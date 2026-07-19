Caderneta do Mundial, dia 33: o menino contra o homem

António Guimarães
Ontem às 09:00
Messi e Lamine Yamal (instagram pai de Lamine Yamal)
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Chegou a final e está tudo preparado. Até há quem diga que é um "presente dos deuses"

História do dia

O início de uma carreira que pode ser mágica ou mais uma cereja no topo do bolo de um astro. Lamine Yamal e Lionel Messi encontram-se este domingo na escaldante final do Mundial 2026. O menino a quem uma vez o homem deu banho encontra o ídolo.

Espanha e Argentina chegam em situações completamente diferentes, as duas melhores seleções do mundo, embora em contextos completamente diferente. Espanha é melhor tática e tecnicamente, sabe tudo do jogo e o que quer fazer em cada momento. A Argentina tem o momento mais difícil de controlar, o emocional, o irracional, que vai valendo de eliminatória em eliminatória.

Serão essas duas forças da natureza que estarão frente a frente no MetLife Stadium a partir das 20:00.

Sem nada a perder

Não fica a melhor imagem da França na despedida de Didier Deschamps, mas fica um jogo louco à procura dos recordes de Kylian Mbappé, que dificilmente não ficará para a história, pelo menos a de um futuro próximo, como o melhor marcador de sempre em Mundiais.

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Com os dois golos à Inglaterra superou Lionel Messi e, mesmo que o argentino venha a faturar mais do que uma vez na final com a Espanha, dificilmente o francês vai passar o Mundial de 2030 sem marcar.

Sem nada a perder, e naquele jogo que ninguém quer jogar, a Inglaterra entrou de cara lavada e chegou a estar a ganhar por 4-0. Reagiu Kylian Mbappé, lá está, e no final um 6-4 de loucos que, de certa forma, dignificou um jogo pouco apetecível.

Frase do dia

"É um presente dos deuses do futebol", afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre a final. Esperemos que esteja certo.

Camisola do dia

É um clássico: a Argentina apresenta sempre dos equipamentos mais bonitos, combinando o mítico azul-celeste com o branco. Esta camisola da Adidas pretende evocar o legado futebolístico do país, acrescentando a inédita terceira estrela conseguida no Catar.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)
Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

A camisola de Espanha é, segundo a Adidas, um tributo à paixão e à herança do futebol espanhol. As cores da bandeira aparecem de forma vibrante num design que foi pensado para também poder ser utilizado fora do relvado.

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Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)
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Músicas do dia

Recuperamos as músicas iniciais que trouxeram estas seleções até aqui.

Rosalía - Berghain | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É provavelmente a melhor artista de Espanha da atualidade, uma das melhores da Europa e do mundo. Rosalía chega aqui com uma canção em vários idiomas.

Los Fabulosos Cadillacs - Matador | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda da Argentina vai a quase todo o lado. O estilo principal é o ska, mas os Los Fabulosos Cadillacs também tocam jazz, salsa, tango, reggae e até samba. São uma das bandas mais influentes do país.

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Temas: Mundial 2026 Caderneta do Mundial Espanha Argentina
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