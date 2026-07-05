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Caderneta do Mundial, dia 25: agora é que é mesmo a sério e até o melhor treme

António Guimarães
Há 58 min
Paraguai-França (FOTO: Martin Meissner/AP)
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Temos aí uns quartos de final escaldantes para Portugal estar atento

História do dia

Que a França esteja nos quartos de final não é surpresa nenhuma. Que a França o tenha feito num jogo difícil e por apenas 1-0 com um golo de penálti é surpresa.

Kylian Mbappé foi o herói de um jogo mal conseguido daquela que todos dizem ser a melhor seleção deste Mundial.

Foi, muito provavelmente, o pior jogo dos vice-campeões do mundo e mais do que prováveis candidatos à vitória final. No fim do dia valeu um penálti já meio a caminho do fim e a pontaria do avançado do Real Madrid, mas esta França também treme.

Cumprir calendário e acabar com sonhos

É mais um que não é surpresa, mas que teve de sofrer para passar, mesmo que o resultado final não indique isso.

Marrocos está nos quartos de final e vai jogar com França, mas teve de escalar uma difícil montanha chamada Canadá, o primeiro anfitrião a cair neste Mundial, mas que vendeu cara a derrota.

Apesar do 0-3, a seleção canadiana foi melhor em grande parte do tempo, mas Bono respondeu quando foi preciso. Até pela forma como foi capaz de ser cirúrgica em momentos cruciais, a seleção de Marrocos deixa sinais claros de uma candidatura a algo mais. O jogo com França promete ser escaldante.

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Quem passar neste escaldante França-Marrocos jogará, esperamos nós, com Portugal.

Golo do dia

Foi no contragolpe que Marrocos foi mais perigoso. Com Brahim Díaz a assistir fica mais fácil e neste lance isso tornou-se evidente.

Frase do dia

"O Cristiano que temos neste Mundial já não é o mesmo de há sete ou oito anos que víamos no Real Madrid, nesse 'prime'. No entanto, temos de o manter afastado da área o máximo possível, porque quando ganha esse espaço é determinante. Na final da Liga das Nações, por exemplo, há uma bola perdida na área e ele marcou.O que o Cristiano tem é que, na área, ele desenrasca-se sozinho para finalizar, procurar passes filtrados, abrir espaço... Tem uma grande experiência e companheiros com quem joga há muito tempo e entende tudo na perfeição. Se pisa a área, é decisivo. Lê muito bem essas situações e temos de estar preparados para tudo", afirmou Unai Simón, jogador de Espanha, na antevisão à partida dos oitavos de final.

Jogador do dia

Azzedine Ounahi. É um dos nomes mais óbvios de Mundial. Depois de ter sido uma das estrelas em 2022 e não ter cumprido tudo o que se esperava dele nos clubes, o médio marroquino volta a ser uma das figuras.

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Nestes oitavos de final marcou dois belos golos, atirando Marrocos para os quartos de final.

Camisola do dia

A Adidas garante que esta camisola foi feita para quem gosta mesmo de futebol. É um equipamento que grita "somos México" e que pretende passar a paixão de se pertencer a um país.

Uma camisola desenhada para entusiastas (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Jorge Ben Jor - Mas, Que Nada! | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um samba daqueles, um samba para embalar o Brasil para uns quartos de final tão apetecíveis.

AURORA - Runaway | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Voltou a ganhar vida num projeto com Tom Rowlands, dos The Chemical Brothers, mas esta voz é icónica na Noruega bem antes disso.

Los Tigres del Norte - Jefe de Jefes | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Puramente do México. Uma música que tem lá dentro todo um país.

Kasabian - Club Foot - Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Não há música mais futebol que esta. Seja pela associação a anúncios ou até a videojogos, este tema que nos chega de Inglaterra é um culto.

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Temas: Mundial 2026 Caderneta do Mundial Brasil França

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