Caderneta do Mundial, 23: quase ficávamos carecas mas foi por causa de um cabelo que ganhámos

Há 1h e 40min

Tivemos todos de ter coração e coragem para ir dormir depois do que aconteceu com a Croácia

História do dia

Impróprio para cardíacos. O Portugal-Croácia só teve uma coisa má para quem gosta de futebol: ter acontecido tão cedo neste Mundial. Para os portugueses tem duas coisas más: ter acontecido tão tarde no relógio e o sofrimento atroz causado por um jogo de loucos.

A Seleção foi melhor do que a Croácia e está nos oitavos de final, onde vai já jogar segunda-feira contra a Espanha, mas não ganhou para o susto com tantas reviravoltas e decisões de arbitragem para trás e para a frente.

Depois de ter começado melhor e ter feito uma primeira parte em que só faltou o golo, Portugal viu-se a perder de repente no segundo tempo, mostrando novamente uma postura defensiva problemática e duvidosa.

A boa notícia é que deu para tudo no fim, num jogo que teve quatro golos anulados e um penálti para o qual o árbitro teve de alertar. Foi aí que Cristiano Ronaldo fez o gosto ao pé pela primeira vez em eliminatórias de campeonatos do mundo.

Depois até o capitão saiu e foi Gonçalo Ramos o abono de família, com um golaço já aos 94'. Tudo acabado? Nem por isso. Havia um total de 10 minutos de desconto e foi dois minutos para lá disso que a Croácia marcou. Balde de água fria que o VAR reverteu. No fim, tudo se definiu por causa do cabelo, como explica este artigo da CNN Portugal.

A história completa está toda na Supercrónica da CNN Portugal e também nas notas dadas aos jogadores da Seleção.

Virar atenções

Já dávamos por garantido que o adversário dos oitavos de final ia ser a Espanha e assim foi. O problema é que a seleção espanhola parece estar num nível que ainda não se tinha visto.

Vai ser um osso ainda mais duro de roer para Portugal, num jogo para disputar já na segunda-feira. Apertem os cintos, que agora o Mundial está em velocidade de cruzeiro e a Seleção tem de começar a voar.

Suíça x Argélia

Golo do dia

Não dava para ser outro golo, mas ainda é por cima é mesmo um grande golo. Cruzamento de mestre de Rafael Leão e cabeçada de goleador de Gonçalo Ramos.

Frase do dia

"Todos sentimos que o Diogo Jota está connosco e só fazia sentido ganhar", afirmou Cristiano Ronaldo, ele que vestiu a camisola 21 no fim.

Jogador do dia

Vamos fazer uma batota e colocar aqui dois jogadores. Diogo Costa foi o melhor em campo, Gonçalo Ramos foi decisivo. O guarda-redes voltou a estar a um nível assombroso contra a Croácia, o avançado marcou o golo que nos coloca nos oitavos de final.

Que continuem assim, a ajudar sempre que for preciso.

Camisola do dia

Uma camisola que, de acordo com a Adidas, celebra a biodiversidade da Colômbia. As águas vívidas do Mar das Caraíbas misturam-se com as sombras do Oceano Pacífico.

Uma camisola que celebra a biodiversidade (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Parcels - Tieduprightnow | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Os Parcels são uma das sensações da Austrália e não param de inovar.

Wegz - البخت | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta é a palavra árabe para sorte ou destino. E o destino quis que no Egito nascesse uma das sensações do rap da região.

Babasónicos - Víva Satana | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É uma das referências do rock da Argentina e não podia faltar neste Mundial.

Mayra Andrade - Afeto | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Forte influência da música brasileira e de uma infância vivida pelo mundo inteiro, mas esta artista tem muito Cabo Verde.

Aterciopelados - No Futuro | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

O rock da América do Sul é dos mais fortes do mundo. Em parte isso deve-se à Colômbia, que em parte o deve a esta banda.

Stonebwoy - Ololo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos nomes do chamado Afropop e no Gana é um ídolo.