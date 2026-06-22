Caderneta do Mundial, dia 12: um tubarão azul à beira de entrar para o aquário maior

Há 18 min

A história não pára de acontecer para Cabo Verde

História do dia

Já não é só Vozinha. Todos os jogadores de Cabo Verde são heróis, todos eles merecem ficar na história do segundo país mais pequeno de sempre a disputar um Mundial.

Depois de sofrerem contra a Espanha, os Tubarões Azuis repetiram a receita contra um Uruguai que criou mais dificuldades, mas que não foi capaz de lutar contra si próprio.

Alheio a isso, Cabo Verde aproveitou os brindes e marcou os primeiros golos da sua história em campeonatos do mundo. No fim, e perante a desorientação quase anárquica do Uruguai, quase que até dava para a seleção africana ter vencido.

Desta vez na bancada, Ana Cândida Évora, a mãe de Vozinha que atravessou meio mundo para ver o filho jogar num Mundial, Cabo Verde voltou a bater-se bem, confirmando que só existem razões para sonhar.

É que uma vitória contra a Arábia Saudita chegará sempre para passar, sendo que até o empate pode chegar, caso Espanha cumpra a lógica e vença o Uruguai.

Assim, sim

Foi uma Espanha irreconhecível e longe da equipa que venceu o Europeu em 2024 a que se estreou neste Mundial. Sem paciência para esperar, Luis de la Fuente chamou a estrela, Lamine Yamal, e a equipa rendeu logo de outra forma.

Goleada frente à Arábia Saudita e descanso para os espanhóis, que encontraram o rumo certo, mesmo que contra um adversário frágil.

Com Lamine Yamal a subir de forma, esta sim, é uma candidata a vencer a competição.

Os outros jogos do dia

Nova desilusão para a Bélgica, que não conseguiu ir além de novo empate, desta vez contra o Irão. Num grupo em que deviam assumir o favoritismo, os Diabos Vermelhos ainda não venceram, pelo que os três pontos contra a Nova Zelândia serão essenciais.

No mesmo grupo, a Nova Zelândia andou perto da surpresa, mas o Egito repôs a normalidade e acabou a vencer por 3-1, ganhando destaque num grupo que chega à última jornada com todas as equipas a poderem apurar-se.

Golo do dia

Tiremos do cenário a forma como a barreira abriu e Fernando Muslera se fez ao lance. Que bomba de Kevin Pina e o primeiro golo de sempre de Cabo Verde num Mundial. Só por isso já merecia estar aqui.

Frase do dia

"Claro que num Mundial o erro tem de ser mínimo. Estamos com a faca nos dentes porque temos de ganhar também para fazer jus à nossa qualidade. Se tivermos todos com a atitude certa e melhorarmos a qualidade, vamos ganhar", afirmou Francisco Conceição em conferência de imprensa.

Jogador do dia

Não foi titular com a França e fica a dúvida se será desta vez, contra a Noruega, mas Ibrahim Mbaye é nome a ter debaixo de olho.

Fez toda a formação em França, mas foi o Senegal que escolheu para representar como sénior. Embora não tenha sido figura de destaque na caminhada do Paris Saint-Germain, este jovem de apenas 18 anos jogou em ambas as Ligas dos Campeões ganhas pelos parisienses.

De resto, é mesmo o mais jovem de sempre a jogar pelo Paris Saint-Germain, tendo já sido uma das figuras da sua seleção na última CAN.

Camisola do dia

Esta camisola é inspirada nas paisagens da Argélia, daí o toque árido do amarelo-torrado, que dá um tom que vai do deserto ao oásis, como descreve a Adidas.

O símbolo ao meio também é um toque diferente.

Espetacular a simplicidade dos pormenores (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Daft Punk - Indo Silver Club | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

São um símbolo da música de dança em França e em todo o mundo. Quando começaram ainda não tinham capacetes, mas percebeu-se logo que vinha aí mudança.

Diskjokke - Folk I Farta | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Joachim Dyrdahl marca a cena musical da Noruega com as suas produções. Começou a tocar violino aos cinco anos e percebeu-se logo que ia dar.

Daara J Family - Yaamatale | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

O trio de rap composto por N'Dongo D, Aladji Man e Faada Freddy foi uma lufada de ar fresco no Senegal. Cantam em inglês, francês, espanhol e até em uolofe, uma língua nativa do país.

Kazem Al-Sahir - Ghali | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

No Irão conhecem-no como "César", tamanha é a sua popularidade.

Djmawi Africa - La main froide | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Este grupo da Argélia dá um toque diferente ao Gnawa, estilo tão típico do Magrebe.

Parov Stelar - The Flame | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Os toques deste produtor da Áustria são de jazz, mas há sempre uma componente de dança que leva a música para outros sítios.

Nathy Peluso - BUENOS AIRES | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Tem um olho de cada cor e isso por si só já é exótico. Esta cantora da Argentina é já um nome certo do país.

JadaL - Ras Ma Leyyeh | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Voz, guitarras ou sintetizadores dão um toque especial a esta banda da Jordânia.