Mundial 2026: Argentina 0-0 Cabo Verde (ao minuto)

Vencedor vai encontrar o Egito nos oitavos de final, que bateu a Austrália nos penáltis
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GOLOS
ARGENTINA
TITULARES
Emiliano Martínez, Lisandro Martinez, Romero, Facundo Medina, Molina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Messi, Thiago Almada e Lautaro.
SUPLENTES
Musso, Rulli, Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Julian Alvarez, Simeone, Nico Paz e Flaco López.
CABO VERDE
TITULARES
Vozinha, Sidny, Diney Borges, Pico Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuno da Costa e Ryan Mendes.
SUPLENTES
Marcio Rosa, CJ dos Santos, Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, João Paulo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Yannick Semedo, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Helio Varela, Bechimol e Dailon Livramento.