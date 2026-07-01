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Caderneta do Mundial, dia 21: uma seleção à frente de todas as outras

António Guimarães
Há 1h e 27min
França - Suécia
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O mundo parou para assistir a uma grande seleção

História do dia

O que a frente de ataque da França joga roça o ridículo. Vejamos simplesmente a coisa desta forma: na frente está o melhor jogador francês dos últimos largos anos que, ainda por cima, está numa forma soberba, está o atual Bola de Ouro e sério candidato a ganhar novamente e o jogador em melhor forma em todo o mundo.

Falamos respetivamente de Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé e Michael Olise. E até podíamos falar ainda de Bradley Barcola, Désiré Doué ou Rayan Cherki. É uma frente de ataque absurda, pura e simplesmente.

O jogo desta terça-feira e a consequente qualificação frente à Suécia mostraram isso mesmo, catapultando claramente a França para um nível a que nenhuma seleção está neste momento.

Lá atrás há segurança quanto baste e depois, lá na frente, é a tal loucura. É aquilo a que a CNN Portugal chamou de uma autêntica teia na crónica do França-Suécia. E quem para estas aranhas todas?

Continua o remo

Foi mais difícil do que alguns poderiam esperar, mas a Noruega conseguiu levar de vencida a Costa do Marfim. A seleção africana confirmou os bons indícios dados na fase de grupos e fez a cabeça em água aos europeus, dividindo quase sempre o jogo.

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Tanto que perto do fim cheirava a prolongamento, mas apareceu o rapaz, o robô Erling Haaland, a desbloquear tudo para os nórdicos.

A Noruega joga agora com o Brasil num jogo altamente traiçoeiro para a equipa de Carlo Ancelotti. É ter atenção, Canarinha.

Meia hora elétrica

A altas horas da madrugada e com uma tempestade a adiar o jogo em uma hora, o México cilindrou o Equador em meia hora de loucos.

Depois disso geriu e não permitiu nada ao adversário, avançando tranquilamente nas asas de um Azteca que é talismã. Será que vai continuar a ser? A resposta segue-se contra Inglaterra ou República Democrática do Congo.

Golo do dia

Sem balanço, com muita classe, Antonio Nusa fez um arco perfeito para a bola entrar na baliza da Costa do Marfim. Grande golo do extremo.

Nota de rodapé: se a bicicleta de Michael Olise tem entrado não era golo do dia, era golo do ano. Que pena.

Frase do dia

"É incrível ver os adeptos com lágrimas nos olhos e perceber que toda a Noruega está connosco. Sinto que isto vai mudar o nosso país para sempre. Há um sentimento de união muito especial à volta desta equipa. É difícil explicar, mas sente-se que todos estamos ligados da mesma forma", afirmou Erling Haaland depois do jogo com a Costa do Marfim.

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Jogador do dia

Podiam ser tantos, todos do ataque da França, mas vai para Kylian Mbappé. Depois de uma época claramente à margem das expectativas, chega ao Mundial numa forma estonteante.

É já o segundo melhor marcador de sempre em campeonatos do mundo, com 18 golos, apenas atrás de Lionel Messi, que tem 19 e ainda está a contar.

Será fácil de imaginar que daqui a uns anos estaremos a falar do francês como o melhor marcador de sempre em Mundiais.

Camisola do dia

Não é a camisola mais bonita de sempre, mas é branco sem grandes invenções e isso chega. A Nike fala de um equipamento que pretende evocar a herança do futebol inglês, mas com um toque de modernidade.

A camisola principal de Inglaterra nunca falha (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

James Blake - Tell Me | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Este artista de Londres, Inglaterra, é uma lufada de ar fresco a todos os níveis, pela voz, pela abrangência das suas músicas. Aqui dá-nos algo mais dançável.

Franco & Le T.P.O.K. Jazz - Chérie B.B | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

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Esta banda foi formada na República Democrática do Congo ainda antes de nascerem os The Beatles, pelo que não é de estranhar que seja um pilar da música do país.

Balthazar - Morning | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Um indie-rock que chega da Bélgica num som leve e com tons por vezes obscuros.

Omar Pene & Super Diamono - Soweto  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Nome maior da música do Senegal com um estilo muito próprio que alia a tradição africana a sons ocidentais como a guitarra elétrica.

Idris Muhammad - Loran's Dance | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Leo Morris é um dos nomes maiores do jazz dos Estados Unidos enquanto baterista. Mudou o nome para o que ali vemos para se converter ao islamismo e tornou-se um ícone.

Indexi - Bacila je sve niz rijeku  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Mais uma banda do antigamente, quando a Jugoslávia nem sonhava em separar-se ou ter uma guerra. Os Indexi nasceram no que hoje é a Bósnia e são um marco na música dos Balcãs.

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Temas: Mundial 2026 Caderneta do Mundial 16 avos de final Oitavos de final

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