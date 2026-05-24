Cabo Verde: os estreantes no Mundial determinados a provar que “nada é impossível”

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Os Tubarões Azuis darão início à sua campanha no Mundial a 15 de junho contra a Espanha, vencedora de 2010 e atual campeã europeia. “Queremos causar impacto no torneio para o nosso povo. Queremos mostrar a todos os que assistem que sim, somos um país pequeno, mas podemos jogar contra as grandes equipas", diz o treinador

Quando o Mundial da FIFA de 2026 arrancar a 11 de junho na Cidade do México, iremos assistir a uma série de estreias históricas. O torneio foi recentemente alargado para 48 equipas, terá três países - os EUA, o Canadá e o México - como anfitriões, e teremos também a oportunidade de ver quatro seleções estreantes: Curaçau, Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde.

Foi em outubro do ano passado que Cabo Verde, a nação insular africana com uma população de pouco mais de meio milhão de pessoas, se qualificou para o seu primeiro Campeonato do Mundo de sempre, após derrotar Eswatini por 3 a 0, tornando-se o terceiro país mais pequeno, depois de Curaçau e da Islândia há oito anos, a chegar ao maior palco do futebol.

Cabo Verde no jogo ante Camarões, de qualificação para o Mundial 2026, em junho de 2024 (Getty Images)

Foi um feito ainda mais impressionante pelo facto de os Tubarões Azuis terem terminado quatro pontos à frente da tradicional potência continental, Camarões, liderando assim o grupo de qualificação da Confederação Africana de Futebol.

Não é de admirar que o treinador principal da equipa, Pedro Leitão Brito - mais conhecido como Bubista - estivesse radiante de orgulho quando passou recentemente pelos estúdios da CNN em Atlanta, no âmbito de uma visita ao estádio Mercedes-Benz, onde Cabo Verde dará início à sua campanha no Mundial a 15 de junho contra a Espanha, vencedora de 2010 e atual campeã europeia.

“Estamos muito entusiasmados. Acho que as pessoas estão muito entusiasmadas e vamos dar o nosso melhor pelo nosso povo”, disse Bubista, um ilustre ex-capitão e defesa da seleção nacional, à CNN Sports.

Pedro Leitão Brito, conhecido por Bubista, treinador de Cabo Verde (GettyImages)

Bubista comandou uma campanha de qualificação verdadeiramente histórica. Uma série de resultados que incluiu cinco vitórias consecutivas impressionantes, cujo ponto alto foi o inesquecível triunfo por 1-0 sobre os camaronenses, em setembro de 2025.

Mas será o dia 13 de outubro de 2025 que ficará gravado para sempre na memória de todos os que testemunharam a vitória histórica de Cabo Verde contra Eswatini. Uma vitória que desencadeou celebrações frenéticas de alegria na capital do país, Praia.

“O nosso povo está tão entusiasmado e tão feliz. O nosso povo está espalhado pelo mundo, é simplesmente fantástico para a nossa qualificação e agora o nosso povo está tão grato por tudo”, acrescentou Bubista.

Cabo Verde pode estar prestes a disputar o seu primeiro Mundial, mas a seleção nacional não é estranha ao sucesso quando se trata de competir na Taça das Nações Africanas, tendo chegado aos quartos de final em 2013 e, novamente, uma década depois. Bubista comandou a última campanha, mas agora o foco do treinador principal está totalmente na estreia da sua equipa no torneio, contra a Espanha.

“Sabemos que é um jogo muito difícil. Eles têm jogadores muito bons. Vamos respeitá-los, mas tudo é possível. Vamos dar o nosso melhor para mostrar ao mundo do que somos capazes no futebol”, garantiu Bubista. “Sabemos que será complicado, mas temos o nosso coração e o nosso espírito de equipa, e isso é importante para nós. A nossa união é a nossa força”, acrescentou.

Os Tubarões Azuis chegarão aos EUA com um plantel talentoso, que inclui Logan Costa, do Villarreal, Fabio Domingos, de 18 anos, do Paris Saint-Germain, e Ryan Mendes, de 36 anos, que é o jogador com mais internacionalizações do país - com mais de 90 jogos pela seleção nacional - e é o maior goleador de sempre de Cabo Verde.

Os festejos dos jogadores da seleção após o apuramento (FIFA)

E depois há a notável história do avançado do Shamrock Rovers, Roberto “Pico” Lopes, que nasceu na Irlanda, mas que, no futebol internacional, representa Cabo Verde, atualmente classificado em 69.º lugar no ranking mundial. Lopes sempre quis jogar pela Irlanda, mas quando isso não se concretizou, acabou por jogar pela terra natal do seu pai, depois de ter sido recrutado através de uma mensagem no LinkedIn enviada pelo então treinador principal da equipa, Rui Águas. Inicialmente, Lopes ignorou a primeira mensagem enviada em português, considerando-a spam, mas não pôde enviar a segunda, enviada alguns meses depois, em inglês.

Para além de defrontar a Espanha na estreia, os cabo-verdianos terão também jogos contra a potência sul-americana Uruguai e a anfitriã de 2034, a Arábia Saudita.

Cabo Verde não tem absolutamente nada a perder ao entrar no Mundial de 2026, e os seus adversários fariam bem em não subestimar esta nação insular da África Ocidental.

O próprio Bubista não tem dúvidas. A sua equipa tem vindo a fazer história a cada passo nos últimos meses e não está lá apenas para fazer número. “Queremos causar impacto no torneio para o nosso povo. Queremos mostrar a todos os que assistem que sim, somos um país pequeno, mas podemos jogar contra as grandes equipas. Sabemos que é difícil, mas queremos mostrar que nada é impossível.”