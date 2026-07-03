MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Argentina 0-0 Cabo Verde (ao minuto)

CNN Portugal , NM
Há 33 min
Vozinha (AP)
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Vencedor vai encontrar o Egito nos oitavos de final, que bateu a Austrália nos penáltis

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GOLOS

 

ARGENTINA

TITULARES

Emiliano Martínez, Lisandro Martinez, Romero, Facundo Medina, Molina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Messi, Thiago Almada e Lautaro.

 

SUPLENTES

Musso, Rulli, Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Julian Alvarez, Simeone, Nico Paz e Flaco López.

 

CABO VERDE

TITULARES

Vozinha, Sidny, Diney Borges, Pico Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuno da Costa e Ryan Mendes.

 

SUPLENTES

Marcio Rosa, CJ dos Santos, Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, João Paulo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Yannick Semedo, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Helio Varela, Bechimol e Dailon Livramento.

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Temas: Mundial 2026 Cabo Verde Argentina
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