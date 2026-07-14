Caderneta do Mundial, dia 31: a luta dele contra eles

Há 1h e 5min

Há dois anos houve um génio que decidiu tudo neste duelo. Agora ele volta a estar presente, mas há mais talento a brotar do outro lado

História do dia

A imagem que dá capa a este artigo é um dos momentos do Euro 2024. A imparável Espanha era erguida ainda mais alta pelo talento de um Lamine Yamal que estava a dias de se tornar adulto.

Dois anos depois, com o avançado do Barcelona já com 19 anos, a esperança de La Roja passa sem surpresas por ele, que não tem estado a fazer um grande Mundial, mas é o raide de luz que o ataque espanhol está a precisar perante a monotonia que Mikel Merino tem conseguido resolver, mas que provavelmente não vai chegar contra França.

É que do lado de lá está a melhor seleção do mundo, que chega aqui quase em registo de brincadeira, com aqueles jogadores todos a envolverem-se num autêntico carrossel que deixa os adversários atarantados - basta ver como Marrocos, uma bela equipa, saiu sem brilho da competição.

O desafio é mesmo entre eles. Ou entre ele e eles. Ele é Lamine Yamal, eles são Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembelé, Désiré Doué e quem mais se quiser juntar.

Frase do dia

“Não há um plano anti-Lamine Yamal. Focámo-nos na seleção espanhola, não num jogador a solo. Sabemos que são perigosos em todos os aspetos: ele, os jugadores de ataque, a posição da bola, a capacidade de encontrar espaços junto à área e o seu jogo combinativo. Temos de estar atentos a tudo isto. Não creio que tenhamos de nos focar apenas numa individualidade”.

Jogador do dia

Michael Olise e Lamine Yamal. Em talento puro são os melhores da sua seleção, provavelmente o melhor jogador do mundo neste momento e o melhor jogador do mundo quando está no seu melhor nível.

Quase desconhecido até chegar ao Bayern de Munique, Michael Olise já nos mostrou que tem nos pés uma arte quase irrepetível. Os movimentos que faz, a forma como trata a bola, são dignos de coisas que só predestinados conseguem. Kylian Mbappé é a figura em maior destaque, mas é ele quem desbloqueia tudo.

Já aflorámos acima o que significa ter Lamine Yamal em forma ou não. O extremo está com dificuldades em atingir os melhores índices físicos, mas é capaz, provavelmente como nenhum outro, de destruir toda uma defesa só com um movimento.

Camisola do dia

Uma das camisolas mais arrojadas de França em vários anos. A Nike abandona o clássico, ainda que lhe dê detalhes tradicionais franceses. O objetivo, diz a marca, é celebrar a modernidade e a multiculturalidade do país.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

A camisola de Espanha é, segundo a Adidas, um tributo à paixão e à herança do futebol espanhol. As cores da bandeira aparecem de forma vibrante num design que foi pensado para também poder ser utilizado fora do relvado.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Kavinsky - Nightcall | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos nomes mais vibrantes da nova cena da música eletrónica de França. Aqui já com um hit.

Russian Red - Cigarettes | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Som icónico de Espanha que tem vindo a passar por uma evolução. Aqui nos primórdios.