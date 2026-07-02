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Caderneta do Mundial, dia 22: Portugal já vai no segundo Mundial (esperemos que este seja melhor)

António Guimarães
Há 43 min
Portugal prossegue a preparação do jogo com a Croácia (FOTO: LUSA/MIGUEL A. LOPES)
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O jogo mais louco deste Mundial chegou antes de Portugal entrar em campo contra a Croácia

História do dia

Agora é a sério e até aqui foi um teste. Esta foi a ideia que Roberto Martínez deixou na antevisão à partida com a Croácia, atirando uma frase enigmática: "Amanhã começamos o segundo Mundial".

Não se percebe totalmente se até aqui foi apenas a brincar, mas é uma frase inquietante do selecionador nacional, que quase parece valorizar tanto os jogos com a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia como fez em relação aos amigáveis com o Chile e a Nigéria.

Resta acreditar nas palavras de Roberto Martínez e esperar que seja mesmo assim, que a Seleção entre, finalmente, em modo de competição total. Esperemos que a tempo, já que a Croácia não tem a pujança de outros tempos, mas é uma ratoeira à qual é preciso ter atenção.

Loucura total

Foi o jogo mais louco do Mundial até agora, sobretudo porque nada o fazia prever. O Senegal foi melhor que a Bélgica durante 86 minutos e estava tranquilamente a caminho dos oitavos de final, mas momentos finais foram de pesadelo.

A Bélgica reduziu, acreditou e foi para cima da seleção africana, alcançando com sorte e crença o que não conseguiu com talento. Empatou tudo e levou o jogo para mais um prolongamento neste Mundial.

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Quando todos pensavam que íamos assistir ao terceiro desempate em grandes penalidades, depois do Alemanha-Paraguai e do Países Baixos-Marrocos, houve um penálti único que decidiu tudo. Já com o relógio a bater nos 120 o árbitro foi chamado a ver um lance na área do Senegal. Penálti e golo nos descontos, com a Bélgica a passar um jogo em que não foi melhor.

Um furacão

Quem tem Harry Kane arrisca-se a tudo, até a ganhar quando se faz pouco por isso. A Inglaterra apanhou um susto valente com a República Democrática do Congo, mas conseguiu dar a volta graças ao seu faz tudo que ainda faz de ponta de lança.

Dois golos do avançado do Bayern de Munique, o último uma autêntica bomba lá para dentro.

A Inglaterra passa aos oitavos de final, mas vai ter de fazer mais para quebrar a mística do Azteca quando jogar com o México na próxima fase.

Anfitriões em frente

O Canadá foi primeiro, o México foi depois e os Estados Unidos também já confirmaram. Os anfitriões estão todos na próxima fase do Mundial, todos com mérito.

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A seleção norte-americana bateu a Bósnia, mesmo apesar de um percalço fortuito. Saiba tudo na crónica da CNN Portugal.

Golo do dia

Tivesse o Senegal passado e seria o lance de Ismaila Sarr a estar aqui, mas esta bomba de Harry Kane qualificou a Inglaterra para os oitavos de final. Que trabalho, que golo.

Tinha que ser ele novamente, Harry Kane coloca a Inglaterra nos Oitavos do Mundial 😎#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Inglaterra #betano pic.twitter.com/K8wQPo3s6q

— sport tv (@sporttvportugal) July 1, 2026

Frase do dia

"Amanhã começamos o segundo Mundial, foi muito importante uma boa preparação, ou seja, a fase de grupos. Fizemos coisas bem, outras mais difíceis. O que é importante é que já tivemos 21 jogadores de campo a jogar", garantiu Roberto Martínez na antevisão do jogo contra a Croácia.

Jogador do dia

Viveu todas as emoções num só jogo. Youti Tielemans é o rosto maior da qualificação da Bélgica, ele que acabou a jogar com a braçadeira de capitão e a marcar o penálti decisivo já para lá dos 120.

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Antes disso tinha sido ele mesmo a empatar o jogo perto dos 90, quando minutos antes nada fazia crer que os Diabos Vermelhos iam continuar em competição.

Ainda antes disso envolveu-se numa discussão com Leandro Trossard, mas foi a tempo de marcar os dois golos mencionados acima e de virar figura maior de uma Bélgica com muitos problemas. Salvou-se o capitão, salvou o capitão.

Primeiro discutem, depois fazem os belgas sonhar 😅

Trossard e Tielemans resolveram sozinhos 🥵#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Belgica pic.twitter.com/R4LCAluwRP

— sport tv (@sporttvportugal) July 1, 2026

Camisola do dia

Não é consensual, temos noção disso, mas com esta paisagem até ajuda. A camisola secundária da Áustria inspira-se nos cafés de Viena, reavivando um estilo com um design muito próprio.

Uma inspiração que vem dos cafés de Viena (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Pional & John Talabot - So Will Be Now... | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Dois dos maiores da música eletrónica de Espanha juntam-se para fazer um autêntico hit.

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HVOB - Dogs | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A cena eletrónica da Áustria é, em grande parte, marcada por esta dupla criada em Viena. Para quem gostar pode ir vê-los esta sexta-feira no Parque Urbano da Pasteleira, no Porto, no festival Elétrico.

Profjam - Sozinho | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um lado diferente do rapper português, aqui com ritmos a puxar a dança. Esperemos que ajude Portugal a bailar até aos oitavos de final.

Prljavo Kazalište - Mojoj Majci | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Banda que define o rock da Croácia, o rock de Zagreb, e é aclamada em todo o país.

Patent Ochsner - Scharlachrot  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Pega-se em folk, pop ou rock, mistura-se tudo e dá Mundart rock, um estilo inconfundível na Suíça que esta banda tão bem interpreta.

Rachid Taha - Ya Rayah  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Anda à procura de guitarras do deserto e de música com caráter intervencionista? Perfeito, este artista da Argélia dá-lhe tudo isso com muita energia.

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Temas: Mundial 2026 Caderneta do Mundial Portugal Croácia 16 avos de final

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