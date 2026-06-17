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Mãe de Vozinha vai mesmo poder ver o filho jogar nos EUA após intervenção política de alto nível

CNN , Jennifer Hansler e Kyle Feldscher
Há 1h e 42min
O guarda-redes Vozinha, de Cabo Verde, agita a bandeira nacional de Cabo Verde após o jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Cabo Verde, em Atlanta, EUA, a 15 de junho de 2026. EPA/RONALD WITTEK
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Autoridades estão a tratar de tudo para que "mãe e filho se reencontrem em Miami" na partida entre Cabo Verde e Uruguai

A mãe do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha vai poder assistir ao jogo do filho no Mundial este fim de semana, após a intervenção do Departamento de Estado norte-americano e do líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries.

Jeffries afirmou em comunicado esta quarta-feira que a mãe de Vozinha vai conseguir o visto a tempo do jogo de Cabo Verde frente ao Uruguai, no domingo, em Miami.

“Todas as taxas foram dispensadas, de acordo com a política oficial”, disse Jeffries. “Já estão a ser providenciadas as viagens para que mãe e filho se reencontrem em Miami.”

Um funcionário do Departamento de Estado disse à CNN, esta terça-feira, que as autoridades estavam a tentar ajudar a mãe de Vozinha a vir aos Estados Unidos para ver o filho jogar no Mundial.

Após o surpreendente empate de Cabo Verde com a Espanha na segunda-feira, Vozinha afirmou que a mãe não pôde comparecer à partida porque não tinha condições para pagar a caução para o visto.

"Ela não conseguiu vir por causa do visto... o dinheiro que temos de pagar pelo visto", disse aos jornalistas após o jogo. "Não conseguimos a tempo, e eu gostava que ela estivesse aqui."

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Cabo Verde é um dos 50 países cujos cidadãos são obrigados pela administração Trump a pagar uma caução até 15 mil dólares, devido às alegações de elevadas taxas de permanência ilegal nos Estados Unidos.

Questionado sobre as declarações de Vozinha, o funcionário disse que não havia registo de um pedido de visto para a mãe do jogador. O responsável observou ainda que a fiança é dispensada para "todos os familiares de jogadores".

“O Departamento de Estado dos EUA não possui registo de que este indivíduo tenha solicitado um visto. Todos os familiares de jogadores são elegíveis para isenção da fiança de visto, e o Departamento está a contactar ativamente a família deste jogador para o auxiliar com os serviços de visto”, disse o responsável.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que, segundo informações, a mãe de Vozinha não tem passaporte válido, pelo que está a ser providenciado um.

O Departamento de Estado informa no seu site que “a exigência de fiança será dispensada para atletas e membros da equipa - incluindo treinadores, pessoas que desempenham funções de apoio necessárias e parentes próximos - que sejam nacionais de países que competem no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 e demonstrem que cumprem todos os requisitos para o visto”.

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É uma ascensão meteórica para Vozinha, de 40 anos, que jogou esta época na segunda divisão portuguesa, no Desportivo de Chave. Fez sete defesas contra a Espanha, sufocando os favoritos do torneio na estreia do seu país no Mundial.

Muitos esperavam que Vozinha e Cabo Verde fossem atropelados pelos campeões europeus, tal como a Alemanha goleou Curaçao, estreante no torneio, por 7-1 no domingo. Em vez disso, Vozinha e a sua defesa frustraram o talentoso ataque espanhol durante os 90 minutos e garantiram o resultado mais importante da história do futebol do seu país.

A nação de cerca de 530 mil habitantes celebrou e grande parte do mundo dançou em conjunto, o que levou a uma rápida ascensão à fama da guarda-redes, até então desconhecida.

Com o incentivo de um apresentador brasileiro, o Instagram de Vozinha cresceu de cerca de 50 mil seguidores para mais de 12 milhões na tarde desta quarta-feira.

Cabo Verde volta a entrar em campo às 23:00 de domingo, frente ao Uruguai, em Miami.

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Temas: Mundial 2026 Cabo Verde Vozinha EUA Mundial
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