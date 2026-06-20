Caderneta do Mundial, dia 10: Cristiano Ronaldo envia a mensagem que o Brasil precisava

Há 1h e 56min

A polémica adensou-se nas redes sociais e foi lá que o capitão da Seleção os resolveu. Também em português, o Brasil afastou uma possível crise, mas não as dúvidas

O dia começou mal para a Seleção portuguesa, com as várias críticas nas redes sociais de outros jogadores em relação à convivência com Cristiano Ronaldo. Talvez ciente do problema que isso pudesse estar a causar - até algumas namoradas de atletas foram visadas - o capitão veio fazer uma publicação que nada diz sobre o assunto, mas que diz tudo ao mesmo tempo.

História do dia

Cristiano Ronaldo é notícia porque joga e é notícia porque não joga. É notícia porque foi à praia, mas também porque não foi à praia. Cristiano Ronaldo é notícia, ponto final, e é inevitável que o foco esteja sobre o capitão da Seleção, que até certo ponto é maior do que a própria equipa, mesmo que ele não faça nada para o fomentar.

É por isso importante a publicação que fez nas redes sociais, com uma frase que nada tem que ver com o que se está a passar, mas que está completamente relacionada.

Ao anunciar que os jogadores estão "sempre unidos", Cristiano Ronaldo deu uma facada na crescente polémica que vários dos seus apoiantes - diga-se que a maioria não portugueses - estavam a criar.

Mesmo que ela continue, o facto de o capitão mostrar que está ao lado dos seus colegas acaba por ser uma importante blindagem ao grupo. Esperemos que resulte na terça-feira.

Haiti? Sim, por favor

É uma das piores equipas da competição e está no Mundial para se divertir, mas o Haiti foi totalmente anti-competitivo, numa estratégia próxima do suicida que permitiu ao Brasil jogar da forma que mais gosta.

Com dificuldades em ataque posicional, a Canarinha viu uma defesa do Haiti a subir de forma inexplicável, atirando espaços para deixar correr os alas do Brasil, sobretudo Vinícius Júnior.

O extremo do Real Madrid foi a figura maior da primeira parte, estando nos dois primeiros golos, marcados pela novidade Matheus Cunha - não se vê logo que é melhor que Igor Thiago? -, para depois fazer também ele o gosto ao pé.

A segunda parte praticamente não teve história, ainda que as duas equipas merecessem um golo. De resto, diga-se, o Haiti bem que podia ter festejado um tento, mas Alisson Becker disse presente quando foi preciso, com a equipa caribenha a confirmar-se como a primeira seleção eliminada deste Mundial.

Este Haiti era tudo aquilo que o Brasil precisava, mas deixa muitas dúvidas sobre o que pode realmente valer a seleção de Carlo Ancelotti contra equipas de outro nível. A Escócia será já um teste de outro nível.

A Supercrónica deste Brasil - Haiti pode ser vista aqui e as notas dadas à Canarinha aqui.

Os outros jogos do dia

Os Estados Unidos são um dos casos que vale mais a pena acompanhar neste Mundial. Depois de terem goleado o Paraguai na estreia voltaram a vencer, desta vez a Austrália, chegando a seis pontos que já lhes garantem a passagem à próxima fase.

Mesmo sem a estrela-maior, Christian Pulisic, a equipa norte-americana passou com facilidade por cima de um adversário débil, mas que está na luta, até porque venceu na estreia contra a Turquia.

Depois da estreia impositiva contra o Brasil, Marrocos venceu a Escócia numa partida em que podia facilmente ter alcançado mais segurança. O resultado terminou 1-0 graças a nova ligação vitoriosa entre Brahim Díaz e Ismael Saibari, com o jogador que está a caminho do Bayern de Munique a mostrar novamente os dotes que tem na finalização.

Marrocos já está na próxima fase - nem que seja como um dos melhores terceiros por confirmar - e é caso sério neste Mundial.

A Turquia é a primeira grande desilusão deste Mundial. Com uma geração com jogadores como Arda Güler ou Kenan Yıldız, a equipa europeia perdeu o segundo jogo em outras tantas partidas e já está fora. Depois de ser surpreendida por uma teoricamente mais fraca Austrália, voltou a não conseguir levar a melhor, mas desta vez contra o Paraguai.

De resto, a Turquia jogou até mais de metade do jogo com mais um jogador, mas não conseguiu capitalizar isso. Na última jornada vai defrontar uma seleção dos Estados Unidos que já está apurada, mas nem a vitória salva a Turquia da eliminação.

Golo do dia

Que golaço de Ismael Saibari, jogador que está a caminho do Bayern de Munique e tem qualidade para fazer a diferença. O passe de Brahim Díaz também tem de ser destaque, mas os pormenores do avançado antes da finalização à lei da bomba são qualquer coisa.

Frase do dia

"O Cristiano é um grande foco de atenção, mas acho que todos estamos em causa num momento destes", afirmou Rúben Dias no regresso das conferências de imprensa da Seleção, para garantir que o grupo está unido.

Jogador do dia

Despontou no Independiente del Valle ao ponto de o Chelsea o chamar prontamente, mas ainda não agarrou totalmente o lugar. Kendry Paez, médio do Equador, é jogador para seguir com atenção.

O Chelsea pode não ser o melhor espaço para o médio crescer, dada a quantidade de jogadores que tem, mas no meio-campo do Equador Kendry Paez tem espaço e tempo para se mostrar e ganhar protagonismo.

Voltando atrás, no Independiente havia quem até lhe chamasse "Di María". Quem vir a qualidade no pé esquerdo percebe porquê.

Camisola do dia

O símbolo retro da Adidas dá logo outro charme às camisolas do Mundial e neste caso não é diferente. A marca só utiliza este estilo nos equipamentos secundários, repetindo a lógica no Japão.

O design inspira-se, segundo a própria Adidas, no trabalho de equipa, união e nos pilares da família, valores cruciais na cultura japonesa.

O resultado é uma camisola com cores difíceis de conjugar, mas que aqui se misturam com um tom pastel de uma forma icónica.

Muita classe na camisola secundária do Japão (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Neu! - Hallogallo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Os velhos diziam que era barulho a mais, os novos chamavam-lhe Krautrock, o estilo que marcou o experimentalismo da Alemanha Ocidental na passagem da década de 1960 para 1970. Os Neu! nascem de dois dissidentes dos Kraftwerk que quiseram continuar nessa mesma onda.

Randal Corsen - Symbiosis | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Pianista, compositor e até produtor, este nome nascido em Curaçau é alguém obrigatório na música jazz, sempre na tentativa de aproveitar os sons mais caraterísticos da América.

DJ Arafat - Enfant béni | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ange Didier Houon começou como DJ na Costa do Marfim, mas o seu ecletismo fá-lo ir a vários sítios musicais. DJ Arafat é um dos pioneiros do estilo Coupé-Decalé, palavra surgida de uma dança tradicional do país africano que nunca esquece o ambiente festivo.

Nicola Cruz - Cumbia del Olvido | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Que mistura da música eletrónica com um género tão puro da América do Sul. Este produtor do Equador apresenta-nos uma música que penetra no ouvido e nos transporta para os Andes.

Sophie Straat - De witte duif | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta "pomba branca" é um dos melhores exemplos da canção quase de intervenção de Sophie Straat, que muitos conhecem nos Países Baixos como uma cantora de protesto, ainda que isso não a afaste totalmente de géneros que até podem chegar à dança. Nesta música pede-se mais calma e contemplação.

Casiopea - Midnight Rendezvous | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Mais um conjunto de jazz, mas este do lado oposto do mundo. Casiopea foi formado na década de 1970 no Japão e é um nome incontornável com alguns toques psicadélicos ou mais rock a juntarem-se de quando em vez.

The Hives - Hate to Say I Told You So | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Nasceram numa garagem de uma cidade industrial da Suécia e catapultaram-se para o mundo, andando por aí há já mais de 30 anos.

Ÿuma & Jawhar - Ghadi | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

O objetivo começou ser por mostrar a que soa o folk da Tunísia. Soa bem, pois então, e este duo tem continuado a dar passos para não nos esquecermos disso.