba. São uma das bandas mais influentes do país.